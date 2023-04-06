Анатолий Анатолич высказался о Валерии Меладзе, который отдыхал за границей с женой замминистра обороны страны-агрессора РФ

Предыстория
3 апреля стало известно, что российский певец Валерий Меладзе вместе с женой, российской певицей Альбиной Джанабаевой отдыхал в Куршевеле (Франция) в компании Светланы Ивановой – жены замминистра обороны страны-агрессора РФ Тимура Иванова. Репортаж об этом был опубликован на YouTube-канале "Української правди".
В репортаже также была показана реакция Меладзе на вопрос журналиста издания Михаила Ткача, как ему отдыхается, пока Россия бомбит украинцев. Певец, услышав вопрос, сперва попытался поговорить с журналистом один на один, а затем кто-то из его окружения выбил оператору камеру. При этом супруга Меладзе попыталась увести его в сторону, чтобы он мог избежать разговора.
Реакция Анатолия Анатолича
Комментируя обнародованную запись, Анатолий Анатолич в очередной раз назвал Меладзе "самым ссыкливым грузином".
"Огромное разочарование, что Валерий Меладзе оказался самым ссыкливым грузином в истории Грузии. Он оказался просто ссыклом. Просто чмоня. Немного грустно, потому что мне раньше нравилась его музыка, я мог послушать Валерия Меладзе. Теперь Меладзе из моего плейлиста идет на х...й", – заявил ведущий.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Меладзе – заслуженный артист РФ, народный артист Чечни.
В начале 2023 года артист оказался в эпицентре скандала после того, как во время новогоднего корпоратива в Дубае на приветствие одного из гостей "Слава Украине!" ответил: "Героям слава!" Соответствующее видео появилось в сети 2 января.
В РФ заявили, что за это Меладзе нужно лишить российского гражданства и званий. После этого артист написал пост в Instagram, в котором сообщил, что "всего лишь мечтает, чтобы между близкими народами установилось согласие". "Я хочу, чтобы вы услышали меня и поняли мои слова. Вот уже 10 месяцев я, как и многие другие люди, живу с ощущением тяжести и горя. Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть и не пытаюсь никому угодить", – написал он в свое оправдание.
Украинский журналист Савик Шустер, комментируя заявления артиста, отметил, что его порадовало то, что Меладзе сказал "Слава Украине!" "хотя бы шепотом". "Хотя бы прошептал, это уже порадовало. Ну, написал пост от страху. Ну, естественно, не из храбрых. Точно не из храбрых. Он не создает впечатления храброго человека", – сказал Шустер.