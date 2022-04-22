  Slavia: Те, кто пел на русском языке, могут забыть в Украине о своем прежнем репертуаре, пусть работают над украинскими песнями

Slavia: На нас сейчас смотрит весь мир, и мы должны показать Украину во всей ее красе Фото: slavia_official / Instagram

"Сейчас массово люди начинают разговаривать на украинском языке. Те, кто пел на русском языке, могут забыть в Украине о своем прежнем репертуаре, пусть работают над украинскими песнями, потому что нам это очень нужно, – сказала певица. – На нас сейчас смотрит весь мир, и мы должны показать Украину во всей ее красе. Показать, что мы достойны быть мировыми лидерами во всем".

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Видео: Телеканал D1 / YouTube

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