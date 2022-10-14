Дочь защищающего Украину Салема умилила сеть видеопоздравлением, которое записала отцу

На видео дочь Салема поздравляет своего отца, а также всех защитников и защитниц Украины с праздником.

"Папа, поздравляю тебя с праздником защитника Украины. Люблю тебя. Всех, всех воинов, всех защитников и защитниц с праздником. Слава Украине", – сказала дочь Салема.

"Какая умничка", – отреагировали в сети.

"Такая сладкая. Это самое милое поздравление", – написали подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Даниэль Салем (@daniel_jihad_salem)