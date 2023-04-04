  Люди Валерия Меладзе выбили камеру журналистам, которые сняли его за границей в компании жены замминистра обороны страны-агрессора РФ. Видео

В репортаже в том числе показана реакция певца на вопрос журналиста издания Михаила Ткача, поддерживает ли он полномасштабное российское вторжение в Украину.

"Как вам отдыхается в Куршевеле, пока Россия бомбит украинцев?" – обратился к Меладзе журналист, попросив его подойти к камере.

"Прекратите. Пойдемте, я вам все расскажу", – услышав вопрос, заметно занервничал певец и попытался увести Ткача в сторону.

Оказавшись на стоянке, Меладзе попросил оператора выключить камеру.

"Я просто обычно, нормально хочу поговорить", – сказал певец.

В этот момент к съемочной группе подошел человек и попытался закрыть камеру рукой. Меладзе увел его обратно, обняв за плечи.

"Вы поддерживаете [войну] или вы боитесь?" – спросил Ткач, последовав за артистом.

Меладзе в ответ потребовал "вырубить камеру".

После этого к съемочной группе подошел еще один русскоязычный мужчина. Он заявил, что "Меладзе сейчас не хочет разговаривать".

В этот момент Джанабаева схватила Меладзе за рукав куртки и быстро повела в сторону парковки. Когда журналисты попытались пойти за ними, кто-то из окружения Меладзе ударил по камере и выбил ее из рук украинского оператора.

В репортаже отмечается, что за происходящем со стороны наблюдала жена замминистра обороны страны-агрессора РФ Иванова. На видео также показаны кадры, на которых Меладзе с Джанабаевой сидят с Ивановой за одним столом, а позже вместе веселятся под музыку.

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Видео: Українська правда / YouTube