  "Щоб не плакать, я сміялась". Slavia выпустила новую песню. Видео

"В детстве я очень любила украинскую литературу и вообще любила читать. С началом полномасштабного вторжения врага на наши святые земли любовь ко всему родному возродилась с новой силой. Я снова углубилась в произведения украинской классики. Чувственное стихотворение Леси Украинки вдохновило меня на написание музыки, – написала певица. – В стихотворении показан сильный духом человек, который в жизни способен преодолевать трудности, несмотря ни на что. Надо искать в себе силы идти на вершину".

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Контекст:

Slavia (Ярослава Хома) – бывшая жена украинского певца Dzidzio (Михаила Хомы). Они вместе выступали в составе украинской группы "Друзі". Артисты поженились 20 ноября 2013 года после продолжительных отношений, 24 апреля 2021 года Dzidzio заявил, что они с женой больше не пара.

Slavia после нападения РФ на Украину переехала из Киева во Львов.