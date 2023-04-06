Бульвар Шоубиз
 
06 апреля, 2023
 
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"Зачем так скрывать?" Демин рассказал, где живет и учится 19-летний сын Винника

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Винник не афиширует свою личную жизнь, а также не комментирует свой отъезд за границу
Винник не афиширует свою личную жизнь, а также не комментирует свой отъезд за границу
Фото: Олег Винник / Facebook

Украинский ведущий Слава Демин в новом выпуске своего YouTube-блога высказался о сыне украинского певца Олега Винника Юлиане Виннике.

"Винник скрывал свою жизнь, и это была целая PR-стратегия. А еще Олег скрывает своего сына, о котором вспомнил лишь раз в 2005 году, когда был еще малоизвестным. Когда у артиста карьера пошла вверх, он перестал о нем упоминать, – заявил Демин. – Знаю, что парень живет в Германии, профессионально занимается плаванием, учится в университете".

По словам Демина, сыну Винника Юлиану на данный момент уже около 19 лет. Ведущий отметил, что по слухам, его матерью является певица Таюне (Таисия Сватко), которая работает в команде Винника. СМИ называют ее женой Винника.

Ведущий также отметил, что по слухам, сын Винника "не так часто бывал в Украине".

"Украинское у него гражданство или немецкое – неизвестно, – высказался Демин. – Зачем Виннику так скрывать сына?"

Контекст:

Винник перестал появляться в публичном пространстве в апреле 2022 года. На это первыми из украинских знаменитостей обратили внимание певица Оля Полякова и ведущая Маша Ефросинина. В июне фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин предположил, что Винник, возможно, находится в Германии

В июле адвокат Винника официально подтвердила слухи о том, что артист покинул Украину. Она заявила, что Винника выехал в Германию на лечение.

Последнее свежее фото певца в декабре опубликовал в сети муж украинской певицы Оксаны Билозир, экс-директор Дворца "Украина" Роман Недзельский. Ранее он говорил, что певец помогает ВСУ с закупкой авто.

В январе 2023 года украинская ведущая Мила Еремеева подтвердила слова адвоката Винника, что его исчезновение связано с проблемами со здоровьем, но не уточнила, о чем идет речь.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Германия, Олег Винник, певец, Слава Демин
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