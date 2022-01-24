  "Она перестала общаться. Вернулась, когда узнала, что я беременна". 40-летняя Тоня Матвиенко рассказала об отношениях с 23-летней дочерью

"Это был 2011 год, я попала на шоу "Голос країни" на "1+1", уже была три года разведена со своим мужем. И мне пришлось выбирать – тогда на первом месте была профессия, концерты, шоу. И мне не хватало времени на Ульяну. Та семья ее поддержала, семья мужа, и даже дошло до того, что Ульяна сказала: "Я ухожу от тебя, буду жить у папы", – рассказала 40-летняя артистка.

Она отметила, что ее дочери на тот момент было 12–13 лет.

"Я могу сказать, что потеряла тогда Ульяну. Она вообще почти перестала со мной общаться. Тогда была трагедия в моей жизни. Сейчас все хорошо. Она вернулась ко мне жить, когда узнала, что я беременна и стану во второй раз матерью", – отметила Тоня Матвиенко.

Певица отметила, что сейчас они стали подругами.

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Видео: Телеканал LIVE / YouTube