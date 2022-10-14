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14 октября, 2022
 
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Дочь защищающего Украину Салема умилила сеть видеопоздравлением, которое записала отцу

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Дочь Салема: Папа, поздравляю тебя с праздником защитника Украины
Дочь Салема: Папа, поздравляю тебя с праздником защитника Украины
Фото: daniel_jihad_salem / Instagram

Украинский ведущий ливанского происхождения Даниэль Салем 14 октября в Instagram разместил ролик с участием своей дочери Санты-Луны.

На видео дочь Салема поздравляет своего отца, а также всех защитников и защитниц Украины с праздником.

"Папа, поздравляю тебя с праздником защитника Украины. Люблю тебя. Всех, всех воинов, всех защитников и защитниц с праздником. Слава Украине", – сказала дочь Салема.

"Какая умничка", – отреагировали в сети.

"Такая сладкая. Это самое милое поздравление", – написали подписчики.

Контекст:

Салем родился 25 января 1984 года в Одессе. В шестилетнем возрасте вместе с родителями переехал на родину отца в Бейрут (Ливан), где учился и работал до 19 лет. Во взрослом возрасте также проживал в Марокко, Турции, Египте, Франции и Канаде.

В 2009 году окончил Одесский национальный медуниверситет. Занимается бизнесом. Сейчас является ведущим передачи "Зірковий шлях" на канале "Украина". В прошлом принимал участие в шоу канала "1+1" – "Голос країни" и "Танцы со звездами".

С женой Марией Салем познакомился в Одессе в 2005 году. В 2015 году у них родилась дочь Санта-Луна.

После нападения РФ на Украину Салем отправился в военкомат. "Так случилось, что я попал не в тероборону, я попал в Нацгвардию. Думаю, что можно сказать, что я на передовую езжу с разведкой. Не могу сказать, чем конкретно мы занимаемся, но мы находимся на передовой. Я ни капли не жалею, ни в коем случае. Мы делаем то, чтобы страна могла дышать в дальнейшем", – рассказал ведущий.

В конце марта Салем сообщил, что российские оккупанты обстреляли авто, в котором он ехал.

Теги: Даниэль Салем, День защитников и защитниц Украины
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