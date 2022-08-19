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19 августа, 2022
 
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"Она закрывает глаза на геноцид украинцев, поддерживает войну". Хореограф Кот заявил, что Денисова стала членом жюри в российском шоу

Денисова с 2017-го по 2021 год работала в РФ
Денисова  с 2017-го по 2021 год работала в РФ
Фото: tatyana.denisova.fan / Instagram

Украинский хореограф Евгений Кот 19 августа на своей странице в Instagram заявил, что вычеркивает из своей жизни коллегу, наставницу и экс-судью нового шоу "Танці. World of Dance" на СТБ Татьяну Денисову.

Свое заявление он сделал после того, как канал СТБ сообщил, что вырезал фрагменты с участием Денисовой из шоу "Танці. World of Dance", так как она отказалась от публичного осуждения российского террора и заявлений в поддержку Украины и продолжила работать в стране-агрессоре. В каком именно шоу будет работать Денисова, не уточняется. 

"Вчера узнал, что она уехала в страну-террорист, в страну-агрессор и села в жюри там в другое шоу. Тем самым она закрывает глаза на геноцид и убийства украинцев, поддерживает войну", – написал Кот.

Он подчеркнул, что в день полномасштабного вторжения РФ в Украину Денисова была в Киеве. 

"Татьяна на себе почувствовала эти адские первые дни войны и бомбардировки Киева. То есть воочию все видела и понимала", – отметил танцор.


Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Татьяна Денисова с 2009-й по 2016 год была одним из постоянных членов жюри и хореографом украинского телепроекта "Танцюють всі" на канале СТБ. В январе 2017 года канал закрыл шоу.

С 2017-го по 2021 год Денисова была наставником и хореографом российского шоу "Танцы" на канале ТНТ.

5 февраля 2022 года канал СТБ заявил, что хореограф является членом жюри нового проекта "Танці. World of Dance", премьера которого состоится весной. Зрителей возмутило появление Денисовой в украинском проекте после работы на российском телевидении.

После нападения РФ на Украину Денисова замалчивает российскую агрессию. Последний пост на ее странице в Instagram появился 28 февраля – артистка опубликовала черный квадрат без каких-либо комментариев со своей стороны. Она также ограничила возможность комментировать этот пост. В настоящее время эта публикация удалена. 

Теги: скандал, война России против Украины, танцы, Татьяна Денисова, Евгений Кот, Танці. World of Dance
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