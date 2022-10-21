  "Лично я с ней общаться больше не буду никогда". Чмерковский про уехавшую в Россию и сменившую гражданство Денисову

Чмерковский рассказал о своей последней встрече с Денисовой в феврале.

"Лично я с ней общаться больше не буду никогда. При последнем нашем общении она сказала: "У меня же там ребенок". Я с ней общался на предмет того, нужна ли ей помощь оказаться в Германии, я понял, что она живет там. Потом мы с ней расстались, она уехала своим способом, а я своим. Когда я услышал, что она будет судьей на каком-то танцевальном проекте в России, для меня это было обидно. Я тогда понял очень многих людей, которые писали негативно о ней во время нашего проекта", – сказал хореограф.

Отреагировал Чмерковский также на новость о том, что Денисова сменила украинское гражданство на российское.

"Для меня это предательство, наверное. Не потому, что я вот такой судья. Но это очень неприятно и очень обидно", – резюмировал он.

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Видео: "Люкс ФМ" / YouTube