Бульвар Шоубиз
 
24 января, 2022
 
Новости

"Она перестала общаться. Вернулась, когда узнала, что я беременна". 40-летняя Тоня Матвиенко рассказала об отношениях с 23-летней дочерью

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Тоня Матвиенко родила дочь Ульяну в 1998 году
Тоня Матвиенко родила дочь Ульяну в 1998 году
Фото: tonya_matvienko / Instagram

Украинская певица Тоня Матвиенко призналась, что у нее не всегда были хорошие отношения со своей старшей дочерью Ульяной. Об этом она рассказала в шоу "Викриття. Післямова", которое 21 января вышло на канале Live.

"Это был 2011 год, я попала на шоу "Голос країни" на "1+1", уже была три года разведена со своим мужем. И мне пришлось выбирать – тогда на первом месте была профессия, концерты, шоу. И мне не хватало времени на Ульяну. Та семья ее поддержала, семья мужа, и даже дошло до того, что Ульяна  сказала: "Я ухожу от тебя, буду жить у папы", – рассказала 40-летняя артистка.

Она отметила, что ее дочери на тот момент было 12–13 лет.

"Я могу сказать, что потеряла тогда Ульяну. Она вообще почти перестала со мной общаться. Тогда была трагедия в моей жизни. Сейчас все хорошо. Она вернулась ко мне жить, когда узнала, что я беременна и стану во второй раз матерью", – отметила Тоня Матвиенко.

Певица отметила, что сейчас они стали подругами.

ВИДЕО
Видео: Телеканал LIVE / YouTube
Контекст:

Тоня Матвиенко родила дочь Ульяну в 1998 году – сейчас ей 23 года. Имени отца Ульяны артистка не называет. Известно, что они расстались в 2008 году.

В 2017 году Тоня Матвиено вышла замуж за коллегу Арсена Мирзояна. Пара воспитывает дочь Нину (2016). От предыдущих отношений у Мирзояна есть два сына.

Певица вместе с мужем и дочерью проживает в доме своей матери.

Теги: дети, Антонина Матвиенко, семья, Арсен Мирзоян, певица
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Порошенко вернулся в Украину. Суд избрал ему меру пресечения. Главное. Онлайн-репортаж
Порошенко вернулся в Украину. Суд избрал ему меру пресечения. Главное. Онлайн-репортаж
"Эти food stamps взбудоражили головы". Главное о продуктовых талонах, которые могут ввести в Украине
"Эти food stamps взбудоражили головы". Главное о продуктовых талонах, которые могут ввести в Украине
Алина ГРЕЧАНАЯ
Фрид: Попытка Путина запугать США и Европу, похоже, провалилась
Фрид: Попытка Путина запугать США и Европу, похоже, провалилась
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Названы имена участников финала нацотбора на "Евровидение 2022"
Названы имена участников финала нацотбора на "Евровидение 2022"
"Самая красивая в мире женщина". 52-летняя Лопес показала, как выглядит в реальной жизни
"Самая красивая в мире женщина". 52-летняя Лопес показала, как выглядит в реальной жизни
Slavia: Все мое ко мне возвращается. Это закон справедливости
Slavia: Все мое ко мне возвращается. Это закон справедливости
"Бесстыдство и вакханалия", "Шикарная милфа". 39-летняя Водонаева оттянула трусы и показала голый лобок
"Бесстыдство и вакханалия", "Шикарная милфа". 39-летняя Водонаева оттянула трусы и показала голый лобок
"Наконец-то со своими волосами, и наконец-то они отрасли". Grosu показала, как выглядит без наращенных волос
"Наконец-то со своими волосами, и наконец-то они отрасли". Grosu показала, как выглядит без наращенных волос
  "Она перестала общаться. Вернулась, когда узнала, что я беременна". 40-летняя Тоня Матвиенко рассказала об отношениях с 23-летней дочерью
  "Она перестала общаться. Вернулась, когда узнала, что я беременна". 40-летняя Тоня Матвиенко рассказала об отношениях с 23-летней дочерью
39-летняя Мейхер выставила на обозрение грудь и показала татуировку в интимном месте
39-летняя Мейхер выставила на обозрение грудь и показала татуировку в интимном месте
Умер известный французский модельер Тьерри Мюглер
Умер известный французский модельер Тьерри Мюглер
39-летняя Ольга Фреймут показала младшую на 10 лет сестру
39-летняя Ольга Фреймут показала младшую на 10 лет сестру
Блины с сыром. Эксперт рассказал секрет теста без комков
Блины с сыром. Эксперт рассказал секрет теста без комков
"Я тебя завалю. Ты знаешь, что мне все равно". Злата Огневич обнародовала видео с угрозами от преследующего ее человека
"Я тебя завалю. Ты знаешь, что мне все равно". Злата Огневич обнародовала видео с угрозами от преследующего ее человека
"Выглядит горячо!" Рианна снялась обнаженной полностью
"Выглядит горячо!" Рианна снялась обнаженной полностью
Фоззи о российских артистах: Кто-нибудь обратился к своим буграм с требованием не нападать на Украину или шлют лучики добра?
Фоззи о российских артистах: Кто-нибудь обратился к своим буграм с требованием не нападать на Украину или шлют лучики добра?
"С детства любил эти сиськи", "Анфиса с большими сисечками". 44-летняя Чехова показала голую грудь вблизи
"С детства любил эти сиськи", "Анфиса с большими сисечками". 44-летняя Чехова показала голую грудь вблизи
  "Идет интересное событие, связано с девушкой". Потапу на шоу "Голос країни" предсказали, что он вскоре во второй раз станет отцом
  "Идет интересное событие, связано с девушкой". Потапу на шоу "Голос країни" предсказали, что он вскоре во второй раз станет отцом
"Простудишь попу и гнездышко". Никитюк в снегу развела ноги перед камерой
"Простудишь попу и гнездышко". Никитюк в снегу развела ноги перед камерой
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS