Бульвар Шоубиз
 
05 октября, 2022
 
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"Хотела бы я занять судейское кресло Ямы? Это должен решать канал". Гвоздева рассказала об отношении к коллегам, которые покинули Украину

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Яма с женой и сыном покинул Украину в первый день полномасштабного вторжения России
Яма с женой и сыном покинул Украину в первый день полномасштабного вторжения России
Фото: vladyama_official / Instagram

Украинский хореограф Илона Гвоздева в интервью, которое вышло на YouTube-канале "Твоє", прокомментировала отъезд своего коллеги, судьи шоу "Танцы со звездами" Влада Ямы.

"Влад Яма уехал. Сейчас его в стране, грубо говоря, не ждут. Не хотела бы ты занять его судейское кресло, когда закончится война и мы победим?" – спросила у Гвоздевой ведущая. 

"Это очень сложно – особенно когда ты знаешь, как это – быть по ту сторону сцены. Как развитие своей карьеры, конечно, я вижу себя в кресле жюри. Было бы нечестно, если бы я сказала, что мне это неинтересно. Каждому танцору это интересно, не все об этом говорят. Это классный скачок. Но это должен решать канал, народ, – сказала она.   Относительно Влада Ямы  давать комментарий, правильно он поступил или нет... Сейчас я уже ровно отношусь к тем, кто выехал". 

По словам Гвоздевой, каждый случай отъезда необходимо рассматривать отдельно.

"Если они выехали и у них есть возможность стать рупором за границей, пусть это будет их главная миссия. Тогда народ воспримет их отъезд нормально, а если просто уехать и сидеть просто на пляже – конечно, это наталкивает на мысли", – подчеркнула танцовщица.

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Яма не афишировал свое местонахождение в течение пяти месяцев.

Летом Яма впервые рассказал, что вместе с женой и сыном покинул Украину в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину. 

По словам Ямы, он сперва выехал из страны в Европу, а затем – в США. Хореограф признался, что сомневается в том, что они вернутся в Украину в ближайшее время.  

Хореограф признался, что в США дает благотворительные уроки танцев в поддержку Украины.

Теги: шоу, Влад Яма, Танцы со звездами, Илона Гвоздева
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