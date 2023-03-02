Бульвар Шоубиз
 
02 марта, 2023
 
Новости

Леди Гага снялась в рекламе для Dom Perignon в наряде от украинского бренда Lever Couture. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
После нападения РФ на Украину Леди Гага осудила российскую агрессию и выступила в поддержку украинцев
После нападения РФ на Украину Леди Гага осудила российскую агрессию и выступила в поддержку украинцев
Фото: nicolaformichetti / Instagram

Американская певица Леди Гага снялась в рекламном ролике для французского производителя шампанских вин Dom Perignon в наряде от украинского бренда Lever Couture.

Об этом сообщается 28 февраля на странице украинской компании в Instagram. Дизайн платья разработал итальянский модельер из Японии Никола Формичетти.

Контекст:

После нападения РФ на Украину певица осудила российскую агрессию и выступила в поддержку украинцев. В апреле 2022 года во время одного из своих концертов в Лас-Вегасе (США) артистка высмеяла россиян, заявив, что они как были тупыми 10 лет назад, так ими и остаются сейчас.

В нарядах от Lever Couture на публике появлялась американская актриса Милла Йовович, британская актриса Уоллис Дэй и украинская певица Тина Кароль.


Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Леди Гага, мода и красота, певица, Lever Couture
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Арестович: Мне говорили, что Путин лично несколько раз меня упоминал: "Давайте сделаем, как Арестович умеет"
  Арестович: Мне говорили, что Путин лично несколько раз меня упоминал: "Давайте сделаем, как Арестович умеет"
Дмитрий ГОРДОН
  Фейгин: Москва не посмеет никогда. Если Байден в Бахмут приедет – Россия обстрелы прекратит
  Фейгин: Москва не посмеет никогда. Если Байден в Бахмут приедет – Россия обстрелы прекратит
Алеся БАЦМАН
  Яценюк: Советники Путина – Гитлер, Хусейн, Милошевич, Чаушеску и Каддафи
  Яценюк: Советники Путина – Гитлер, Хусейн, Милошевич, Чаушеску и Каддафи
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Стеделек-музей в Амстердаме признал Малевича украинским художником
Стеделек-музей в Амстердаме признал Малевича украинским художником
Галина ГРИШИНА
49-летняя Клум "поиграла" грудью перед камерой
49-летняя Клум "поиграла" грудью перед камерой
Девушка Налчаджиоглу показала свою маму. Фото
Девушка Налчаджиоглу показала свою маму. Фото
"И Аллегрова туда же". Гордон показал ролик о поддерживающей войну РФ против Украины певице
"И Аллегрова туда же". Гордон показал ролик о поддерживающей войну РФ против Украины певице
Леди Гага снялась в рекламе для Dom Perignon в наряде от украинского бренда Lever Couture. Видео
Леди Гага снялась в рекламе для Dom Perignon в наряде от украинского бренда Lever Couture. Видео
Галина ГРИШИНА
Бех-Романчук показала свою тренировку на стадионе
Бех-Романчук показала свою тренировку на стадионе
Кардашян снялась в купальнике со стрингами в полный рост. Фото
Кардашян снялась в купальнике со стрингами в полный рост. Фото
Бананово-шоколадный торт за четыре минуты. Рецепт от Саливанчук
Бананово-шоколадный торт за четыре минуты. Рецепт от Саливанчук
Вакарчук на концерте в Лондоне собрал 147 млн грн для Украины
Вакарчук на концерте в Лондоне собрал 147 млн грн для Украины
Галина ГРИШИНА
"Она взрывается сразу и все летит по квартире". Решетник рассказал о конфликтах с женой
"Она взрывается сразу и все летит по квартире". Решетник рассказал о конфликтах с женой
Галина ГРИШИНА
Кацурин показал своего сына от бывшей жены
Кацурин показал своего сына от бывшей жены
Джамала стала амбаcсадором всемирного плей-листа Equal от Spotify
Джамала стала амбаcсадором всемирного плей-листа Equal от Spotify
Галина ГРИШИНА
53-летняя Лопес показала, как выглядит в реальной жизни
53-летняя Лопес показала, как выглядит в реальной жизни
Реакция на мемуары. Чарльз III попросил принца Гарри и его жену Меган собрать вещи и освободить их резиденцию в Виндзоре
Реакция на мемуары. Чарльз III попросил принца Гарри и его жену Меган собрать вещи и освободить их резиденцию в Виндзоре
Галина ГРИШИНА
"Зад сам себя не подтянет". Ефросинина восхитила стройной фигурой, позируя в топе и лосинах
"Зад сам себя не подтянет". Ефросинина восхитила стройной фигурой, позируя в топе и лосинах
Галина ГРИШИНА
  Медовик на кефире. Как быстро приготовить десерт из самых простых продуктов
  Медовик на кефире. Как быстро приготовить десерт из самых простых продуктов
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 