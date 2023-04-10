  Как сложилась личная жизнь Dzidzio и Slavia спустя два года после расставания. Причины развода и правда о романе артиста с кумой Цибульской

Dzidzio о разводе с женой: Это неправильно – жить в отравленном состоянии. И самому кислым ходить – вечно домой не хочу, и ей испортить жизнь Фото: slavia_official / Instagram

Студенческий роман

Dzidzio и Slavia поженились 20 ноября 2013 года после продолжительных отношений. Они вместе учились в музыкальном училище, работали в одной группе, а затем поженились.

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Долгое время певец скрывал свою жену от публики. О том, что он женат, многие поклонники артиста узнали в 2016 году, когда Slavia вышла из тени мужа и в комментарии ведущей программы "Світське життя" на "1+1" впервые намекнула на то, что в их отношениях не все хорошо.

"Как живется [с Dzidzio], лучше не спрашивать. Конечно, не хватает внимания. Хочется больше времени проводить вместе", – сказала тогда жена артиста.

На уточняющий вопрос Осадчей, чем она занимается, Slavia заявила, что преподает детям вокал.

"Я считаю, что шоу-бизнес не для женщины. Муж должен делать карьеру, а жена все-таки быть дома", – сказала тогда Slavia.

ВИДЕО

Видео: Світське життя / YouTube

А уже в 2018 году Slavia тайно от мужа пришла на кастинг шоу "Х-фактор" на СТБ. Общаясь с судьями проекта, артистка призналась, что Dzidzio не знает, что она решила принять участие в кастинге.

"Надо развиваться самостоятельно. То, кто мой муж, – это одно. А кем являюсь я – это другое", – заявила Slavia.

Тогда певица прошла в следующий отборочный тур, но не вышла в финал.

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Видео: Х-фактор / YouTube

"Я тобі не мамка"

Летом 2020 года Slavia выпустила клип под названием "Я тобі не мамка".

"Большинство мужчин очень заняты собой, бизнесом, творчеством, а на женщин возлагают обязанности по дому и быту и надеются, что женщина будет в тени, ждать дома и выполнять все их прихоти, – написала в день премьеры артистка. – Когда все достает, женщина понимает, что должна наконец быть собой, говорить о том, что чувствует, и не бояться проявлять свои эмоции, развивать свой талант, реализовывать себя. Мы никому ничего не должны, мы обязаны только сами перед собой – быть красивыми и счастливыми".

Камни в огород Dzidzio

После премьеры Dzidzio заявил, что увидел в клипе камни в свой огород. "Мне ничего не сказали, поставили уже перед фактом. Я увидел клип уже в интернете, услышал "камни в свой огород". Я говорю: "Не трогайте меня, потому что у меня есть острый зуб", – заявил он.

Dzidzio подчеркнул, что ему не нравится стиль, в котором выступает его жена.

"Все это не по-моему. Когда ты начинаешь придумывать то, чего нет на самом деле, то оно не зайдет", – признался он.

Слухи о романе Dzidzio и Цибульской

Публичный конфликт между супругами происходил на фоне слухов о якобы романе Dzidzio с украинской певицей и его кумой Ольгой Цибульской, которая на тот момент скрывала от публики своего мужа, украинского бизнесмена Сергея Грисюка.

Артисты записали вместе несколько дуэтных песен о любви, а на вопрос журналистов, есть ли между ними роман, в апреле 2020 года заявили, что "когда-нибудь еще об этом расскажут", а пока "пусть себе люди догадываются".

При этом Dzidzio в новом интервью на вопрос, почему не споет дуэтом с женой, заявил, что причина в отсутствии подходящей песни.

Скандал между Цибульской и женой Dzidzio

В свою очередь Slavia, реагируя на слухи о романе мужа с Цибульской, призналась, что они ей неприятны.

"Если бы Оля отрицала, а она играла в эту игру. Мне казалось, что просто играют моей жизнью, мной играют. Почему ее можно показать, с ней спеть, а меня в то же время нельзя показывать? Мне было очень больно. Я ему говорила об этом. Она специально подогревала таким образом интерес к себе. Но у каждого своя жизнь – кто-то берет творчеством, а кто-то сплетнями и слухами", – сказала тогда Slavia.

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Намеки на развод

В марте 2021 года Slavia, которая на тот момент уже не жила с мужем, но еще скрывала это от поклонников, на своей странице в Instagram написала откровенный пост, в котором заявила, что попытки угодить супругу ни к чему хорошему не приводят.

"С возрастом поняла, что когда девочек с детства учат терпеть, молчать, угождать своему мужу, это к счастливой жизни не имеет никакого отношения. Рано или поздно терпению приходит конец, и оно выходит боком. Негатив, который мы держим в себе, накапливается годами и со временем может проявиться в виде болезней, истерик, психологических и ментальных проблем", – заявила артистка.

Slavia, ссылаясь на свой опыт, заявила, что о своих претензиях нужно сразу говорить партнеру.

"Если человек дорожит отношениями – он услышит и будет пытаться исправить", – резюмировала она.

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Развод

В апреле 2021 года Dzidzio заявил, что они с женой больше не пара. Певица, комментируя новость, призналась, что до последнего пыталась спасти брак.

Летом того же года пара официально развелась. Инициатором развода стал Михаил Хома – он обратился в суд с иском еще 25 марта. В своем заявлении артист указал, что причиной развода являются в том числе "недоразумения по разным вопросам семейной жизни и из-за наличия взаимных претензий друг к другу". Он отметил, что их брак носит формальный характер, так как они вместе не проживают, супружеских отношений не поддерживают, а примирение между ними невозможно.

Реакция Цибульской на развод Dzidzio и Slavia

После того как Dzidzio сообщил о разводе со Slavia, Цибульская заявила, что у нее "ничего с ним не было". "Мне кажется, что бы я сейчас ни сказала, все равно скажут, что я шлюха и разлучница. Что я влезла в семью и родила Dzidzio сына. Нет, ничего у нас с Dzidzio не было", – заявила 15 мая 2021 года певица в интервью "1+1".

Спустя почти год Цибульская перестала скрывать своего мужа и дала первое совместное интервью с Грисюком.

Он в интервью украинскому изданию Viva! признался, что воспринимал слухи о романе жены с Dzidzio как часть ее работы и популярности.

"Когда-то я безумно ревновал. Очень долго мне это не давало покоя и грызло изнутри. Но потом осознал, что других вариантов у меня нет – популярность Оли только росла, – заявил он. – В какой-то момент пришло осознание, что эта ревность не может и не должна помешать нашему будущему. Я люблю Олю, мы должны быть вместе, и я ей доверяю. Все остальное не суть важно".

Отношения Slavia и Dzidzio после развода

В октябре 2021 года, спустя несколько месяцев после развода, Slavia посетила допремьерный показ фильма "Где деньги?", режиссером которого является ее бывший муж.

"Бывших надо поддерживать, особенно если они такие талантливые. Считаю, что бы ни случилось, нужно оставаться в этой любви. Я себе не представляю после 20 лет семейной жизни, как можно остаться в плохих отношениях. У меня с Михаилом связано все самое лучшее. А потом я решила выйти на большую сцену, и Михаилу это не очень понравилось. Я немного ускользнула из-под его контроля, но я иначе не могла", – заявила артистка.

Несмотря на совместное пребывание на мероприятии, бывшие супруги вместе в кадре не появились.

В свою очередь Dzidzio в ноябре того же года назвал решение о разводе самым правильным в его жизни, подчеркнув, что между ним и бывшей женой не было понимания.

"Это неправильно – жить в отравленном состоянии. И самому кислым ходить – вечно домой не хочу, и ей испортить жизнь", – отметил тогда артист.

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Как изменилась жизнь артистов после расставания

Slavia после развода выпустила несколько новых песен и клипов. Бывшие супруги по отдельности выступают с благотворительными концертами для украинских защитников.

Ни Dzidzio, ни его бывшая жена не афишируют свою новую личную жизнь.