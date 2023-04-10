"Он жив вообще?" Полякова рассказала, что думает о Виннике после его исчезновения

"Я ничего о нем не знаю. Совсем. Мы не общаемся. Мы общались один раз после полномасштабного вторжения. Я не знаю, что с ним происходит. Я считаю, что его поклонники имеют право знать, что с ними происходит. Для этого не надо так уж и много. Можно просто выйти в эфир и сказать: "Люди, я с вами, со мной то и то", – сказала она.
Певица отметила, что не может осуждать Винника.
"Он жив вообще? Возможно, он не может говорить? Кто его знает, что с ним происходит?" – подытожила певица.
Винник перестал появляться в публичном пространстве в апреле 2022 года. На это первыми из украинских знаменитостей обратили внимание певица Оля Полякова и ведущая Маша Ефросинина. В июне фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин предположил, что Винник, возможно, находится в Германии.
В июле адвокат Винника официально подтвердила слухи о том, что артист покинул Украину. Она заявила, что Винника выехал в Германию на лечение.
Последнее свежее фото певца в декабре опубликовал в сети муж украинской певицы Оксаны Билозир, экс-директор Дворца "Украина" Роман Недзельский. Ранее он говорил, что певец помогает ВСУ с закупкой авто.
В январе 2023 года украинская ведущая Мила Еремеева подтвердила слова адвоката Винника, что его исчезновение связано с проблемами со здоровьем, но не уточнила, о чем идет речь.