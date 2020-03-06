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06 марта, 2020
 
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"Життя того варте". Machete сняли клип на крыше киевской высотки. Видео

Украинская группа Machete презентовала клип на песню "Життя того варте". В ролике солист группы Ярослав Малый с гитарой появляется на фоне пейзажей Киева. "Мы снимали на крыше дома, который расположен на второй линии Днепра. Это очень элитное здание, туда невозможно попасть, но наш друг купил там квартиру, с выходом на террасу, и мы этим воспользовались", – рассказал режиссер Кадим Тарасов. Композиция "Життя того варте" стала саундтреком к фильму украинского режиссера Тарасова "Обычное утро".

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Композиция "Життя того варте" стала саундтреком к фильму "Обычное утро"
Композиция "Життя того варте" стала саундтреком к фильму "Обычное утро"
Фото: Machete / Facebook

видео

Видео: MACHETE / YouTube
Теги: видео, клип, Мачете
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