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21 октября, 2022
 
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"Лично я с ней общаться больше не буду никогда". Чмерковский про уехавшую в Россию и сменившую гражданство Денисову

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Чмерковский работал вместе с Денисовой на шоу "Танцюють всі"
Чмерковский работал вместе с Денисовой на шоу  "Танцюють всі"
Фото: maksimc / Instagram

Американский хореограф украинского происхождения Максим Чмерковский заявил, что больше не будет общаться с бывшей коллегой по шоу "Танцюють всі" Татьяной Денисовой, которая после масштабного вторжения России в Украину уехала в страну-агрессор и сменила гражданство на российское. Об этом он рассказал в интервью Славе Демину на YouTube-канале "Люкс ФМ".

Чмерковский рассказал о своей последней встрече с Денисовой в феврале.

"Лично я с ней общаться больше не буду никогда. При последнем нашем общении она сказала: "У меня же там ребенок". Я с ней общался на предмет того, нужна ли ей помощь оказаться в Германии, я понял, что она живет там. Потом мы с ней расстались, она уехала своим способом, а я своим. Когда я услышал, что она будет судьей на каком-то танцевальном проекте в России, для меня это было обидно. Я тогда понял очень многих людей, которые писали негативно о ней во время нашего проекта", – сказал хореограф.

Отреагировал Чмерковский также на новость о том, что Денисова сменила украинское гражданство на российское.

"Для меня это предательство, наверное. Не потому, что я вот такой судья. Но это очень неприятно и очень обидно", – резюмировал он.

ВИДЕО
Видео: "Люкс ФМ" / YouTube
Контекст:

Чмерковский – чемпион мира по латиноамериканским танцам и победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC. Он родился в 1980 году в Одессе. Танцами начал заниматься с четырех лет. 

В 1994 году Чмерковский вместе с родителями, Александром и Ларисой Чмерковскими, эмигрировал в США. Известность в Украине он получил после участия в первом сезоне шоу "Холостяк" на СТБ (2011). С 2011 года по 2012-й был ведущим шоу "Куб" на этом же канале.

После нападения РФ на Украину Чмерковский занимается сбором и доставкой гуманитарной помощи для украинцев. 

Теги: Россия, Украина, война России против Украины, Максим Чмерковский, танцы, Татьяна Денисова
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