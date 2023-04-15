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15 апреля, 2023
 
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Пугачевой – 74 года. Самые яркие фото певицы и 46-летнего Галкина от момента их знакомства до переезда в Израиль

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Галкин и Пугачева покинули РФ
Галкин и Пугачева покинули РФ
Фото: depositphotos.com

15 апреля российской певице Алле Пугачевой исполняется 74 года. Больше 12 лет она живет в браке со своим пятым мужем, российским шоуменом Максимом Галкиным. Они познакомились во время танца в 2001 году, когда Пугачевой было около 52 лет, а Галкину 24 года – шоумен младше певицы на 27 лет. У пары есть двое детей – Лиза и Гарри, которых в 2013 году родила суррогатная мать. Интернет-издание "ГОРДОН" собрало подборку самых ярких снимков пары, которыми Галкин в последние годы делился с подписчиками в своем Instagram.

На архивных фото пара запечатлена в разные моменты своих отношений, начиная с первых месяцев отношений и заканчивая переездом в Израиль. Артистка переехала туда с детьми около года назад после того, как в РФ началась травля ее мужа, публично осудившего полномасштабное вторжение страны-агрессора РФ в Украину.

Галкин после отъезда из РФ гастролирует по многим странам с концертами, на которых высмеивает российских пропагандистов. Певица за все это время не делала публичных заявлений в поддержку Украины.

12 апреля 2023 года стало известно, что на Пугачеву написали донос в Генпрокуратуру. Автор доноса написал, что Пугачева критикует российское полномасштабное вторжение в Украину, поддерживает российских коллег, которые так же, как и она, выехали из РФ, а также финансово помогает украинцам.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Алла Пугачева, Максим Галкин
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