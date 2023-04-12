Бульвар Шоубиз
 
12 апреля, 2023
 
Новости

Мишина рассказала о романе с женатым мужчиной: Если осознанно идешь на это, должна понимать последствия

Мишина: Когда я это прошла, я поняла, что в моей жизни больше не будет женатых мужчин
Мишина: Когда я это прошла, я поняла, что в моей жизни больше не будет женатых мужчин
Фото: Танці з зірками / Facebook

Украинская актриса Ксения Мишина в интервью, которое 11 апреля вышло на YouTube-канале украинского журналиста Славы Демина, прокомментировала свой роман с женатым мужчиной.

Она не стала называть имя своего избранника, а также не уточнила, когда именно были эти отношения, но подчеркнула, что больше не будет встречаться с женатыми мужчинами.

"Когда я это прошла, я поняла, что в моей жизни больше не будет женатых мужчин. Потому что я больше не буду никогда лезть... Во-первых, я не знала об этом. Я узнала, когда узнала, – все уже развалилось. Конечно, мы расстались. Но если ты осознанно идешь на это, то должна понимать последствия", – заявила артистка.

Контекст:

Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В 2019-м стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2021 году была судьей шоу "Україна має талант" на СТБ. В февраля 2023 года Мишина стала ведущей нового шоу на канале ТЕТ – "Я люблю Україну".

Мишина самостоятельно воспитывает сына Платона (2012). О том, кто является его отцом, актриса умалчивает.

В 2020-м Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. Она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения съемок пара жила вместе. Осенью 2021 года Мишина заявила, что рассталась со своим избранником.

В настоящее время она не афиширует личную жизнь.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Ксения Мишина
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Вайкуле: Как закончить эту войну? Очень просто: россияне, возьмите оружие и уходите из Украины
  Вайкуле: Как закончить эту войну? Очень просто: россияне, возьмите оружие и уходите из Украины
Дмитрий ГОРДОН
Ветеран Логачев: Реабилитация – тяжелый процесс. Сейчас у меня очень крутой врач-реабилитолог мой лабрадор
Ветеран Логачев: Реабилитация – тяжелый процесс. Сейчас у меня очень крутой врач-реабилитолог – мой лабрадор
  Яценюк: Альтернативы НАТО нет. Россия хотела, чтобы Украина была серой зоной до того, как ее не захватит РФ
  Яценюк: Альтернативы НАТО нет. Россия хотела, чтобы Украина была серой зоной до того, как ее не захватит РФ
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Мишина рассказала о романе с женатым мужчиной: Если осознанно идешь на это, должна понимать последствия
Мишина рассказала о романе с женатым мужчиной: Если осознанно идешь на это, должна понимать последствия
Галина ГРИШИНА
27-летняя Бех-Романчук в лосинах показала растяжку. Спортсменка продемонстрировала вид сзади
27-летняя Бех-Романчук в лосинах показала растяжку. Спортсменка продемонстрировала вид сзади
Сделайте это, чтобы выглядеть значительно моложе! Секретный прием в макияже глаз для женщин старше 50 лет
Сделайте это, чтобы выглядеть значительно моложе! Секретный прием в макияже глаз для женщин старше 50 лет
  Айран, много лука и специи. "Топовый" рецепт маринада для шашлыка
  Айран, много лука и специи. "Топовый" рецепт маринада для шашлыка
Галина ГРИШИНА
Запеченное мясо к праздничному столу на Пасху. Один из самых простых и лучших рецептов
Запеченное мясо к праздничному столу на Пасху. Один из самых простых и лучших рецептов
"Мы не вместе". Журналисты обнародовали переписку с Каменских, в которой она обсуждает Потапа
"Мы не вместе". Журналисты обнародовали переписку с Каменских, в которой она обсуждает Потапа
Галина ГРИШИНА
24-летняя Квиткова снялась в прозрачном платье с горящей спичкой во рту
24-летняя Квиткова снялась в прозрачном платье с горящей спичкой во рту
Уничтожат всех вредителей. Названы самые эффективные средства для второго опрыскивания черешни
Уничтожат всех вредителей. Названы самые эффективные средства для второго опрыскивания черешни
"Давай так и через 20 лет?" Мишина станцевала в воде со своим 11-летним сыном
"Давай так и через 20 лет?" Мишина станцевала в воде со своим 11-летним сыном
Цыплята, крашенки, кролики и пасхальная корзина. Яркий маникюр с праздничным декором
Цыплята, крашенки, кролики и пасхальная корзина. Яркий маникюр с праздничным декором
С Кацуриным, его другом и известной бизнесвумен. Дорофеева поделилась серией снимков
С Кацуриным, его другом и известной бизнесвумен. Дорофеева поделилась серией снимков
  Вайкуле: Столько говорят: “А кто, если не Путин?” Было бы замечательно, если бы президентом РФ стал Галкин
  Вайкуле: Столько говорят: “А кто, если не Путин?” Было бы замечательно, если бы президентом РФ стал Галкин
Дмитрий ГОРДОН
Чем протравить картофель перед посадкой. Названы профессиональные препараты, которые защитят от колорадского жука, медведки и тли
Чем протравить картофель перед посадкой. Названы профессиональные препараты, которые защитят от колорадского жука, медведки и тли
Галина ГРИШИНА
"С "калашом" выглядит так же органично, как и на паркете". Каким был "бог танца" Дикусар до войны и почему теперь редко выходит на связь
"С "калашом" выглядит так же органично, как и на паркете". Каким был "бог танца" Дикусар до войны и почему теперь редко выходит на связь
Галина ГРИШИНА
"Дикая река". Тина Кароль поделилась снимками, для которых позировала босиком
"Дикая река". Тина Кароль поделилась снимками, для которых позировала босиком
"Очень дорогое" кольцо с бриллиантами и потолок как улика. Как начинался роман экс-участницы "ВИА Гры" Миши Романовой с сыном Роднянского
"Очень дорогое" кольцо с бриллиантами и потолок как улика. Как начинался роман экс-участницы "ВИА Гры" Миши Романовой с сыном Роднянского
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 