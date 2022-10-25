Чмерковский высказался о своих коллегах – защищающем Украину на фронте Дикусаре и Яме, который покинул Украину в первый день войны

"Влад Яма выехал из Украины в первые часы войны. До сих пор находится в США. Как ты думаешь это правильно?" – спросил у Чмерковского Демин.
"Я думаю, что нет", – ответил Чмерковский.
Он добавил, что не имеет права комментировать решение Ямы, так как сам не защищает Украину от российских оккупантов, как это делает украинский хореограф Дмитрий Дикусар или украинский ведущий Даниэль Салем.
"Я просто не знаю, есть ли у меня право на это мнение. Потому что я не Дикусар, я не Салем. Если бы у меня было это право, я бы сказал, что я не согласен с этим решением", – отметил он.
Чмерковский и Яма были судьями последнего сезона шоу "Танцы со звездами" на "1+1".
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Яма не афишировал свое местонахождение. Летом он рассказал, что вместе с женой и сыном покинул Украину в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину.
По словам Ямы, он сперва выехал из страны в Европу, а затем – в США. Хореограф признался, что сомневается в том, что они вернутся в Украину в ближайшее время. Хореограф признался, что в США дает благотворительные уроки танцев в поддержку Украины.