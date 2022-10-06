"Впервые мотивирована взять ответственность за свое тело". Чмерковский показал, как изменилась его 60-летняя мать после похудения на 36 кг

В ролике Чмерковский использовал архивное фото, на котором его мать запечатлена до похудения, а затем показал ее тренировки уже после того, как она сбросила лишний вес.
"Мама провела все свои годы, самоотверженно заботясь о других. Она посвятила себя мне, брату и нашему папе. Ее любят и обожают абсолютно все, даже те, кому очень не нравятся остальные Чмерковские", – рассказал хореограф.
По словам Чмерковского, долгие годы у его матери был лишний вес, и в итоге она оказалась "в полушаге от диабета".
"Больно видеть, когда твоя мама осознает свою жизнь в 60 и думает, что она закончилась", – написал он.
Артист добавил, что после этого его мать приняла решение сбросить лишний вес и за четыре месяца похудела на 36 кг.
"И мы начали работать в спортзале. Она крепкая, решительная и чертовски сильная, и я невероятно ею горжусь! Впервые за десятилетия она действительно мотивирована взять ответственность за свое тело и свою жизнь, – добавил он. – Ей нужно поработать, прежде чем она изменится, но она уже может почти обогнать своего внука".
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Чмерковский – чемпион мира по латиноамериканским танцам и победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC. Он родился в 1980 году в Одессе. Танцами начал заниматься с четырех лет.
В 1994 году Чмерковский вместе с родителями Александром и Ларисой Чмерковскими эмигрировал в США. Известность в Украине он получил после участия в первом сезоне шоу "Холостяк" на СТБ (2011). С 2011 года по 2012-й был ведущим шоу "Куб" на этом же канале.
Чмерковский жена на австралийском хореографе Пете Мургатройд. Они поженились в 2012 году. В январе 2017-го у пары родился сын Шай Александр.
После нападения РФ на Украину братья Чмерковские занимаются сбором и доставкой гуманитарной помощи для украинцев.