Гвоздева высказалась о замалчивающей войну Денисовой, которая вернулась в РФ и стала судьей российского шоу

По словам хореографа, сперва ее возмутила позиция канала СТБ, который осенью 2021 года утвердил Денисову судьей украинского шоу.

"Я думала – ну что, своих кадров не хватает?" – заявила хореограф.

Гвоздева назвала Денисову сукой, подчеркнув, что других слов для коллеги у нее нет.

"Когда ты вернулась в Рашу, села снова в кресло в другом шоу и прекрасно понимаешь, что тут происходит с твоими коллегами, друзьями – то ты просто сука", – резюмировала Гвоздева.

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