Комаровский ответил, считает ли Зеленского хорошим отцом: Однозначно доминировала Лена. И продолжает решать

Свое мнение он высказал в контексте разговора о том, что большинство отцов не принимают участия в жизни детей. По словам Комаровского, 10 лет назад он снял на эту тему две передачи с участием Зеленского, который на тот момент был руководителем студии "Квартал 95".
"Какое участие принимал Зеленский в воспитании и лечении [детей]?" – спросила у Комаровского журналистка.
"Серьезное. Он решал вопросы по поводу своих детей. Однозначно доминировала [жена Зеленского] Лена. И продолжает все решать, но тем не менее он приличный папа, я бы сказал", – резюмировал Комаровский.
Владимир Зеленский и Елена Кияшко (до замужества) познакомились в школьные годы. В 2003 году они поженились. У пары есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м.
Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось в феврале 2022 года, Зеленская вместе с детьми осталась в Украине. Дочь Зеленских осенью стала студенткой.