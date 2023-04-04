Бульвар Шоубиз
 
04 апреля, 2023
 
Новости

Люди Валерия Меладзе выбили камеру журналистам, которые сняли его за границей в компании жены замминистра обороны страны-агрессора РФ. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Жена Меладзе Джанабаева пыталась увести его от журналистов
Жена Меладзе Джанабаева пыталась увести его от журналистов
Видео: Українська правда / YouTube

Российский певец Валерий Меладзе был замечен вместе с женой, российской певицей Альбиной Джанабаевой во время отдыха в Куршевеле (Франция). Он находился в компании Светланы Ивановой – жены замминистра обороны страны-агрессора РФ Тимура Иванова. Об этом говорится в видеорепортаже, который 3 апреля опубликован на YouTube-канале "Українська правда".

В репортаже в том числе показана реакция певца на вопрос журналиста издания Михаила Ткача, поддерживает ли он полномасштабное российское вторжение в Украину. 

"Как вам отдыхается в Куршевеле, пока Россия бомбит украинцев?" – обратился к Меладзе журналист, попросив его подойти к камере.

"Прекратите. Пойдемте, я вам все расскажу", – услышав вопрос, заметно занервничал певец и попытался увести Ткача в сторону.

Оказавшись на стоянке, Меладзе попросил оператора выключить камеру.

"Я просто обычно, нормально хочу поговорить", – сказал певец. 

В этот момент к съемочной группе подошел человек и попытался закрыть камеру рукой. Меладзе увел его обратно, обняв за плечи.

"Вы поддерживаете [войну] или вы боитесь?" – спросил Ткач, последовав за артистом.

Меладзе в ответ потребовал "вырубить камеру". 

После этого к съемочной группе подошел еще один русскоязычный мужчина. Он заявил, что "Меладзе сейчас не хочет разговаривать".

В этот момент Джанабаева схватила Меладзе за рукав куртки и быстро повела в сторону парковки. Когда журналисты попытались пойти за ними, кто-то из окружения Меладзе ударил по камере и выбил ее из рук украинского оператора.

В репортаже отмечается, что за происходящем со стороны наблюдала жена замминистра обороны страны-агрессора РФ Иванова. На видео также показаны кадры, на которых Меладзе с Джанабаевой сидят с Ивановой за одним столом, а позже вместе веселятся под музыку.

ВИДЕО
Видео: Українська правда / YouTube
Контекст:

Меладзе – заслуженный артист РФ, народный артист Чечни. 

В начале 2023 года артист оказался в эпицентре скандала после того, как во время новогоднего корпоратива в Дубае на приветствие одного из гостей "Слава Украине!" ответил: "Героям слава!" Соответствующее видео появилось в сети 2 января.

В РФ заявили, что за это Меладзе нужно лишить российского гражданства и званий. После этого артист написал пост в Instagram, в котором сообщил, что "всего лишь мечтает, чтобы между близкими народами установилось согласие". "Я хочу, чтобы вы услышали меня и поняли мои слова. Вот уже 10 месяцев я, как и многие другие люди, живу с ощущением тяжести и горя. Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть и не пытаюсь никому угодить", – написал он в свое оправдание.

Украинский журналист Савик Шустер, комментируя заявления артиста, отметил, что его порадовало то, что Меладзе сказал "Слава Украине!" "хотя бы шепотом". "Хотя бы прошептал, это уже порадовало. Ну, написал пост от страху. Ну, естественно, не из храбрых. Точно не из храбрых. Он не создает впечатления храброго человека", – сказал Шустер.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Франция, Валерий Меладзе, война России против Украины, Альбина Джанабаева, Михаил Ткач, Куршевель
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Представитель Минцифры Баник: После вторжения РФ в Украину мы запускали услуги, которые точно не ожидали – "єДокумент", военные облигации, донаты на армию
Представитель Минцифры Баник: После вторжения РФ в Украину мы запускали услуги, которые точно не ожидали – "єДокумент", военные облигации, донаты на армию
Елена ПОСКАННАЯ
  Бизнесмен и волонтер Запорожец: Нам не разрешали транспортировать Настю, пострадавшую в Чаплино, говорили: "Слава, она все равно умрет". Я сказал: "Представьте, что это ваша дочь. Дайте ей шанс". В итоге мы ее спасли
  Бизнесмен и волонтер Запорожец: Нам не разрешали транспортировать Настю, пострадавшую в Чаплино, говорили: "Слава, она все равно умрет". Я сказал: "Представьте, что это ваша дочь. Дайте ей шанс". В итоге мы ее спасли
Алеся БАЦМАН
  Ивар Калныньш: Я всю Украину объездил. Поэтому мне очень сложно слышать, что мариупольский театр взорвали, что бомбят Чернигов, Херсон
  Ивар Калныньш: Я всю Украину объездил. Поэтому мне очень сложно слышать, что мариупольский театр взорвали, что бомбят Чернигов, Херсон
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Люди Валерия Меладзе выбили камеру журналистам, которые сняли его за границей в компании жены замминистра обороны страны-агрессора РФ. Видео
  Люди Валерия Меладзе выбили камеру журналистам, которые сняли его за границей в компании жены замминистра обороны страны-агрессора РФ. Видео
Галина ГРИШИНА
Украинский садовод назвал средство, которое за 20 минут отмоет распылитель после обработки сада бордоской жидкостью. Фото до и после
Украинский садовод назвал средство, которое за 20 минут отмоет распылитель после обработки сада бордоской жидкостью. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
48-летняя Лонгория снялась в мокром белом купальнике с прорезями по всей длине. Фото
48-летняя Лонгория снялась в мокром белом купальнике с прорезями по всей длине. Фото
Пасхальный маникюр для длинных и коротких ногтей. 10 ярких идей для вдохновения
Пасхальный маникюр для длинных и коротких ногтей. 10 ярких идей для вдохновения
Галина ГРИШИНА
Как дома легко приготовить хрустящие и полезные яблочные чипсы для детей. Пошаговый рецепт
Как дома легко приготовить хрустящие и полезные яблочные чипсы для детей. Пошаговый рецепт
Галина ГРИШИНА
Дорофеева снялась с серебряным каффом для носа в наряде из новой коллекции TG Botanical. Фото
Дорофеева снялась с серебряным каффом для носа в наряде из новой коллекции TG Botanical. Фото
Галина ГРИШИНА
Ющенко о 19-летнем сыне, который учится в США: Он попадает в 1% самых умных детей в мире. 10 первых университетов направили ему предложения
Ющенко о 19-летнем сыне, который учится в США: Он попадает в 1% самых умных детей в мире. 10 первых университетов направили ему предложения
Галина ГРИШИНА
Визажист рассказала, как женщинам в возрасте ухаживать за седеющими бровями, чтобы выглядеть моложе
Визажист рассказала, как женщинам в возрасте ухаживать за седеющими бровями, чтобы выглядеть моложе
Галина ГРИШИНА
Каменских после потери голоса на фоне слухов о разводе с Потапом из-за скандального заявления певицы Gip C обратилась к поклонникам
Каменских после потери голоса на фоне слухов о разводе с Потапом из-за скандального заявления певицы Gip C обратилась к поклонникам
Галина ГРИШИНА
  Итальянская паска с цукатами и коньяком. Как приготовить панеттоне
  Итальянская паска с цукатами и коньяком. Как приготовить панеттоне
Галина ГРИШИНА
Яма в Майами побывал на русскоязычной вечеринке: Казахам тоже украинский учить?
Яма в Майами побывал на русскоязычной вечеринке: Казахам тоже украинский учить?
Галина ГРИШИНА
49-летняя Мозговая показала, как сейчас выглядит: Уже не 18. Но другого пути, как принять это с достоинством, нет
49-летняя Мозговая показала, как сейчас выглядит: Уже не 18. Но другого пути, как принять это с достоинством, нет
Галина ГРИШИНА
Известный стилист рассказала, как ухаживает за волосами, чтобы в свои 50 лет выглядеть значительно моложе
Известный стилист рассказала, как ухаживает за волосами, чтобы в свои 50 лет выглядеть значительно моложе
Галина ГРИШИНА
  Макс Барских презентовал англоязычный трек "о наболевшем". Видео
  Макс Барских презентовал англоязычный трек "о наболевшем". Видео
Галина ГРИШИНА
Как весной правильно собирать и готовить молодую крапиву. Лайфхаки от кулинарного эксперта
Как весной правильно собирать и готовить молодую крапиву. Лайфхаки от кулинарного эксперта
Галина ГРИШИНА
Суд в США вынес первый обвинительный приговор по делу о гибели оператора на съемках фильма "Ржавчина" с участием Болдуина
Суд в США вынес первый обвинительный приговор по делу о гибели оператора на съемках фильма "Ржавчина" с участием Болдуина
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 