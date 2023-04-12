Мишина рассказала о романе с женатым мужчиной: Если осознанно идешь на это, должна понимать последствия

Мишина: Когда я это прошла, я поняла, что в моей жизни больше не будет женатых мужчин Фото: Танці з зірками / Facebook

Она не стала называть имя своего избранника, а также не уточнила, когда именно были эти отношения, но подчеркнула, что больше не будет встречаться с женатыми мужчинами.

"Когда я это прошла, я поняла, что в моей жизни больше не будет женатых мужчин. Потому что я больше не буду никогда лезть... Во-первых, я не знала об этом. Я узнала, когда узнала, – все уже развалилось. Конечно, мы расстались. Но если ты осознанно идешь на это, то должна понимать последствия", – заявила артистка.