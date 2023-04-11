"Очень дорогое" кольцо с бриллиантами и потолок, как улика. Как начинался роман экс-участницы "ВИА Гры" Миши Романовой с сыном Роднянского

Развод Роднянского – младшего с российской актрисой

Роднянский-младший до лета 2022 года был женат на российской актрисе Янине Студилиной. В 2016 году у пары родилась дочь. Супруги расстались после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По словам продюсера Роднянского, его сын "в момент самого тяжелого испытания, выпавшего на долю родной страны", взял академический отпуск и полностью сосредоточился на работе в команде Зеленского.

Потолок, как улика

Миша Романова впервые сообщила о своих новых отношениях в октябре 2022 года. Певица не называла имя своего избранника, а на совместных снимках, которые она выкладывала в сеть, Роднянский-младший был запечатлен со спины на фоне потолка с объемными конструкциями и встроенными лампами.

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На фоне такого же потолка Роднянский-младший выходил в телевизионные эфиры.

@arodnyansky, adviser to Pres Zelensky tells me “They * Ukrainian forces * would retreat, or they would give up strategically #Bakhmut if they believed the costs of holding it outweigh the benefits. Whatever happens—make no mistake—our counteroffensives will be around the corner”. pic.twitter.com/2QVYTTt366 — Isa Soares (@IsaCNN) February 28, 2023

Знакомство в сети

В интервью украинскому ведущему Славе Демину певица рассказала, что познакомилась с бойфрендом в сети.

"Это была любовь с первого взгляда. Я когда его увидела, почувствовала, что это мой мужчина. Я увидела его на фотке. Это был мой типаж. Он даже немного похож на моего отца. Как-то мы зафолловили друг друга, я написала ему сообщение, но удалила через пять минут, потому что подумала: "Боже, Миша Романова, ты же артистка. Что же ты делаешь?!" И он тут же мне ответил. Он написал: "Простите, женщина. Отправьте, пожалуйста, то, что вы удалили. Почему вы это удалили?" А я сказала, что я очень застенчивая женщина", – поделилась воспоминаниями певица.

Миша Романова призналась, что искала такого мужчину очень долго.

"Я его встретила, и я очень благодарна Богу, что он у меня есть. Он меня поддерживает", – сказала артистка.

Миша Романова также отметила, что после победы Украины над российскими оккупантами планирует выйти замуж. На уточняющий вопрос ведущего, делал ли ее избранник ей предложение, артистка призналась, что такого разговора не было.

Кольцо с топазом

В подарок от Роднянского-младшего Миша Романова в первые месяцы знакомства получила кольцо. В интервью Демину певица призналась, что оно свидетельствует о сильных чувствах ее избранника к ней.

"Это очень дорогое кольцо. Здесь много бриллиантов и топаз", – отметила Миша Романова.

На вопрос, почему она скрывает своего избранника, певица заявила, что не хочет личное выносить на публику.

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