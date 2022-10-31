"Интересно, радуется ли этому разводу его первая жена". Коллега Остапчука публично обратился к ведущему

"Вова, ты сам говорил, что тебе нравится быть публичной личностью. Поэтому давай рассказывай. Людям же интересно", – заявил Демин.
Он также упомянул первую жену Остапчука, украинского переводчика Елену Войченко.
"Мне вот что интересно: радуется ли этому разводу бывшая жена Остапчука Елена Войченко? – задался вопросом Демин. – И вообще настоящий этот развод или все же пиар?"
Владимир Остапчук познакомился со своей второй женой летом 2019 года, когда еще состоял в первом браке с Войченко. На своей новой избраннице он женился в 2020 году, перенеся дату свадьбы из-за его болезни.
Слухи о расставании Остапчука и его жены Кристины появились в начале сентября этого года, хотя еще в июне пара делилась планами на будущее и намеревалась достроить свой дом. Первым об этом заявил украинский ведущий Слава Демин.
Во вторую годовщину свадьбы супруги Остапчук воздержались от публикаций в сети, хотя год назад трогательно поздравляли друг друга с днем свадьбы.
С Войченко Остапчук прожил в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.