Дочь защищающего Украину Салема умилила сеть видеопоздравлением, которое записала отцу

На видео дочь Салема поздравляет своего отца, а также всех защитников и защитниц Украины с праздником.
"Папа, поздравляю тебя с праздником защитника Украины. Люблю тебя. Всех, всех воинов, всех защитников и защитниц с праздником. Слава Украине", – сказала дочь Салема.
"Какая умничка", – отреагировали в сети.
"Такая сладкая. Это самое милое поздравление", – написали подписчики.
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Салем родился 25 января 1984 года в Одессе. В шестилетнем возрасте вместе с родителями переехал на родину отца в Бейрут (Ливан), где учился и работал до 19 лет. Во взрослом возрасте также проживал в Марокко, Турции, Египте, Франции и Канаде.
В 2009 году окончил Одесский национальный медуниверситет. Занимается бизнесом. Сейчас является ведущим передачи "Зірковий шлях" на канале "Украина". В прошлом принимал участие в шоу канала "1+1" – "Голос країни" и "Танцы со звездами".
С женой Марией Салем познакомился в Одессе в 2005 году. В 2015 году у них родилась дочь Санта-Луна.
После нападения РФ на Украину Салем отправился в военкомат. "Так случилось, что я попал не в тероборону, я попал в Нацгвардию. Думаю, что можно сказать, что я на передовую езжу с разведкой. Не могу сказать, чем конкретно мы занимаемся, но мы находимся на передовой. Я ни капли не жалею, ни в коем случае. Мы делаем то, чтобы страна могла дышать в дальнейшем", – рассказал ведущий.
В конце марта Салем сообщил, что российские оккупанты обстреляли авто, в котором он ехал.