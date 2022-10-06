"Таня постоянно говорила: "Россия – страна п...дарасов". Экс-супруг Денисовой заявил, что она получила российское гражданство

По словам Кривошапко, именно российский паспорт стал причиной того, что Денисова замалчивает нападение России на Украину.

"Еще в ноябре 2021 года она написала мне после того, как мы не общались лет шесть-семь. Ей нужно было свидетельство о разводе. Я сразу прислал, мы тепло пообщались. И тогда она озвучила причину, зачем ей требовалось свидетельство о расторжении брака. В то время она получала российское гражданство", – сказал Кривошапко.

Он также напомнил, что Денисова родилась в Калининграде, а училась в Санкт-Петербурге.

"Учитывая ее российское происхождение, в декабре 2021-го я не заметил ничего, что бы меня оскорбило. Я понимал, что человеку нужно развиваться", – отметил экс-супруг Денисовой.

Кривошапко признался, что когда они были вместе, танцовщица критиковала Россию.

"Таня тогда не имела к Москве никакого отношения. И она постоянно говорила мне: "Саша, Россия – это страна п...дарасов, наркоманов и проституток". Это ее слова. И поэтому мне очень досадно, что человек, с которым у меня был брак, вынужден жить в столь неприятной для себя атмосфере. Я этого не понимаю и поддерживать не могу", – резюмировал артист. Война России против Украины. Главное (обновляется)