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12 апреля, 2023
 
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Комаровский ответил, считает ли Зеленского хорошим отцом: Однозначно доминировала Лена. И продолжает решать

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У Зеленских двое детей дочь и сын
У Зеленских двое детей – дочь и сын
Фото: Олена Зеленська / Facebook

Украинский педиатр Евгений Комаровский считает, что украинский президент Владимир Зеленский является хорошим отцом для своих детей. Об этом он рассказал 9 апреля в интервью, которое апреля вышло на YouTube-канале "В ліжку".

Свое мнение он высказал в контексте разговора о том, что большинство отцов не принимают участия в жизни детей. По словам Комаровского, 10 лет назад он снял на эту тему две передачи с участием Зеленского, который на тот момент был руководителем студии "Квартал 95".

"Какое участие принимал Зеленский в воспитании и лечении [детей]?" – спросила у Комаровского журналистка.

"Серьезное. Он решал вопросы по поводу своих детей. Однозначно доминировала [жена Зеленского] Лена. И продолжает все решать, но тем не менее он приличный папа, я бы сказал",  резюмировал Комаровский.

Контекст:

Владимир Зеленский и Елена Кияшко (до замужества) познакомились в школьные годы. В 2003 году они поженились. У пары есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м.

Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось в феврале 2022 года, Зеленская вместе с детьми осталась в Украине. Дочь Зеленских осенью стала студенткой.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Евгений Комаровский, дети, Владимир Зеленский, Елена Зеленская
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