Slavia: Все мое ко мне возвращается. Это закон справедливости

"Гид сказал, что мне круто повезло. А я думаю, что это закон справедливости. Я сама недавно нашла iPhone и вернула. Находила золотое кольцо с бриллиантами и вернула хозяйке. Поэтому все мое ко мне возвращается", – написала артистка.

Контекст:

Slavia (Ярослава Хома) – бывшая жена украинского певица Dzidzio (Михаила Хомы). Они вместе выступали в составе украинской группы "Друзі". Артисты поженились 20 ноября 2013 года после продолжительных отношений, 24 апреля 2021 года Dzidzio заявил, что они с женой больше не пара.

Певица, комментируя заявление мужа, призналась, что до последнего пыталась спасти брак. В марте Slavia жаловалась, что муж уделяет ей мало времени, но не говорила о том, что они расстались. Детей у пары нет.

14 июня Яворовский районный суд Львовской области расторг брак артистов. Известно, что Михаил Хома обратился в суд с иском еще 25 марта. В своем заявлении артист указал, что причиной развода являются в том числе "недоразумения по разным вопросам семейной жизни и из-за наличия взаимных претензий друг к другу". Он отметил, что их брак носит формальный характер, так как они вместе не проживают, супружеских отношений не поддерживают, а примирение между ними невозможно.