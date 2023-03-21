Нежные цветы и объемные элементы. Пять вариантов маникюра на весну от американского мастера

"Я попыталась подчеркнуть красоту своих натуральных ногтей с помощью прозрачной заливки и изящных цветов, которые нарисовала сверху. Мне нравится, что вы можете видеть ноготь под покрытием", – отметила мастер.
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Следующий маникюр Ким назвала "Поля тюльпанов".
"Можете ли вы представить себя в белом развевающемся сарафане на пикнике с такими ногтями? Время покупать белый сарафан, чтобы я могла пойти на милый пикник с моими лучшими подругами", – отметила мастер.
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На следующий маникюр, который называется "Вишневый цвет", Ким вдохновило предвкушение цветения сакур в Вашингтоне (США).
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Этот маникюр мастер назвала "пухлые сердца". Действительно, рисунок выглядит объемным. А цвет покрытия – лазурный оттенок голубого – приковывает внимание.
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Для любителей классики неизменно беспроигрышный вариант – классический французский маникюр, или френч.
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