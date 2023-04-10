Как Яма оказался за границей в первые дни войны и что говорят о хореографе в украинском шоу-бизнесе

Интернет-издание "ГОРДОН" вспоминает, как танцор оказался в США и что о нем говорят в украинском шоу-бизнесе.

Как Яма оказался за границей

24 декабря 2021 года, за два месяца до полномасштабного российского вторжения, Яма внезапно уволился с "1+1", проработав там с мая. Ведущий не стал называть причины ухода, сообщив лишь, что считает свою миссию завершенной.

После полномасштабного вторжения РФ Яма долгое время не афишировал свое местонахождение, исчезнув из публичного пространства. О том, что он находится за границей вместе с женой и сыном, танцор впервые решился рассказать летом 2022 года в интервью украинскому журналисту Славе Демину.

По словам Ямы, он сперва выехал из страны в Европу, а затем в США. Танцор отметил, что в США дает благотворительные уроки танцев в поддержку Украины.

"Я выехал сразу, очень быстро, – заявил танцор. – Сердце болит каждый день, когда читаешь новости".

Яма подчеркнул, что его сын мечтает вернуться в Украину.

"Он хочет пойти в школу, где проходил подготовительные занятия, но я не уверен, что это произойдет", – заявил тогда хореограф.

Позже Демин сообщил, что Яма заблокировал его в соцсетях.

Комментарий супруги

Жена Ямы Лилиана, отвечая в сентябре на вопросы подписчиков, почему танцор после того, как вывез семью за границу, не вернулся в Украину, заявила, что считает такой вопрос некорректным.

"Это личное дело каждого. У всех разные истории и причины. Каждый переживает войну по-своему. Я уважаю выбор каждого, – заявила она. – Мы тоже помогаем на своем фронте".

Фото: Танці з зірками / Facebook

Чем Яма занимается в США

После этого Яма начал периодически публиковать в своем Instagram посты о благотворительных мастер-классах в поддержку украинцев.

Реакция коллег на отъезд Ямы

Одной из первых отъезд Ямы прокомментировала его коллега, победительница "Танцев со звездами" Илона Гвоздева.

"Если они выехали и у них есть возможность стать рупором за границей, пусть это будет их главная миссия. Тогда народ воспримет их отъезд нормально, а если просто уехать и сидеть просто на пляже – конечно, это наталкивает на мысли", – подчеркнула танцовщица.

Фото: Танці з зірками / Facebook

Проживающий в США украинский хореограф, судья "Танцев со звездами" Максим Чмерковский признался, что не считает, что Яма поступает правильно, оставаясь за границей. При этом он подчеркнул, что не считает себя вправе оценивать поступки коллеги, так как сам не на фронте.

Фото: Танці з зірками / Facebook

Украинский хореограф Евгений Кот заявил, что не может осуждать Яму за отъезд, но не понимает, как ему удалось покинуть страну в первый день полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину.

"Я не могу осудить его решение. Это его жизнь, и он принимает решения, которые хочет. Кто-то хочет выехать за границу, кто-то хочет воевать, кто-то хочет уклоняться, кто-то вообще хочет стать коллаборантом. Это выбор каждого, – заявил Кот. – Для меня вопрос – как люди покинули страну? Как законным путем можно было это сделать, если в 5.30 [24 февраля] у нас было введено военное положение. Это не мое дело, я этим заниматься не буду, просто вопрос завис в воздухе".

Фото: Танці з зірками / Facebook

Украинский актер Тарас Цимбалюк заявил, что Яма, находясь за границей, помогает Украине гораздо больше, чем если бы находился на фронте.

"Докопались до Ямы. Полили дерьмом в лучших традициях бездумной биомассы, а то, сколько он там уже организовал мероприятий в поддержку Украины и сколько денег собрал для ВСУ, мало кого интересует, – написал Цимбалюк. – Действительно, лучше пусть со своей многотысячной аудиторией стоит на блокпосте и молчит. Так же оно логичнее?"

Цимбалюк заявил, что медийные мужчины гораздо полезнее на "информационно-волонтерской войне", чем "в горячих точках в качестве боевой единицы". Актер рассказал, что задействован в более чем 10 благотворительных сборах, но это "мало кто замечает".

Фото: Танці з зірками / Facebook

По словам Горбунова, украинцы простят Яму после того, как он вернется в Украину.

"Как можно говорить Владу, прав он или нет? С точки зрения гражданской позиции – возможно, нет. С точки зрения защиты семьи и собственной персоны – наверное, да. Самое простое, что мы можем делать, – это обвинять. Самое сложное – понять человека".