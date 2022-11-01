"Для меня вопрос – как законным путем можно было это сделать?" Хореограф Кот высказался об отъезде Ямы за границу в первый день войны

"Я не могу осудить его решение. Это его жизнь, и он принимает решения, которые хочет. Кто-то хочет выехать за границу, кто-то хочет воевать, кто-то хочет уклоняться, кто-то вообще хочет стать коллаборантом. Это выбор каждого, – заявил Кот. – Для меня вопрос – как люди покинули страну? Как законным путем можно было это сделать, если в 5.30 у нас было введено военное положение. Это не мое дело, я этим заниматься не буду, просто вопрос завис в воздухе".

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Яма не афишировал свое местонахождение. Летом он рассказал, что вместе с женой и сыном покинул Украину в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По словам Ямы, он сперва выехал из страны в Европу, а затем в США. Танцор отметил, что в США дает благотворительные уроки танцев в поддержку Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.