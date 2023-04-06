Анатолий Анатолич высказался о Валерии Меладзе, который отдыхал за границей с женой замминистра обороны страны-агрессора РФ

Меладзе в Куршевеле не стал отвечать на камеру, как относится к российской агрессии против Украины Відео: Українська правда / YouTube

Предыстория

3 апреля стало известно, что российский певец Валерий Меладзе вместе с женой, российской певицей Альбиной Джанабаевой отдыхал в Куршевеле (Франция) в компании Светланы Ивановой – жены замминистра обороны страны-агрессора РФ Тимура Иванова. Репортаж об этом был опубликован на YouTube-канале "Української правди".

В репортаже также была показана реакция Меладзе на вопрос журналиста издания Михаила Ткача, как ему отдыхается, пока Россия бомбит украинцев. Певец, услышав вопрос, сперва попытался поговорить с журналистом один на один, а затем кто-то из его окружения выбил оператору камеру. При этом супруга Меладзе попыталась увести его в сторону, чтобы он мог избежать разговора.

Реакция Анатолия Анатолича



Комментируя обнародованную запись, Анатолий Анатолич в очередной раз назвал Меладзе "самым ссыкливым грузином".

"Огромное разочарование, что Валерий Меладзе оказался самым ссыкливым грузином в истории Грузии. Он оказался просто ссыклом. Просто чмоня. Немного грустно, потому что мне раньше нравилась его музыка, я мог послушать Валерия Меладзе. Теперь Меладзе из моего плейлиста идет на х...й", – заявил ведущий.

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