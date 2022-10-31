"Интересно, радуется ли этому разводу его первая жена". Коллега Остапчука публично обратился к ведущему

Владимир Остапчук познакомился со своей второй женой летом 2019 года Фото: vova_ostapchuk / Instagram

"Вова, ты сам говорил, что тебе нравится быть публичной личностью. Поэтому давай рассказывай. Людям же интересно", – заявил Демин.

Он также упомянул первую жену Остапчука, украинского переводчика Елену Войченко.

"Мне вот что интересно: радуется ли этому разводу бывшая жена Остапчука Елена Войченко? – задался вопросом Демин. – И вообще настоящий этот развод или все же пиар?"