Бульвар Шоубиз
 
06 октября, 2022
 
Новости

"Таня постоянно говорила: "Россия – страна п...дарасов". Экс-супруг Денисовой заявил, что она получила российское гражданство

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Денисова замалчивает российскую агрессию
Денисова замалчивает российскую агрессию
Фото: tatyana.denisova.fan / Instagram

Украинский хореограф Татьяна Денисова осенью 2021 года оформила себе российское гражданство. Об этом 5 октября в интервью YouTube-проекту Rostyslove Production рассказал бывший муж танцовщицы, волонтер и певец Александр Кривошапко.

По словам Кривошапко, именно российский паспорт стал причиной того, что Денисова замалчивает нападение России на Украину. 

"Еще в ноябре 2021 года она написала мне после того, как мы не общались лет шесть-семь. Ей нужно было свидетельство о разводе. Я сразу прислал, мы тепло пообщались. И тогда она озвучила причину, зачем ей требовалось свидетельство о расторжении брака. В то время она получала российское гражданство", – сказал Кривошапко.

Он также напомнил, что Денисова родилась в Калининграде, а училась в Санкт-Петербурге. 

"Учитывая ее российское происхождение, в декабре 2021-го я не заметил ничего, что бы меня оскорбило. Я понимал, что человеку нужно развиваться", – отметил экс-супруг Денисовой.

Кривошапко признался, что когда они были вместе, танцовщица критиковала Россию.

"Таня тогда не имела к Москве никакого отношения. И она постоянно говорила мне: "Саша, Россия – это страна п...дарасов, наркоманов и проституток". Это ее слова. И поэтому мне очень досадно, что человек, с которым у меня был брак, вынужден жить в столь неприятной для себя атмосфере. Я этого не понимаю и поддерживать не могу", – резюмировал артист.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Денисова с 2009-й по 2016 год была одним из постоянных членов жюри и хореографом украинского телепроекта "Танцюють всі" на канале СТБ. Там же познакомилась с Кривошапко, который был конкурсантом. Они поженились в 2011 году, а расстались в 2012-м.

С 2017-го по 2021 год Денисова была наставником и хореографом российского шоу "Танцы" на канале ТНТ.

5 февраля 2022 года канал СТБ заявил, что хореограф является членом жюри нового проекта "Танці. World of Dance", премьера которого состоится весной. Зрителей возмутило появление Денисовой в украинском проекте после работы на российском телевидении.

В августе канал СТБ сообщил, что вырезал фрагменты с участием Денисовой из шоу "Танці. World of Dance", так как она отказалась от публичного осуждения российского террора и заявлений в поддержку Украины и продолжила работать в стране-агрессоре. 

После нападения РФ на Украину Денисова замалчивает российскую агрессию. Последний пост на ее странице в Instagram появился 28 февраля – артистка опубликовала черный квадрат без каких-либо комментариев со своей стороны.

Теги: гражданство, война России против Украины, Татьяна Денисова, Александр Кривошапко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Вероятность мала, но план действий нужен". В Украине подготовили инструкцию, как действовать в случае ядерного взрыва
"Вероятность мала, но план действий нужен". В Украине подготовили инструкцию, как действовать в случае ядерного взрыва
Алина ГРЕЧАНАЯ
  Жданов: Уверен, в случае попытки применения Россией ядерного оружия в Украине Запад нанесет превентивный удар. Но не ядерный
  Жданов: Уверен, в случае попытки применения Россией ядерного оружия в Украине Запад нанесет превентивный удар. Но не ядерный
Дмитрий ГОРДОН
  Геннадий Гудков: Сейчас любой из Кремля может приехать в США и сказать: "Мы убираем Путина, а вы нам дайте гарантии безопасности и спокойно выехать из страны"
  Геннадий Гудков: Сейчас любой из Кремля может приехать в США и сказать: "Мы убираем Путина, а вы нам дайте гарантии безопасности и спокойно выехать из страны"
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Гребенщиков заявил, что власти РФ намерены объявить войну другим странам и запретить всем россиянам выезд из России
Гребенщиков заявил, что власти РФ намерены объявить войну другим странам и запретить всем россиянам выезд из России
"Таня постоянно говорила: "Россия – страна п...дарасов". Экс-супруг Денисовой заявил, что она получила российское гражданство
"Таня постоянно говорила: "Россия – страна п...дарасов". Экс-супруг Денисовой заявил, что она получила российское гражданство
"Учились плохо. Были отчислены. Ожидается новый набор учеников". Комаров показал, с чем приехали воевать в Украину российские оккупанты
"Учились плохо. Были отчислены. Ожидается новый набор учеников". Комаров показал, с чем приехали воевать в Украину российские оккупанты
Подруга Пугачевой назвала причину, по которой артистка покинула Россию
Подруга Пугачевой назвала причину, по которой артистка покинула Россию
Болдуин достиг соглашения с мужем украинского оператора, которая была убита на съемках "Ржавчины". Названа дата возобновления съемок
Болдуин достиг соглашения с мужем украинского оператора, которая была убита на съемках "Ржавчины". Названа дата возобновления съемок
"Хотела бы я занять судейское кресло Ямы? Это должен решать канал". Гвоздева рассказала об отношении к коллегам, которые покинули Украину
"Хотела бы я занять судейское кресло Ямы? Это должен решать канал". Гвоздева рассказала об отношении к коллегам, которые покинули Украину
"Это то, чего я давно хотела". 48-летняя Суэнк сообщила, что беременна двойней
"Это то, чего я давно хотела". 48-летняя Суэнк сообщила, что беременна двойней
Харчишин рассказал, почему решил извиниться перед проживающим в Германии Винником
Харчишин рассказал, почему решил извиниться перед проживающим в Германии Винником
"Дальше оставаться в стороне не вижу возможности". Украинский теннисист Долгополов отправился добровольцем на фронт
"Дальше оставаться в стороне не вижу возможности". Украинский теннисист Долгополов отправился добровольцем на фронт
Писательница Карпа: Цивилизованный мир надо оградить от всего российского. Это культура воров и насильников
Писательница Карпа: Цивилизованный мир надо оградить от всего российского. Это культура воров и насильников
В сети показали возможную реакцию матери Илона Маска на его заявления об Украине. Видео
В сети показали возможную реакцию матери Илона Маска на его заявления об Украине. Видео
"Это не подарки и игрушки". Полякова рассказала о главном желании своей "чудаковатой" дочери
"Это не подарки и игрушки". Полякова рассказала о главном желании своей "чудаковатой" дочери
Loboda прокомментировала слова Пугачевой, высмеивающей авторов адресованных ей анонимных оскорблений
Loboda прокомментировала слова Пугачевой, высмеивающей авторов адресованных ей анонимных оскорблений
Бабкин с женой и тещей в Германии собрал грибы в лесу. Фото
Бабкин с женой и тещей в Германии собрал грибы в лесу. Фото
Дорофеева высказалась об артистах, которые молчат о нападении РФ на Украину
Дорофеева высказалась об артистах, которые молчат о нападении РФ на Украину
"Схватил за голову и встряхнул, а после толкнул о стену". Джоли обвинила Питта в насилии над ней и детьми
"Схватил за голову и встряхнул, а после толкнул о стену". Джоли обвинила Питта в насилии над ней и детьми
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 