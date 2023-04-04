  Люди Валерия Меладзе выбили камеру журналистам, которые сняли его за границей в компании жены замминистра обороны страны-агрессора РФ. Видео

В репортаже в том числе показана реакция певца на вопрос журналиста издания Михаила Ткача, поддерживает ли он полномасштабное российское вторжение в Украину.
"Как вам отдыхается в Куршевеле, пока Россия бомбит украинцев?" – обратился к Меладзе журналист, попросив его подойти к камере.
"Прекратите. Пойдемте, я вам все расскажу", – услышав вопрос, заметно занервничал певец и попытался увести Ткача в сторону.
Оказавшись на стоянке, Меладзе попросил оператора выключить камеру.
"Я просто обычно, нормально хочу поговорить", – сказал певец.
В этот момент к съемочной группе подошел человек и попытался закрыть камеру рукой. Меладзе увел его обратно, обняв за плечи.
"Вы поддерживаете [войну] или вы боитесь?" – спросил Ткач, последовав за артистом.
Меладзе в ответ потребовал "вырубить камеру".
После этого к съемочной группе подошел еще один русскоязычный мужчина. Он заявил, что "Меладзе сейчас не хочет разговаривать".
В этот момент Джанабаева схватила Меладзе за рукав куртки и быстро повела в сторону парковки. Когда журналисты попытались пойти за ними, кто-то из окружения Меладзе ударил по камере и выбил ее из рук украинского оператора.
В репортаже отмечается, что за происходящем со стороны наблюдала жена замминистра обороны страны-агрессора РФ Иванова. На видео также показаны кадры, на которых Меладзе с Джанабаевой сидят с Ивановой за одним столом, а позже вместе веселятся под музыку.
Меладзе – заслуженный артист РФ, народный артист Чечни.
В начале 2023 года артист оказался в эпицентре скандала после того, как во время новогоднего корпоратива в Дубае на приветствие одного из гостей "Слава Украине!" ответил: "Героям слава!" Соответствующее видео появилось в сети 2 января.
В РФ заявили, что за это Меладзе нужно лишить российского гражданства и званий. После этого артист написал пост в Instagram, в котором сообщил, что "всего лишь мечтает, чтобы между близкими народами установилось согласие". "Я хочу, чтобы вы услышали меня и поняли мои слова. Вот уже 10 месяцев я, как и многие другие люди, живу с ощущением тяжести и горя. Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть и не пытаюсь никому угодить", – написал он в свое оправдание.
Украинский журналист Савик Шустер, комментируя заявления артиста, отметил, что его порадовало то, что Меладзе сказал "Слава Украине!" "хотя бы шепотом". "Хотя бы прошептал, это уже порадовало. Ну, написал пост от страху. Ну, естественно, не из храбрых. Точно не из храбрых. Он не создает впечатления храброго человека", – сказал Шустер.