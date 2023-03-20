Минимализм или блеск. Какие серьги выбрать в 2023 году

Как отметил ювелирный дизайнер Брент Нил, в моду входят массивные блестящие украшения. По словам эксперта, после двух лет пандемии COVID-19, когда женщины почти перестали носить серьги из-за масок, сейчас они снова ходят выбирать видные украшения, позволяющие им самовыражаться.





Серьги Tory Burch. Фото: shopbop.com

Одним из трендов являются также необычные и забавные украшения – яркие и поднимающие настроение. Эта тенденция появилась раньше, но актуальна до сих пор. Об этом заявила Франческа Саймонс – автор, пишущий об украшениях.





Серьги Bottega Veneta. Фото: bottegaveneta.com

Генеральный директор и основатель ювелирного дома Azlee Бейли Цварт отметила, что клиенты стали смелее в своем выборе, а также начали выбирать практичные украшения. Она подчеркнула, что актуальны как минималистичные украшения, так и массивные.