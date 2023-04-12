Комаровский ответил, считает ли Зеленского хорошим отцом: Однозначно доминировала Лена. И продолжает решать

Свое мнение он высказал в контексте разговора о том, что большинство отцов не принимают участия в жизни детей. По словам Комаровского, 10 лет назад он снял на эту тему две передачи с участием Зеленского, который на тот момент был руководителем студии "Квартал 95".

"Какое участие принимал Зеленский в воспитании и лечении [детей]?" – спросила у Комаровского журналистка.

"Серьезное. Он решал вопросы по поводу своих детей. Однозначно доминировала [жена Зеленского] Лена. И продолжает все решать, но тем не менее он приличный папа, я бы сказал", – резюмировал Комаровский.