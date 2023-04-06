"Зачем так скрывать?" Демин рассказал, где живет и учится 19-летний сын Винника

Винник не афиширует свою личную жизнь, а также не комментирует свой отъезд за границу Фото: Олег Винник / Facebook

"Винник скрывал свою жизнь, и это была целая PR-стратегия. А еще Олег скрывает своего сына, о котором вспомнил лишь раз в 2005 году, когда был еще малоизвестным. Когда у артиста карьера пошла вверх, он перестал о нем упоминать, – заявил Демин. – Знаю, что парень живет в Германии, профессионально занимается плаванием, учится в университете".

По словам Демина, сыну Винника Юлиану на данный момент уже около 19 лет. Ведущий отметил, что по слухам, его матерью является певица Таюне (Таисия Сватко), которая работает в команде Винника. СМИ называют ее женой Винника.

Ведущий также отметил, что по слухам, сын Винника "не так часто бывал в Украине".

"Украинское у него гражданство или немецкое – неизвестно, – высказался Демин. – Зачем Виннику так скрывать сына?"