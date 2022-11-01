Бульвар Шоубиз
 
01 ноября, 2022
 
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"Для меня вопрос – как законным путем можно было это сделать?" Хореограф Кот высказался об отъезде Ямы за границу в первый день войны

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Яма выступает в США с благотворительными концертами
Яма выступает в США с благотворительными концертами
Фото: vladyama_official / Instagram

Украинский хореограф Евгений Кот в интервью, которое 30 октября опубликовано на YouTube-канале Rostyslove Production, прокомментировал отъезд своего коллеги Влада Ямы за границу в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Я не могу осудить его решение. Это его жизнь, и он принимает решения, которые хочет. Кто-то хочет выехать за границу, кто-то хочет воевать, кто-то хочет уклоняться, кто-то вообще хочет стать коллаборантом. Это выбор каждого, – заявил Кот. – Для меня вопрос – как люди покинули страну? Как законным путем можно было это сделать, если в 5.30 у нас было введено военное положение. Это не мое дело, я этим заниматься не буду, просто вопрос завис в воздухе". 

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Яма не афишировал свое местонахождение. Летом он рассказал, что вместе с женой и сыном покинул Украину в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину. 

По словам Ямы, он сперва выехал из страны в Европу, а затем в США. Танцор отметил, что в США дает благотворительные уроки танцев в поддержку Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.

Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании с военкоматом.

3 августа в Государственной пограничной службы Украины сообщили, что с начала действия военного положения пограничники задержали за попытку незаконного пересечения границы около 6,4 тыс. военнообязанных мужчин. Более 4 тыс. из этих нарушителей остановлены пограничниками вне пунктов пропуска.

16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

Правоохранители регулярно сообщают о задержании организаторов нелегального трафика и блокировании каналов нелегального выезда граждан призывного возраста.

Теги: военное положение, война России против Украины, Влад Яма, Евгений Кот
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