  Dzidzio расcказал, когда споет дуэтом с женой

Украинский певец Dzidzio рассказал об отношениях со своей женой, певицей Slavia.

Dzidzio и Slavia поженились в 2013 году Фото: dzidzio / Instagram

Украинский певец Dzidzio (Михаил Хома) заявил, что его жена – певица Slavia (Ярослава Хома) является одним из его лучших друзей. Об этом он рассказал в интервью программе "Слава+", которая вышла 29 ноября на YouTube-канале "Люкс ФМ".

По словам артиста, он готов спеть с женой дуэтом в том случае, когда появится хорошая песня.

"Нет песни – о дуэте говорить рано", – заявил он.

Dzidzio рассказал, что после дебютного клипа супруги на песню "Я тобі не мамка" посоветовал ей каждые два месяца записывать новую песню.

"Тогда будет результат", – подытожил он.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube

Хома родился 20 ноября 1983 года в селе Бортники Жидачевского района Львовской области. Музыкальный проект Dzidzio был создан в 2009 году. 24 августа 2020 года президент Владимир Зеленский присвоил ему звание заслуженного артиста Украины.

Михаил и Ярослава Хома поженились в 2013 году.

Летом 2020 года супруга артиста презентовала дебютное видео на песню "Я тобі не мамка".

Комментируя клип супруги, Dzidzio заявил, что "увидел в нем камни в свой огород".