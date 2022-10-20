Бульвар Шоубиз
 
20 октября, 2022
 
Новости

Чмерковский показал, как снимает стресс

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Физическая нагрузка полезна для психики и физического здоровья, а пресс &mdash; побочный эффект, считает Максим Чмерковский
Физическая нагрузка полезна для психики и физического здоровья, а пресс — побочный эффект, считает Максим Чмерковский
Фото: Maksimc / Instagram

Американский танцор украинского происхождения Максим Чмерковский 20 октября в Instagram разместил видео, в котором показал, что делает для того, чтобы снять стресс.

Из всех способов Чмерковский выбрал серьезные физические нагрузки.

"Постоянные тренировки -- это то, как я снимаю стресс. Это также единственное, что я действительно контролирую, и поэтому достижения здесь зависят исключительно от меня. Это полезно для психики и физического здоровья, а пресс – побочный эффект. Сегодня я постоянно тренируюсь, чтобы улучшить психическое состояние. Так что речь идет не только о красивом и отлично функционирующем теле, но и о том, чтобы качество жизни не так сильно зависело от воздействия внешних факторов", – написал он.

В видео Чмерковский поделился функциональными упражнениями для ног и ягодичных мышц среднего уровня.

Контекст:

Чмерковский – чемпион мира по латиноамериканским танцам и победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC. Он родился в 1980 году в Одессе. Танцами начал заниматься с четырех лет. 

В 1994 году Чмерковский вместе с родителями Александром и Ларисой Чмерковскими эмигрировал в США. Известность в Украине он получил после участия в первом сезоне шоу "Холостяк" на СТБ (2011). С 2011 года по 2012-й был ведущим шоу "Куб" на этом же канале.

Чмерковский женат на австралийском хореографе Пете Мургатройд. Они поженились в 2012 году. В январе 2017-го у пары родился сын Шай Александр.

После нападения РФ на Украину братья Чмерковские занимаются сбором и доставкой гуманитарной помощи для украинцев. 

Теги: США, Украина, Максим Чмерковский, танцы, тренировка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Александр Швец: Музей фарфора создавался под вой сирен воздушной тревоги и под взрывы крылатых ракет
  Александр Швец: Музей фарфора создавался под вой сирен воздушной тревоги и под взрывы крылатых ракет
Дмитрий ГОРДОН
  Юрий Швец: Путин это лох, который попал в сложную ситуацию. У меня впечатление, что Эрдоган сейчас пытается потрясти лоха
  Юрий Швец: Путин – это лох, который попал в сложную ситуацию. У меня впечатление, что Эрдоган сейчас пытается потрясти лоха
Дмитрий ГОРДОН
Жительница Изюма: Во время разбора завалов дома, где жил сын, двоим спасателям я давала сердечные. Они 45 тел откопали. Руки и ноги доставали
Жительница Изюма: Во время разбора завалов дома, где жил сын, двоим спасателям я давала сердечные. Они 45 тел откопали. Руки и ноги доставали
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Роднянский объяснил, почему уверен в победе Украины против российского агрессора
Роднянский объяснил, почему уверен в победе Украины против российского агрессора
Принцесса Норвегии может лишиться королевского титула из-за жениха-шамана
Принцесса Норвегии может лишиться королевского титула из-за жениха-шамана
"Ну нельзя же так по-космически общаться с людьми". В сети обсуждают концерт Тины Кароль в Торонто
"Ну нельзя же так по-космически общаться с людьми". В сети обсуждают концерт Тины Кароль в Торонто
"Каждый день меня встречает у дверей". Футболист Зинченко рассказал, за что благодарен своей жене
"Каждый день меня встречает у дверей". Футболист Зинченко рассказал, за что благодарен своей жене
Чмерковский показал, как снимает стресс
Чмерковский показал, как снимает стресс
"Евровидение 2023". Еще одна страна вслед за Северной Македонией и Черногорией отказалась от участия в конкурсе
"Евровидение 2023". Еще одна страна вслед за Северной Македонией и Черногорией отказалась от участия в конкурсе
"Время повернулось вспять. Такая прекрасная!" 47-летняя Лонгория снялась в бюстгальтере перед зеркалом
"Время повернулось вспять. Такая прекрасная!" 47-летняя Лонгория снялась в бюстгальтере перед зеркалом
Макаревич прокомментировал свое совместное фото с Пугачевой и Гребенщиковым
Макаревич прокомментировал свое совместное фото с Пугачевой и Гребенщиковым
Бедняков во второй раз стал отцом и показал фото новорожденного сына
Бедняков во второй раз стал отцом и показал фото новорожденного сына
Свитолина впервые показала новорожденную дочь в полный рост
Свитолина впервые показала новорожденную дочь в полный рост
"Надел на концертную вышиванку военный пиксель". Бандурист из "Шпилястих кобзарів" Викарчук защищает Украину от российских оккупантов
"Надел на концертную вышиванку военный пиксель". Бандурист из "Шпилястих кобзарів" Викарчук защищает Украину от российских оккупантов
"Боже, как чувственно и красиво!" Каменских без макияжа сняла ролик под песню своей коллеги
"Боже, как чувственно и красиво!" Каменских без макияжа сняла ролик под песню своей коллеги
"Слово "разлука" вдруг прозвучало как "измена". Бывшая жена мэра Киева Кличко назвала причину их развода
"Слово "разлука" вдруг прозвучало как "измена". Бывшая жена мэра Киева Кличко назвала причину их развода
  "Получаются очень вкусными и пышными". Как за одну минуту приготовить кексы. Рецепт от кулинарного блогера
  "Получаются очень вкусными и пышными". Как за одну минуту приготовить кексы. Рецепт от кулинарного блогера
"Мастер-класс по переобуванию". В сети обсуждают интервью Веры Брежневой, в котором она заявляла, что "не была украинской певицей"
"Мастер-класс по переобуванию". В сети обсуждают интервью Веры Брежневой, в котором она заявляла, что "не была украинской певицей"
"Какая шикарная", "Одинокая девушка". 57-летняя Херли снялась в декольтированном наряде
"Какая шикарная", "Одинокая девушка". 57-летняя Херли снялась в декольтированном наряде
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 