"Зачем так скрывать?" Демин рассказал, где живет и учится 19-летний сын Винника

"Винник скрывал свою жизнь, и это была целая PR-стратегия. А еще Олег скрывает своего сына, о котором вспомнил лишь раз в 2005 году, когда был еще малоизвестным. Когда у артиста карьера пошла вверх, он перестал о нем упоминать, – заявил Демин. – Знаю, что парень живет в Германии, профессионально занимается плаванием, учится в университете".
По словам Демина, сыну Винника Юлиану на данный момент уже около 19 лет. Ведущий отметил, что по слухам, его матерью является певица Таюне (Таисия Сватко), которая работает в команде Винника. СМИ называют ее женой Винника.
Ведущий также отметил, что по слухам, сын Винника "не так часто бывал в Украине".
"Украинское у него гражданство или немецкое – неизвестно, – высказался Демин. – Зачем Виннику так скрывать сына?"
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Винник перестал появляться в публичном пространстве в апреле 2022 года. На это первыми из украинских знаменитостей обратили внимание певица Оля Полякова и ведущая Маша Ефросинина. В июне фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин предположил, что Винник, возможно, находится в Германии.
В июле адвокат Винника официально подтвердила слухи о том, что артист покинул Украину. Она заявила, что Винника выехал в Германию на лечение.
Последнее свежее фото певца в декабре опубликовал в сети муж украинской певицы Оксаны Билозир, экс-директор Дворца "Украина" Роман Недзельский. Ранее он говорил, что певец помогает ВСУ с закупкой авто.
В январе 2023 года украинская ведущая Мила Еремеева подтвердила слова адвоката Винника, что его исчезновение связано с проблемами со здоровьем, но не уточнила, о чем идет речь.