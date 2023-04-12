Мишина рассказала о романе с женатым мужчиной: Если осознанно идешь на это, должна понимать последствия

Она не стала называть имя своего избранника, а также не уточнила, когда именно были эти отношения, но подчеркнула, что больше не будет встречаться с женатыми мужчинами.
"Когда я это прошла, я поняла, что в моей жизни больше не будет женатых мужчин. Потому что я больше не буду никогда лезть... Во-первых, я не знала об этом. Я узнала, когда узнала, – все уже развалилось. Конечно, мы расстались. Но если ты осознанно идешь на это, то должна понимать последствия", – заявила артистка.
Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.
В 2019-м стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2021 году была судьей шоу "Україна має талант" на СТБ. В февраля 2023 года Мишина стала ведущей нового шоу на канале ТЕТ – "Я люблю Україну".
Мишина самостоятельно воспитывает сына Платона (2012). О том, кто является его отцом, актриса умалчивает.
В 2020-м Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. Она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения съемок пара жила вместе. Осенью 2021 года Мишина заявила, что рассталась со своим избранником.
В настоящее время она не афиширует личную жизнь.