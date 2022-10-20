Чмерковский показал, как снимает стресс

Из всех способов Чмерковский выбрал серьезные физические нагрузки.
"Постоянные тренировки -- это то, как я снимаю стресс. Это также единственное, что я действительно контролирую, и поэтому достижения здесь зависят исключительно от меня. Это полезно для психики и физического здоровья, а пресс – побочный эффект. Сегодня я постоянно тренируюсь, чтобы улучшить психическое состояние. Так что речь идет не только о красивом и отлично функционирующем теле, но и о том, чтобы качество жизни не так сильно зависело от воздействия внешних факторов", – написал он.
В видео Чмерковский поделился функциональными упражнениями для ног и ягодичных мышц среднего уровня.
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Чмерковский – чемпион мира по латиноамериканским танцам и победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC. Он родился в 1980 году в Одессе. Танцами начал заниматься с четырех лет.
В 1994 году Чмерковский вместе с родителями Александром и Ларисой Чмерковскими эмигрировал в США. Известность в Украине он получил после участия в первом сезоне шоу "Холостяк" на СТБ (2011). С 2011 года по 2012-й был ведущим шоу "Куб" на этом же канале.
Чмерковский женат на австралийском хореографе Пете Мургатройд. Они поженились в 2012 году. В январе 2017-го у пары родился сын Шай Александр.
После нападения РФ на Украину братья Чмерковские занимаются сбором и доставкой гуманитарной помощи для украинцев.