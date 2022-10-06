"Таня постоянно говорила: "Россия – страна п...дарасов". Экс-супруг Денисовой заявил, что она получила российское гражданство

По словам Кривошапко, именно российский паспорт стал причиной того, что Денисова замалчивает нападение России на Украину.
"Еще в ноябре 2021 года она написала мне после того, как мы не общались лет шесть-семь. Ей нужно было свидетельство о разводе. Я сразу прислал, мы тепло пообщались. И тогда она озвучила причину, зачем ей требовалось свидетельство о расторжении брака. В то время она получала российское гражданство", – сказал Кривошапко.
Он также напомнил, что Денисова родилась в Калининграде, а училась в Санкт-Петербурге.
"Учитывая ее российское происхождение, в декабре 2021-го я не заметил ничего, что бы меня оскорбило. Я понимал, что человеку нужно развиваться", – отметил экс-супруг Денисовой.
Кривошапко признался, что когда они были вместе, танцовщица критиковала Россию.
"Таня тогда не имела к Москве никакого отношения. И она постоянно говорила мне: "Саша, Россия – это страна п...дарасов, наркоманов и проституток". Это ее слова. И поэтому мне очень досадно, что человек, с которым у меня был брак, вынужден жить в столь неприятной для себя атмосфере. Я этого не понимаю и поддерживать не могу", – резюмировал артист.
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Денисова с 2009-й по 2016 год была одним из постоянных членов жюри и хореографом украинского телепроекта "Танцюють всі" на канале СТБ. Там же познакомилась с Кривошапко, который был конкурсантом. Они поженились в 2011 году, а расстались в 2012-м.
С 2017-го по 2021 год Денисова была наставником и хореографом российского шоу "Танцы" на канале ТНТ.
5 февраля 2022 года канал СТБ заявил, что хореограф является членом жюри нового проекта "Танці. World of Dance", премьера которого состоится весной. Зрителей возмутило появление Денисовой в украинском проекте после работы на российском телевидении.
В августе канал СТБ сообщил, что вырезал фрагменты с участием Денисовой из шоу "Танці. World of Dance", так как она отказалась от публичного осуждения российского террора и заявлений в поддержку Украины и продолжила работать в стране-агрессоре.
После нападения РФ на Украину Денисова замалчивает российскую агрессию. Последний пост на ее странице в Instagram появился 28 февраля – артистка опубликовала черный квадрат без каких-либо комментариев со своей стороны.