  "Лично я с ней общаться больше не буду никогда". Чмерковский про уехавшую в Россию и сменившую гражданство Денисову

Чмерковский рассказал о своей последней встрече с Денисовой в феврале.
"Лично я с ней общаться больше не буду никогда. При последнем нашем общении она сказала: "У меня же там ребенок". Я с ней общался на предмет того, нужна ли ей помощь оказаться в Германии, я понял, что она живет там. Потом мы с ней расстались, она уехала своим способом, а я своим. Когда я услышал, что она будет судьей на каком-то танцевальном проекте в России, для меня это было обидно. Я тогда понял очень многих людей, которые писали негативно о ней во время нашего проекта", – сказал хореограф.
Отреагировал Чмерковский также на новость о том, что Денисова сменила украинское гражданство на российское.
"Для меня это предательство, наверное. Не потому, что я вот такой судья. Но это очень неприятно и очень обидно", – резюмировал он.
Чмерковский – чемпион мира по латиноамериканским танцам и победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC. Он родился в 1980 году в Одессе. Танцами начал заниматься с четырех лет.
В 1994 году Чмерковский вместе с родителями, Александром и Ларисой Чмерковскими, эмигрировал в США. Известность в Украине он получил после участия в первом сезоне шоу "Холостяк" на СТБ (2011). С 2011 года по 2012-й был ведущим шоу "Куб" на этом же канале.
После нападения РФ на Украину Чмерковский занимается сбором и доставкой гуманитарной помощи для украинцев.