Украинская группа Machete выступит в РФ. Ее основатель Малый, который замалчивает войну против Украины, удаляет многие комментарии украинцев

Малый заявил, что во время концертов в РФ "песня за песней строит храм единства и чистоты" Скриншот: machete.tokio / Instagram

Свое решение провести выступления в России, армия которой 24 февраля совершила полномасштабное вторжение в Украину, Малый объяснил желанием "нести любовь".

"Мы песня за песней строим храм единства и чистоты. Нам пора просыпаться. Мы нужны друг другу. Именно поэтому мы делаем концерты", – заявил он.

"Позор", – отреагировали в сети.

"Слушал вас, и меня поразили ваши слова во многих песнях и просто видео, в которых вы говорите о Боге, а тут во время полномасштабной войны даете концерты в стране-оккупанте, которая уничтожает нашу страну. Интересно, почему так случилось, что вы выбрали сторону зла, а говорите о добре?" – обратились к артисту поклонники.

Малый удаляет многие комментарии украинцев, которые осудили его за замалчивание российской агрессии против Украины.

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