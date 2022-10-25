Чмерковский высказался о своих коллегах – защищающем Украину на фронте Дикусаре и Яме, который покинул Украину в первый день войны

Чмерковский и Яма были судьями последнего сезона шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Фото: tanci1plus1 / Instagram

"Влад Яма выехал из Украины в первые часы войны. До сих пор находится в США. Как ты думаешь это правильно?" – спросил у Чмерковского Демин.

"Я думаю, что нет", – ответил Чмерковский.

Он добавил, что не имеет права комментировать решение Ямы, так как сам не защищает Украину от российских оккупантов, как это делает украинский хореограф Дмитрий Дикусар или украинский ведущий Даниэль Салем.

"Я просто не знаю, есть ли у меня право на это мнение. Потому что я не Дикусар, я не Салем. Если бы у меня было это право, я бы сказал, что я не согласен с этим решением", – отметил он.