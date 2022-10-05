"Хотела бы я занять судейское кресло Ямы? Это должен решать канал". Гвоздева рассказала об отношении к коллегам, которые покинули Украину

Яма с женой и сыном покинул Украину в первый день полномасштабного вторжения России Фото: vladyama_official / Instagram

"Влад Яма уехал. Сейчас его в стране, грубо говоря, не ждут. Не хотела бы ты занять его судейское кресло, когда закончится война и мы победим?" – спросила у Гвоздевой ведущая.

"Это очень сложно – особенно когда ты знаешь, как это – быть по ту сторону сцены. Как развитие своей карьеры, конечно, я вижу себя в кресле жюри. Было бы нечестно, если бы я сказала, что мне это неинтересно. Каждому танцору это интересно, не все об этом говорят. Это классный скачок. Но это должен решать канал, народ, – сказала она. – Относительно Влада Ямы – давать комментарий, правильно он поступил или нет... Сейчас я уже ровно отношусь к тем, кто выехал".

По словам Гвоздевой, каждый случай отъезда необходимо рассматривать отдельно.

"Если они выехали и у них есть возможность стать рупором за границей, пусть это будет их главная миссия. Тогда народ воспримет их отъезд нормально, а если просто уехать и сидеть просто на пляже – конечно, это наталкивает на мысли", – подчеркнула танцовщица.