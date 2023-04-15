Пугачевой – 74 года. Самые яркие фото певицы и 46-летнего Галкина от момента их знакомства до переезда в Израиль

На архивных фото пара запечатлена в разные моменты своих отношений, начиная с первых месяцев отношений и заканчивая переездом в Израиль. Артистка переехала туда с детьми около года назад после того, как в РФ началась травля ее мужа, публично осудившего полномасштабное вторжение страны-агрессора РФ в Украину.

Галкин после отъезда из РФ гастролирует по многим странам с концертами, на которых высмеивает российских пропагандистов. Певица за все это время не делала публичных заявлений в поддержку Украины.

12 апреля 2023 года стало известно, что на Пугачеву написали донос в Генпрокуратуру. Автор доноса написал, что Пугачева критикует российское полномасштабное вторжение в Украину, поддерживает российских коллег, которые так же, как и она, выехали из РФ, а также финансово помогает украинцам.