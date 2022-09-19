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19 сентября, 2022
 
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Гвоздева высказалась о замалчивающей войну Денисовой, которая вернулась в РФ и стала судьей российского шоу

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Гвоздева Денисовой: Ты просто сука
Гвоздева – Денисовой: Ты просто сука
Фото: ilonagvozdeva / Instagram

Украинский хореограф Илона Гвоздева в эфире передачи ЖВЛ, которая 19 сентября вышла на канале ТЕТ, прокомментировала позицию замалчивающего войну украинского хореографа Татьяны Денисовой, которая после нападения РФ на Украину переехала в Россию и стала судьей танцевального шоу.

По словам хореографа, сперва ее возмутила позиция канала СТБ, который осенью 2021 года утвердил Денисову судьей украинского шоу. 

"Я думала – ну что, своих кадров не хватает?" – заявила хореограф.

Гвоздева назвала Денисову сукой, подчеркнув, что других слов для коллеги у нее нет.

"Когда ты вернулась в Рашу, села снова в кресло в другом шоу и прекрасно понимаешь, что тут происходит с твоими коллегами, друзьями – то ты просто сука", – резюмировала Гвоздева.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Татьяна Денисова с 2009-й по 2016 год была одним из постоянных членов жюри и хореографом украинского телепроекта "Танцюють всі" на канале СТБ. В январе 2017 года канал закрыл шоу.

С 2017-го по 2021 год Денисова была наставником и хореографом российского шоу "Танцы" на канале ТНТ.

5 февраля 2022 года канал СТБ заявил, что хореограф является членом жюри нового проекта "Танці. World of Dance", премьера которого состоится весной. Зрителей возмутило появление Денисовой в украинском проекте после работы на российском телевидении.

В августе канал СТБ сообщил, что вырезал фрагменты с участием Денисовой из шоу "Танці. World of Dance", так как она отказалась от публичного осуждения российского террора и заявлений в поддержку Украины и продолжила работать в стране-агрессоре. 

После нападения РФ на Украину Денисова замалчивает российскую агрессию. Последний пост на ее странице в Instagram появился 28 февраля – артистка опубликовала черный квадрат без каких-либо комментариев со своей стороны. Она также ограничила возможность комментировать этот пост. В настоящее время эта публикация удалена.

Теги: война России против Украины, Татьяна Денисова, Илона Гвоздева
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