"Она закрывает глаза на геноцид украинцев, поддерживает войну". Хореограф Кот заявил, что Денисова стала членом жюри в российском шоу

Свое заявление он сделал после того, как канал СТБ сообщил, что вырезал фрагменты с участием Денисовой из шоу "Танці. World of Dance", так как она отказалась от публичного осуждения российского террора и заявлений в поддержку Украины и продолжила работать в стране-агрессоре. В каком именно шоу будет работать Денисова, не уточняется.
"Вчера узнал, что она уехала в страну-террорист, в страну-агрессор и села в жюри там в другое шоу. Тем самым она закрывает глаза на геноцид и убийства украинцев, поддерживает войну", – написал Кот.
Он подчеркнул, что в день полномасштабного вторжения РФ в Украину Денисова была в Киеве.
"Татьяна на себе почувствовала эти адские первые дни войны и бомбардировки Киева. То есть воочию все видела и понимала", – отметил танцор.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
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Татьяна Денисова с 2009-й по 2016 год была одним из постоянных членов жюри и хореографом украинского телепроекта "Танцюють всі" на канале СТБ. В январе 2017 года канал закрыл шоу.
С 2017-го по 2021 год Денисова была наставником и хореографом российского шоу "Танцы" на канале ТНТ.
5 февраля 2022 года канал СТБ заявил, что хореограф является членом жюри нового проекта "Танці. World of Dance", премьера которого состоится весной. Зрителей возмутило появление Денисовой в украинском проекте после работы на российском телевидении.
После нападения РФ на Украину Денисова замалчивает российскую агрессию. Последний пост на ее странице в Instagram появился 28 февраля – артистка опубликовала черный квадрат без каких-либо комментариев со своей стороны. Она также ограничила возможность комментировать этот пост. В настоящее время эта публикация удалена.