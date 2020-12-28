Бульвар Шоубиз
 
28 декабря, 2020
 
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"Шикарная попа", "Волшебная". Жена Dzidzio – певица Slavia на отдыхе сверкнула ягодицами

Супруга украинского артиста Dzidzio – певица Slavia позировала на пляже в стрингах и тунике.

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Slavia: Все дела manana
Slavia: Все дела manana
Фото: SLAVIA / Facebook

Жена украинского певца Dzidzio – певица Slavia (Ярослава Хома) 27 декабря разместила в сети фото, на котором запечатлена во время отдыха на пляже.

Артистка позирует в стрингах и белой короткой тунике, стоя спиной к объективу.

"Все дела manana, наконец-то tranquila, здесь no pasa nada. Угадайте, где я?" – подписала она фото.

"Бомба, шикарная попа. Dzidzio не зря вас прятал подальше от всех", – отреагировали на фото подписчики.

"Крутое фото", – оценили вид сзади пользователи сети.

"Волшебная", – прокомментировали снимок фолловеры.

Михаил и Ярослава Хома поженились в 2013 году.

Летом 2020 года супруга артиста дебютировала как певица под творческим псевдонимом Slavia.

Комментируя клип супруги, Dzidzio заявил, что "увидел в нем камни в свой огород".

Теги: Dzidzio, певица, отдых, Slavia
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