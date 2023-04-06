Бульвар Шоубиз
 
06 апреля, 2023
 
Новости

Анатолий Анатолич высказался о Валерии Меладзе, который отдыхал за границей с женой замминистра обороны страны-агрессора РФ

Меладзе в Куршевеле не стал отвечать на камеру, как относится к российской агрессии против Украины
Меладзе в Куршевеле не стал отвечать на камеру, как относится к российской агрессии против Украины
Відео: Українська правда / YouTube

Украинский ведущий Анатолий Анатолич 5 апреля в Instagram высказался о российском певце Валерии Меладзе после того, как артист отказался отвечать украинским журналистам на вопрос, поддерживает ли он полномасштабное вторжение страны-агрессора РФ в Украину.

Предыстория

3 апреля стало известно, что российский певец Валерий Меладзе вместе с женой, российской певицей Альбиной Джанабаевой отдыхал в Куршевеле (Франция) в компании Светланы Ивановой – жены замминистра обороны страны-агрессора РФ Тимура Иванова. Репортаж об этом был опубликован на YouTube-канале "Української правди". 

В репортаже также была показана реакция Меладзе на вопрос журналиста издания Михаила Ткача, как ему отдыхается, пока Россия бомбит украинцев. Певец, услышав вопрос, сперва попытался поговорить с журналистом один на один, а затем кто-то из его окружения выбил оператору камеру. При этом супруга Меладзе попыталась увести его в сторону, чтобы он мог избежать разговора.

Реакция Анатолия Анатолича


Комментируя обнародованную запись, Анатолий Анатолич в очередной раз назвал Меладзе "самым ссыкливым грузином". 

"Огромное разочарование, что Валерий Меладзе оказался самым ссыкливым грузином в истории Грузии. Он оказался просто ссыклом. Просто чмоня. Немного грустно, потому что мне раньше нравилась его музыка, я мог послушать Валерия Меладзе. Теперь Меладзе из моего плейлиста идет на х...й", – заявил ведущий. 

Контекст:

Меладзе – заслуженный артист РФ, народный артист Чечни. 

В начале 2023 года артист оказался в эпицентре скандала после того, как во время новогоднего корпоратива в Дубае на приветствие одного из гостей "Слава Украине!" ответил: "Героям слава!" Соответствующее видео появилось в сети 2 января.

В РФ заявили, что за это Меладзе нужно лишить российского гражданства и званий. После этого артист написал пост в Instagram, в котором сообщил, что "всего лишь мечтает, чтобы между близкими народами установилось согласие". "Я хочу, чтобы вы услышали меня и поняли мои слова. Вот уже 10 месяцев я, как и многие другие люди, живу с ощущением тяжести и горя. Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть и не пытаюсь никому угодить", – написал он в свое оправдание.

Украинский журналист Савик Шустер, комментируя заявления артиста, отметил, что его порадовало то, что Меладзе сказал "Слава Украине!" "хотя бы шепотом". "Хотя бы прошептал, это уже порадовало. Ну, написал пост от страху. Ну, естественно, не из храбрых. Точно не из храбрых. Он не создает впечатления храброго человека", – сказал Шустер.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Валерий Меладзе, война России против Украины, Альбина Джанабаева, Анатолий Анатолич, Куршевель
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Самая сложная, самая дорогая система". Для чего Украине нужны F-16 и есть ли альтернатива американским истребителям
"Самая сложная, самая дорогая система". Для чего Украине нужны F-16 и есть ли альтернатива американским истребителям
Алина ГРЕЧАНАЯ
  Комаровский: Дай Путину бог или шарфика, или табакерки
  Комаровский: Дай Путину бог или шарфика, или табакерки
Дмитрий ГОРДОН
  "Когда мы свободны – это гарантия, что свобода выстоит в Молдове, не оставит Грузию и обязательно придет в Беларусь". Полный текст выступления Зеленского в Польше
  "Когда мы свободны – это гарантия, что свобода выстоит в Молдове, не оставит Грузию и обязательно придет в Беларусь". Полный текст выступления Зеленского в Польше
Ольга БЕРЕЗЮК
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Анатолий Анатолич высказался о Валерии Меладзе, который отдыхал за границей с женой замминистра обороны страны-агрессора РФ
Анатолий Анатолич высказался о Валерии Меладзе, который отдыхал за границей с женой замминистра обороны страны-агрессора РФ
Галина ГРИШИНА
Мишина показала, как принимает душ. Актриса снялась в душевой кабине
Мишина показала, как принимает душ. Актриса снялась в душевой кабине
Назван ингредиент, который сделает сырники пышными
Назван ингредиент, который сделает сырники пышными
"Это просто феерия вкуса". Как приготовить чебуреки. Рецепт тонкого пузырчатого теста
"Это просто феерия вкуса". Как приготовить чебуреки. Рецепт тонкого пузырчатого теста
Галина ГРИШИНА
Дорофеева в брюках с низкой посадкой экспрессивно станцевала перед камерой. Она анонсировала тур по США
Дорофеева в брюках с низкой посадкой экспрессивно станцевала перед камерой. Она анонсировала тур по США
"Виноваты оба". Кристина Остапчук дала первое интервью после развода с ведущим
"Виноваты оба". Кристина Остапчук дала первое интервью после развода с ведущим
Галина ГРИШИНА
Чем подкормить вишню, чтобы получить огромный урожай
Чем подкормить вишню, чтобы получить огромный урожай
"Волшебная". Друг Билык показал архивные фото 53-летней артистки
"Волшебная". Друг Билык показал архивные фото 53-летней артистки
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль показала фото в облегающем блестящем топе и джинсах с расстегнутой пуговицей
Тина Кароль показала фото в облегающем блестящем топе и джинсах с расстегнутой пуговицей
В боях за Бахмут погиб украинский диджей Apache
В боях за Бахмут погиб украинский диджей Apache
Галина ГРИШИНА
Названы три средства, которые сделают лицо на 10 лет моложе
Названы три средства, которые сделают лицо на 10 лет моложе
Как приготовить жареные пирожки. Рецепт теста на кефире
Как приготовить жареные пирожки. Рецепт теста на кефире
Галина ГРИШИНА
"Мегавкусный десерт без выпекания". Как приготовить торт всего из трех ингредиентов. Рецепт
"Мегавкусный десерт без выпекания". Как приготовить торт всего из трех ингредиентов. Рецепт
"Готовим перемены". Бывшая жена Потапа сделала заявление
"Готовим перемены". Бывшая жена Потапа сделала заявление
"Видимся у Катиного отца на дне рождения". Горбунов рассказал о бывшем муже Осадчей, за которого она вышла замуж в 18 лет
"Видимся у Катиного отца на дне рождения". Горбунов рассказал о бывшем муже Осадчей, за которого она вышла замуж в 18 лет
Галина ГРИШИНА
"Зачем так скрывать?" Демин рассказал, где живет и учится 19-летний сын Винника
"Зачем так скрывать?" Демин рассказал, где живет и учится 19-летний сын Винника
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 