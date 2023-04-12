"С "калашом" выглядит так же органично, как и на паркете". Каким был "бог танца" Дикусар до войны и почему теперь редко выходит на связь

28 февраля 2022 года Дикусар сообщил, что пополнил ряды ВСУ. Его решение стало неожиданностью для многих подписчиков и вызвало восхищение.

"В трудные времена понимаешь, кто настоящий патриот. Берегите себя", – написали в комментариях подписчики Дикусара.

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14 марта Дикусар сообщил, что вместе с побратимами попал под авиаудар баллистических ракет.

"Вчера мы пережили авиаудар баллистических ракет. Благодаря Богу, профессионализму наших командиров и слаженной работе каждого солдата почти всем удалось выбраться из этого ада и быстро передислоцироваться. Поэтому если у этих выбл...дков было желание уничтожить или напугать нас, то они сильно ошиблись! Единственное, чего они добились, – готовых брать в плен этих… "мы не знали, ехали на учения" стало значительно меньше. Слава ВСУ! Слава нации! Наш флаг подгорел, но выдержал!" – написал он тогда.

После этого он все реже и реже выходил на связь с подписчиками. Спустя неделю после авиаудара коротко сообщил, что "жив-здоров".

Билык поддерживает связь с матерью Дикусара

Экс-возлюбленная Дикусара, украинская певица Ирина Билык, комментируя его решение добровольцем отправиться на фронт, назвала танцора своим героем.

"Когда узнала, что Дима Дикусар, такой утонченный, душевный парень [пошел добровольцем в ВСУ], – а я Диму знаю очень близко, – я плакала. Подумала: "Господи, как он с автоматом будет?" Сразу позвонила его маме. Мы с ней на связи. Это для меня настоящие герои", – сказала певица.

По словам Билык, Дикусар редко выходит на связь, потому что находится непосредственно в зоне военных действий.

"Мама рассказывает, как его дела. А Дима не может так часто говорить, как я бы хотела", – призналась Билык.

Фото: Танці з зірками / Facebook

Дикусар стал открытием для Горбунова

Украинский ведущий Юрий Горбунов заявил, что Дикусар стал для него открытием, когда принял решение взять в руки оружие.

"Диму я очень хорошо и давно знаю. [Он] очень лояльный к разным конфликтным ситуациям, очень откровенный. И то, что именно Дима взял в руки оружие, – это для меня было таким открытием", – признался ведущий.

Фото: Танці з зірками / Facebook

Встреча с Фаготом

Участник группы ТНМК Фагот (Олег Михайлюта) после встречи с Дикусаром весной 2022 года на фронте заявил, что тот "с "калашом" выглядит так же органично, как и на паркете".

"С такими творческими людьми у любого врага против нас нет никаких шансов! Потому что дух украинский крепкий и сверхмощный! Даже врага мы уничтожаем с любовью в сердце", – написал тогда Фагот.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleg My (@fahot)

Подруга Дикусара, украинская певица Слава Каминская, поздравляя в октябре Дикусара с днем рождения, назвала хореографа богом танца.

"Я понимаю, за что тебя обожают девушки. Спасибо тебе за тебя и за твою смелость. Ты не такой, как все! Люблю сильно!" – написала певица.

Фото: Танці з зірками / Facebook