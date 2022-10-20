Чмерковский показал, как снимает стресс

Из всех способов Чмерковский выбрал серьезные физические нагрузки.

"Постоянные тренировки -- это то, как я снимаю стресс. Это также единственное, что я действительно контролирую, и поэтому достижения здесь зависят исключительно от меня. Это полезно для психики и физического здоровья, а пресс – побочный эффект. Сегодня я постоянно тренируюсь, чтобы улучшить психическое состояние. Так что речь идет не только о красивом и отлично функционирующем теле, но и о том, чтобы качество жизни не так сильно зависело от воздействия внешних факторов", – написал он.

В видео Чмерковский поделился функциональными упражнениями для ног и ягодичных мышц среднего уровня.

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