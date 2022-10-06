"Впервые мотивирована взять ответственность за свое тело". Чмерковский показал, как изменилась его 60-летняя мать после похудения на 36 кг

Чмерковский: Мама провела все свои годы, самоотверженно заботясь о других. Она посвятила себя мне, брату и нашему папе Фото: maksimc / Instagram

В ролике Чмерковский использовал архивное фото, на котором его мать запечатлена до похудения, а затем показал ее тренировки уже после того, как она сбросила лишний вес.

"Мама провела все свои годы, самоотверженно заботясь о других. Она посвятила себя мне, брату и нашему папе. Ее любят и обожают абсолютно все, даже те, кому очень не нравятся остальные Чмерковские", – рассказал хореограф.

По словам Чмерковского, долгие годы у его матери был лишний вес, и в итоге она оказалась "в полушаге от диабета".

"Больно видеть, когда твоя мама осознает свою жизнь в 60 и думает, что она закончилась", – написал он.

Артист добавил, что после этого его мать приняла решение сбросить лишний вес и за четыре месяца похудела на 36 кг.

"И мы начали работать в спортзале. Она крепкая, решительная и чертовски сильная, и я невероятно ею горжусь! Впервые за десятилетия она действительно мотивирована взять ответственность за свое тело и свою жизнь, – добавил он. – Ей нужно поработать, прежде чем она изменится, но она уже может почти обогнать своего внука".

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