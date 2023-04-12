"С "калашом" выглядит так же органично, как и на паркете". Каким был "бог танца" Дикусар до войны и почему теперь редко выходит на связь

28 февраля 2022 года Дикусар сообщил, что пополнил ряды ВСУ. Его решение стало неожиданностью для многих подписчиков и вызвало восхищение.
"В трудные времена понимаешь, кто настоящий патриот. Берегите себя", – написали в комментариях подписчики Дикусара.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
14 марта Дикусар сообщил, что вместе с побратимами попал под авиаудар баллистических ракет.
"Вчера мы пережили авиаудар баллистических ракет. Благодаря Богу, профессионализму наших командиров и слаженной работе каждого солдата почти всем удалось выбраться из этого ада и быстро передислоцироваться. Поэтому если у этих выбл...дков было желание уничтожить или напугать нас, то они сильно ошиблись! Единственное, чего они добились, – готовых брать в плен этих… "мы не знали, ехали на учения" стало значительно меньше. Слава ВСУ! Слава нации! Наш флаг подгорел, но выдержал!" – написал он тогда.
После этого он все реже и реже выходил на связь с подписчиками. Спустя неделю после авиаудара коротко сообщил, что "жив-здоров".
Билык поддерживает связь с матерью Дикусара
Экс-возлюбленная Дикусара, украинская певица Ирина Билык, комментируя его решение добровольцем отправиться на фронт, назвала танцора своим героем.
"Когда узнала, что Дима Дикусар, такой утонченный, душевный парень [пошел добровольцем в ВСУ], – а я Диму знаю очень близко, – я плакала. Подумала: "Господи, как он с автоматом будет?" Сразу позвонила его маме. Мы с ней на связи. Это для меня настоящие герои", – сказала певица.
По словам Билык, Дикусар редко выходит на связь, потому что находится непосредственно в зоне военных действий.
"Мама рассказывает, как его дела. А Дима не может так часто говорить, как я бы хотела", – призналась Билык.
Дикусар стал открытием для Горбунова
Украинский ведущий Юрий Горбунов заявил, что Дикусар стал для него открытием, когда принял решение взять в руки оружие.
"Диму я очень хорошо и давно знаю. [Он] очень лояльный к разным конфликтным ситуациям, очень откровенный. И то, что именно Дима взял в руки оружие, – это для меня было таким открытием", – признался ведущий.
Встреча с Фаготом
Участник группы ТНМК Фагот (Олег Михайлюта) после встречи с Дикусаром весной 2022 года на фронте заявил, что тот "с "калашом" выглядит так же органично, как и на паркете".
"С такими творческими людьми у любого врага против нас нет никаких шансов! Потому что дух украинский крепкий и сверхмощный! Даже врага мы уничтожаем с любовью в сердце", – написал тогда Фагот.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Подруга Дикусара, украинская певица Слава Каминская, поздравляя в октябре Дикусара с днем рождения, назвала хореографа богом танца.
"Я понимаю, за что тебя обожают девушки. Спасибо тебе за тебя и за твою смелость. Ты не такой, как все! Люблю сильно!" – написала певица.
Дикусар родился 24 октября 1985 года в Одессе. С семи лет занимается танцами, стал известным после участия в шоу "Танцы со звездами".
С 2007-го по 2010 год танцор состоял в гражданском браке с украинской певицей Ириной Билык. С 2013-го по 2016 год Дикусар был женат на своей коллеге Алене Шоптенко.
В октябре 2020 года Шоптенко заявила, что они с Дикусаром еще не развенчаны. Хореограф, в свою очередь, заявил, что развенчается с Шоптенко, если этого захочет его новая жена.