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12 апреля, 2023
 
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Украинская группа Machete выступит в РФ. Ее основатель Малый, который замалчивает войну против Украины, удаляет многие комментарии украинцев

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Малый заявил, что во время концертов в РФ "песня за песней строит храм единства и чистоты"
Малый заявил, что во время концертов в РФ "песня за песней строит храм единства и чистоты"
Скриншот: machete.tokio / Instagram

Основатель украинской группы Machete Ярослав Малый 9 апреля в Instagram сообщил о концертах в нескольких городах страны-агрессора РФ.

Свое решение провести выступления в России, армия которой 24 февраля совершила полномасштабное вторжение в Украину, Малый объяснил желанием "нести любовь".

"Мы песня за песней строим храм единства и чистоты. Нам пора просыпаться. Мы нужны друг другу. Именно поэтому мы делаем концерты", – заявил он.

"Позор", – отреагировали в сети. 

"Слушал вас, и меня поразили ваши слова во многих песнях и просто видео, в которых вы говорите о Боге, а тут во время полномасштабной войны даете концерты в стране-оккупанте, которая уничтожает нашу страну. Интересно, почему так случилось, что вы выбрали сторону зла, а говорите о добре?" – обратились к артисту поклонники.

Малый удаляет многие комментарии украинцев, которые осудили его за замалчивание российской агрессии против Украины.

Контекст:

Малый родился в 1983 году в Кривом Роге. Является автором гимна болельщиков зимних Олимпийских игр, которые в 2014 году проходили в Сочи (Россия). 

Группа Machete  была основана им в 2011 году. 

Малый замалчивает нападение РФ на Украину.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: война России против Украины, Мачете
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