"Она закрывает глаза на геноцид украинцев, поддерживает войну". Хореограф Кот заявил, что Денисова стала членом жюри в российском шоу

Денисова с 2017-го по 2021 год работала в РФ Фото: tatyana.denisova.fan / Instagram

Свое заявление он сделал после того, как канал СТБ сообщил, что вырезал фрагменты с участием Денисовой из шоу "Танці. World of Dance", так как она отказалась от публичного осуждения российского террора и заявлений в поддержку Украины и продолжила работать в стране-агрессоре. В каком именно шоу будет работать Денисова, не уточняется.

"Вчера узнал, что она уехала в страну-террорист, в страну-агрессор и села в жюри там в другое шоу. Тем самым она закрывает глаза на геноцид и убийства украинцев, поддерживает войну", – написал Кот.

Он подчеркнул, что в день полномасштабного вторжения РФ в Украину Денисова была в Киеве.

"Татьяна на себе почувствовала эти адские первые дни войны и бомбардировки Киева. То есть воочию все видела и понимала", – отметил танцор.



Война России против Украины. Главное (обновляется)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгении * Кот (@kot_jenya)