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27 декабря, 2021
 
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"Хорошенькая семья, почти в сборе", "Как здорово, когда вместе". Тоня Матвиенко снялась с матерью и дочерью

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Тоня Матвиенко живет вместе со своей семьей у матери Нины Матвиенко
Тоня Матвиенко живет вместе со своей семьей у матери Нины Матвиенко
Фото: tonya_matvienko / Instagram

Украинская певица Тоня Матвиенко вместе с дочерью Ниной и матерью, народной артисткой Украины Ниной Матвиенко посетила новогодний мюзикл "Новая Снежная королева". Совместное фото, сделанное в кресле Снежной королевы, артистка опубликовала 26 декабря в Instagram.

"Тоня, Нина, Нина", – подписала она снимок.

"Хорошенькая семья, почти в сборе", – отреагировали в сети. 

"Как же здорово, когда вот так все поколения дружно и вместе. Нине низкий поклон, как берегине своего рода", – оценили фото поклонники певицы.

Контекст:

Тоня Матвиенко – мать двух дочерей: Ульяны (1998) от первого брака и Нины (2016) – от второго.

Тоня Матвиенко вместе со своим вторым мужем, певцом Арсеном Мирзояном и их общей дочерью Ниной проживает в доме матери. При этом муж Нины Матвиенко, художник Петр Гончар живет отдельно – на даче. В конце октября 2021 года артистка заявила, что сама попросила мужа съехать.

По словам Нины Матвиенко, супруг намерен вернуться к ней, когда из их дома съедет дочь со своей семьей. "Он сказал, как Тоня выберется, вернется. Это же его дом", – призналась певица в интервью ЖВЛ на "1+1".

Теги: Антонина Матвиенко, семья, Нина Матвиенко
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