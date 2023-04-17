Подчеркнула талию и спрятала руки в карманах. 74-летняя Пугачева опубликовала свое новое фото

На снимке артистка запечатлена с нижнего ракурса в белом платье с цветочным принтом. Талию певица подчеркнула широким поясом. Во время съемки Пугачева позировала, спрятав руки в карманах.

Снимок певица разместила на следующий день после своего дня рождения.

Контекст:

15 апреля российской певице Алле Пугачевой исполнилось 74 года. Больше 12 лет она живет в браке со своим пятым мужем, российским шоуменом Максимом Галкиным. Они познакомились во время танца в 2001 году, когда Пугачевой было около 52 лет, а Галкину 24 года – шоумен младше певицы на 27 лет.

У пары есть двое детей – Лиза и Гарри, которых в 2013 году родила суррогатная мать.

После того, как в РФ началась травля ее мужа, публично осудившего полномасштабное вторжение страны-агрессора РФ в Украину, Пугачева вместе с детьми покинула РФ и переехала в Израиль.

Галкин после отъезда из РФ гастролирует по многим странам с концертами, на которых высмеивает российских пропагандистов. Певица за все это время не делала публичных заявлений в поддержку Украины.

12 апреля 2023 года стало известно, что на Пугачеву написали донос в Генпрокуратуру. Автор доноса написал, что Пугачева критикует российское полномасштабное вторжение в Украину, поддерживает российских коллег, которые так же, как и она, выехали из РФ, а также финансово помогает украинцам.