"Життя того варте". Machete сняли клип на крыше киевской высотки. Видео
Украинская группа Machete презентовала клип на песню "Життя того варте". В ролике солист группы Ярослав Малый с гитарой появляется на фоне пейзажей Киева. "Мы снимали на крыше дома, который расположен на второй линии Днепра. Это очень элитное здание, туда невозможно попасть, но наш друг купил там квартиру, с выходом на террасу, и мы этим воспользовались", – рассказал режиссер Кадим Тарасов. Композиция "Життя того варте" стала саундтреком к фильму украинского режиссера Тарасова "Обычное утро".
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