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06 апреля, 2023
 
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Ани Лорак назвала нападение страны-агрессора РФ на Украину "случилось то, что случилось". Анатолий Анатолич отреагировал

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Анатолий Анатолич: Ани Лорак наконец-то высказалась о войне. Она называет войну "случилось то, что случилось"
Анатолий Анатолич: Ани Лорак наконец-то высказалась о войне. Она называет войну "случилось то, что случилось"
Фото: beautiful_karo / Instagram, Анатолій Анатоліч / Facebook

Украинский ведущий Анатолий Анатолич 6 апреля разместил в Instagram ролик, в котором обратил внимание на то, что украинская певица Ани Лорак дала интервью российскому пропагандистскому YouTube-каналу.

"Ани Лорак дала интервью. Капец! Я делаю обзор на этот шлак. Ани Лорак наконец-то высказалась о войне. Она называет войну "случилось то, что случилось". По-разному мы слышали – "спецоперация", "священная война". Но "случилось то, что случилось" – это впервые", – заявил ведущий.

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области.

После 2014 года артистка работает в РФ. 2 марта 2022 года Ани Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также то, что страна-агрессор РФ напала на Украину.

19 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении артистов, поддержавших политику российского лидера Владимира Путина. В санкционном списке в том числе оказалась и Ани Лорак. 1 января 2023 года певица назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника".

В 2023 года артистка объявила о гастролях в РФ, но ее концерты отменили, заподозрив, что она передает свои гонорары в поддержку ВСУ. После этого певица выступила с заявлением, в котором полномасштабное российское вторжение в Украину назвала "конфликтом между Украиной и Россией". Она также написала, что "никогда не оказывала военной помощи".

Лорак находится в базе "Реєстру ДержZрадників".

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Ани Лорак, война России против Украины, Анатолий Анатолич
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