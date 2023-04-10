"Он жив вообще?" Полякова рассказала, что думает о Виннике после его исчезновения

"Я ничего о нем не знаю. Совсем. Мы не общаемся. Мы общались один раз после полномасштабного вторжения. Я не знаю, что с ним происходит. Я считаю, что его поклонники имеют право знать, что с ними происходит. Для этого не надо так уж и много. Можно просто выйти в эфир и сказать: "Люди, я с вами, со мной то и то", – сказала она.

Певица отметила, что не может осуждать Винника.

"Он жив вообще? Возможно, он не может говорить? Кто его знает, что с ним происходит?" – подытожила певица.