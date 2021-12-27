"Хорошенькая семья, почти в сборе", "Как здорово, когда вместе". Тоня Матвиенко снялась с матерью и дочерью

"Тоня, Нина, Нина", – подписала она снимок.

"Хорошенькая семья, почти в сборе", – отреагировали в сети.

"Как же здорово, когда вот так все поколения дружно и вместе. Нине низкий поклон, как берегине своего рода", – оценили фото поклонники певицы.

Контекст:

Тоня Матвиенко – мать двух дочерей: Ульяны (1998) от первого брака и Нины (2016) – от второго.

Тоня Матвиенко вместе со своим вторым мужем, певцом Арсеном Мирзояном и их общей дочерью Ниной проживает в доме матери. При этом муж Нины Матвиенко, художник Петр Гончар живет отдельно – на даче. В конце октября 2021 года артистка заявила, что сама попросила мужа съехать.

По словам Нины Матвиенко, супруг намерен вернуться к ней, когда из их дома съедет дочь со своей семьей. "Он сказал, как Тоня выберется, вернется. Это же его дом", – призналась певица в интервью ЖВЛ на "1+1".