Леди Гага снялась в рекламе для Dom Perignon в наряде от украинского бренда Lever Couture. Видео

Об этом сообщается 28 февраля на странице украинской компании в Instagram. Дизайн платья разработал итальянский модельер из Японии Никола Формичетти.

Контекст:

После нападения РФ на Украину певица осудила российскую агрессию и выступила в поддержку украинцев. В апреле 2022 года во время одного из своих концертов в Лас-Вегасе (США) артистка высмеяла россиян, заявив, что они как были тупыми 10 лет назад, так ими и остаются сейчас.

В нарядах от Lever Couture на публике появлялась американская актриса Милла Йовович, британская актриса Уоллис Дэй и украинская певица Тина Кароль.