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15 апреля, 2023
 
Новости

Зеленская рассказала, что ее успокаивает, как часто сама моет посуду и куда девает старую косметику

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Зеленская отметила, что успокаивается в процессе наведения порядка
Зеленская отметила, что успокаивается в процессе наведения порядка
Фото: Олена Зеленська / Facebook

Первая леди Украины Елена Зеленская в феврале дала интервью украинскому изданию Vogue. Разговор состоялся в Офисе президента, где у Зеленской есть свой кабинет. Текст интервью был опубликован 14 апреля.

Общаясь с украинскими журналистами, Зеленская призналась, что от отчаяния ее сейчас спасает расписанный по минутам график, а если в нем появляются выходные, то они не идут ей на пользу. 

Жена украинского президента Владимира Зеленского отметила, что в стрессовых ситуациях ей помогают спорт, прогулки и мытье посуды. По словам Зеленской, она счастлива, что ей не приходится мыть посуду постоянно, но в целом она считает это занятие хорошим делом.

Супруга Зеленского отметила, что из-за отключений электричества старается меньше использовать посудомоечную машину, поэтому мытье посуды стало для нее способом развеяться. 

Первая леди рассказала, что также ей в этом помогают раскладывание вещей по местам, выбрасывание лишних бумажек, старой косметики или лекарств.

Резюмируя, Зеленская отметила, что успокаивается в процессе наведения порядка. Она призналась, что ей бы хотелось для успокоения также выходить на улицу на пробежки, но это не всегда удается.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Владимир Зеленский, Елена Зеленская
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