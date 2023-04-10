Бульвар Шоубиз
 
10 апреля, 2023
 
Новости

Как Яма оказался за границей в первые дни войны и что говорят о хореографе в украинском шоу-бизнесе

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Яма в США дает благотворительные мастер-классы в поддержку Украины
Яма в США дает благотворительные мастер-классы в поддержку Украины
Фото: Танці з зірками / Facebook

40-летний украинский хореограф, экс-судья шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Влад Яма больше года живет вместе с женой и сыном в США. По словам хореографа, он в том числе занимается волонтерской деятельностью в поддержку Украины. На днях украинский ведущий Юрий Горбунов предположил, что Яма, возможно, не вернется из США в Украину.

Интернет-издание "ГОРДОН" вспоминает, как танцор оказался в США и что о нем говорят в украинском шоу-бизнесе. 

Как Яма оказался за границей

24 декабря 2021 года, за два месяца до полномасштабного российского вторжения, Яма внезапно уволился с "1+1", проработав там с мая. Ведущий не стал называть причины ухода, сообщив лишь, что считает свою миссию завершенной.

После полномасштабного вторжения РФ Яма долгое время не афишировал свое местонахождение, исчезнув из публичного пространства. О том, что он находится за границей вместе с женой и сыном, танцор впервые решился рассказать летом 2022 года в интервью украинскому журналисту Славе Демину.

По словам Ямы, он сперва выехал из страны в Европу, а затем в США. Танцор отметил, что в США дает благотворительные уроки танцев в поддержку Украины.

"Я выехал сразу, очень быстро, – заявил танцор. – Сердце болит каждый день, когда читаешь новости". 

Яма подчеркнул, что его сын мечтает вернуться в Украину.

"Он хочет пойти в школу, где проходил подготовительные занятия, но я не уверен, что это произойдет", – заявил тогда хореограф.

Позже Демин сообщил, что Яма заблокировал его в соцсетях. 

Комментарий супруги

Жена Ямы Лилиана, отвечая в сентябре на вопросы подписчиков, почему танцор после того, как вывез семью за границу, не вернулся в Украину, заявила, что считает такой вопрос некорректным. 

"Это личное дело каждого. У всех разные истории и причины. Каждый переживает войну по-своему. Я уважаю выбор каждого, – заявила она.  Мы тоже помогаем на своем фронте".

Фото: Танці з зірками / Facebook
Фото: Танці з зірками / Facebook

Чем Яма занимается в США

После этого Яма начал периодически публиковать в своем Instagram посты о благотворительных мастер-классах в поддержку украинцев. 

Реакция коллег на отъезд Ямы

Одной из первых отъезд Ямы прокомментировала его коллега, победительница "Танцев со звездами" Илона Гвоздева. 

"Если они выехали и у них есть возможность стать рупором за границей, пусть это будет их главная миссия. Тогда народ воспримет их отъезд нормально, а если просто уехать и сидеть просто на пляже – конечно, это наталкивает на мысли", – подчеркнула танцовщица.

Фото: Танці з зірками / Facebook
Фото: Танці з зірками / Facebook

Проживающий в США украинский хореограф, судья "Танцев со звездами" Максим Чмерковский признался, что не считает, что Яма поступает правильно, оставаясь за границей. При этом он подчеркнул, что не считает себя вправе оценивать поступки коллеги, так как сам не на фронте.

Фото: Танці з зірками / Facebook
Фото: Танці з зірками / Facebook

Украинский хореограф Евгений Кот заявил, что не может осуждать Яму за отъезд, но не понимает, как ему удалось покинуть страну в первый день полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину. 

не могу осудить его решение. Это его жизнь, и он принимает решения, которые хочет. Кто-то хочет выехать за границу, кто-то хочет воевать, кто-то хочет уклоняться, кто-то вообще хочет стать коллаборантом. Это выбор каждого, – заявил Кот. – Для меня вопрос – как люди покинули страну? Как законным путем можно было это сделать, если в 5.30 [24 февраля] у нас было введено военное положение. Это не мое дело, я этим заниматься не буду, просто вопрос завис в воздухе".

Фото: Танці з зірками / Facebook
Фото: Танці з зірками / Facebook

Украинский актер Тарас Цимбалюк заявил, что Яма, находясь за границей, помогает Украине гораздо больше, чем если бы находился на фронте.

"Докопались до Ямы. Полили дерьмом в лучших традициях бездумной биомассы, а то, сколько он там уже организовал мероприятий в поддержку Украины и сколько денег собрал для ВСУ, мало кого интересует, – написал Цимбалюк. – Действительно, лучше пусть со своей многотысячной аудиторией стоит на блокпосте и молчит. Так же оно логичнее?"

Цимбалюк заявил, что медийные мужчины гораздо полезнее на "информационно-волонтерской войне", чем "в горячих точках в качестве боевой единицы". Актер рассказал, что задействован в более чем 10 благотворительных сборах, но это "мало кто замечает". 

Фото: Танці з зірками / Facebook
Фото: Танці з зірками / Facebook

По словам Горбунова, украинцы простят Яму после того, как он вернется в Украину.

ак можно говорить Владу, прав он или нет? С точки зрения гражданской позиции – возможно, нет. С точки зрения защиты семьи и собственной персоны – наверное, да. Самое простое, что мы можем делать, – это обвинять. Самое сложное – понять человека".

Фото: Танці з зірками / Facebook
Фото: Танці з зірками / Facebook

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 7 февраля – до 20 мая 2023 года.

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

Согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: США, мобилизация, война России против Украины, Влад Яма
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Беженка из Мариуполя Акимченкова, в 17 лет родившая под звуки обстрелов: Путину желаю скорейшей смерти. Какую бы ужасную смерть я ни представляла – мне кажется, этого мало
  Беженка из Мариуполя Акимченкова, в 17 лет родившая под звуки обстрелов: Путину желаю скорейшей смерти. Какую бы ужасную смерть я ни представляла – мне кажется, этого мало
Алеся БАЦМАН
  Офицер запаса армии Израиля Тамар: У Украины было три очень интересные контрнаступательные операции. Каждая из них будет изучаться в офицерских академиях развитых стран
  Офицер запаса армии Израиля Тамар: У Украины было три очень интересные контрнаступательные операции. Каждая из них будет изучаться в офицерских академиях развитых стран
Дмитрий ГОРДОН
"Самая сложная, самая дорогая система". Для чего Украине нужны F-16 и есть ли альтернатива американским истребителям
"Самая сложная, самая дорогая система". Для чего Украине нужны F-16 и есть ли альтернатива американским истребителям
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Делаю то, что хочу". 56-летняя Холли Берри снялась топлес на балконе
"Делаю то, что хочу". 56-летняя Холли Берри снялась топлес на балконе
  "Получаются очень вкусными, мягкими и влажными". Как приготовить шоколадную паску без дрожжей. Простой и легкий рецепт
  "Получаются очень вкусными, мягкими и влажными". Как приготовить шоколадную паску без дрожжей. Простой и легкий рецепт
Галина ГРИШИНА
Как Яма оказался за границей в первые дни войны и что говорят о хореографе в украинском шоу-бизнесе
Как Яма оказался за границей в первые дни войны и что говорят о хореографе в украинском шоу-бизнесе
Галина ГРИШИНА
  Как сложилась личная жизнь Dzidzio и Slavia спустя два года после расставания. Причины развода и правда о романе артиста с кумой Цибульской
  Как сложилась личная жизнь Dzidzio и Slavia спустя два года после расставания. Причины развода и правда о романе артиста с кумой Цибульской
Галина ГРИШИНА
"Деньги для меня никогда не пахли и не пахнут". В сети опубликовали дубляжную пародию на интервью Ани Лорак российской пропагандистке. Видео
"Деньги для меня никогда не пахли и не пахнут". В сети опубликовали дубляжную пародию на интервью Ани Лорак российской пропагандистке. Видео
Галина ГРИШИНА
"Не поддерживайте умиротворителей". Кинг выступил в поддержку украинцев. В Украине отреагировали
"Не поддерживайте умиротворителей". Кинг выступил в поддержку украинцев. В Украине отреагировали
Галина ГРИШИНА
Каменских впервые прокомментировала слухи о разводе с Потапом после заявления его экс-подопечной о том, что рэпер склонял ее к интиму
Каменских впервые прокомментировала слухи о разводе с Потапом после заявления его экс-подопечной о том, что рэпер склонял ее к интиму
Галина ГРИШИНА
44-летняя Полякова прокомментировала разницу в возрасте с 60-летним мужем
44-летняя Полякова прокомментировала разницу в возрасте с 60-летним мужем
Галина ГРИШИНА
Сотрудница ГСЧС выполнила упражнение на перекладине в боевой форме, вдохновившись примером коллеги из США. Видео
Сотрудница ГСЧС выполнила упражнение на перекладине в боевой форме, вдохновившись примером коллеги из США. Видео
Галина ГРИШИНА
56-летняя Марсо кардинально сменила прическу для новой фотосессии. Как сейчас выглядит звезда фильма "Бум". Фото до и после
56-летняя Марсо кардинально сменила прическу для новой фотосессии. Как сейчас выглядит звезда фильма "Бум". Фото до и после
Галина ГРИШИНА
"Уникальный подход к трендам". Агилера сделала скульптурный маникюр с объемным изображением вагины. Фото, видео
"Уникальный подход к трендам". Агилера сделала скульптурный маникюр с объемным изображением вагины. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
  "Для любові немає кордонів і меж. Доки житиму я, ти ніколи не помреш". Руслан Горовой и Евгений Турчинов записали новую песню. Видео
  "Для любові немає кордонів і меж. Доки житиму я, ти ніколи не помреш". Руслан Горовой и Евгений Турчинов записали новую песню. Видео
Галина ГРИШИНА
  Зачем в апреле обрабатывать смородину регулятором роста. Советы садоводов и рецепт раствора для обработки
  Зачем в апреле обрабатывать смородину регулятором роста. Советы садоводов и рецепт раствора для обработки
Галина ГРИШИНА
  Клип на песню "Фортеця Бахмут" группы "Антитіла" собрал в YouTube 9 млн просмотров. Видео
  Клип на песню "Фортеця Бахмут" группы "Антитіла" собрал в YouTube 9 млн просмотров. Видео
Галина ГРИШИНА
Как Мишина выглядит в повседневной жизни. Видео из кофейни
Как Мишина выглядит в повседневной жизни. Видео из кофейни
Как сварить прозрачный бульон. Лайфхак со льдом
Как сварить прозрачный бульон. Лайфхак со льдом
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 