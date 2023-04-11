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11 апреля, 2023
 
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"Очень дорогое" кольцо с бриллиантами и потолок, как улика. Как начинался роман экс-участницы "ВИА Гры" Миши Романовой с сыном Роднянского

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Роднянский-младший ранее был женат на российской актрисе Студилиной
Роднянский-младший ранее был женат на российской актрисе Студилиной
Фото: alexander.rodnyansky / Instagram

Советник украинского президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам и сын украинско-российского продюсера Александра Роднянского Александр Роднянский – младший около семи месяцев состоит в отношениях с бывшей участницей украинской группы "ВИА Гра" Мишей Романовой (Натальей Могиленец). Интернет-издание "ГОРДОН" рассказывает, как начинался их роман.

Развод Роднянского – младшего с российской актрисой

Роднянский-младший до лета 2022 года был женат на российской актрисе Янине Студилиной. В 2016 году у пары родилась дочь. Супруги расстались после полномасштабного вторжения РФ в Украину. 

По словам продюсера Роднянского, его сын "в момент самого тяжелого испытания, выпавшего на долю родной страны", взял академический отпуск и полностью сосредоточился на работе в команде Зеленского.

Потолок, как улика

Миша Романова впервые сообщила о своих новых отношениях в октябре 2022 года. Певица не называла имя своего избранника, а на совместных снимках, которые она выкладывала в сеть, Роднянский-младший был запечатлен со спины на фоне потолка с объемными конструкциями и встроенными лампами.

На фоне такого же потолка Роднянский-младший выходил в телевизионные эфиры.

Знакомство в сети

В интервью украинскому ведущему Славе Демину певица рассказала, что познакомилась с бойфрендом в сети.

"Это была любовь с первого взгляда. Я когда его увидела, почувствовала, что это мой мужчина. Я увидела его на фотке. Это был мой типаж. Он даже немного похож на моего отца. Как-то мы зафолловили друг друга, я написала ему сообщение, но удалила через пять минут, потому что подумала: "Боже, Миша Романова, ты же артистка. Что же ты делаешь?!" И он тут же мне ответил. Он написал: "Простите, женщина. Отправьте, пожалуйста, то, что вы удалили. Почему вы это удалили?" А я сказала, что я очень застенчивая женщина", – поделилась воспоминаниями певица.

Миша Романова призналась, что искала такого мужчину очень долго.

"Я его встретила, и я очень благодарна Богу, что он у меня есть. Он меня поддерживает", – сказала артистка.

Миша Романова также отметила, что после победы Украины над российскими оккупантами планирует выйти замуж. На уточняющий вопрос ведущего, делал ли ее избранник ей предложение, артистка призналась, что такого разговора не было.

Кольцо с топазом 

В подарок от Роднянского-младшего Миша Романова в первые месяцы знакомства получила кольцо. В интервью Демину певица призналась, что оно  свидетельствует о сильных чувствах ее избранника к ней.

"Это очень дорогое кольцо. Здесь много бриллиантов и топаз", – отметила Миша Романова. 

На вопрос, почему она скрывает своего избранника, певица заявила, что не хочет личное выносить на публику.

Контекст:

Миша Романова (настоящее имя – Наталья Могиленец) родилась в Херсоне в 1993 году. Она стала участницей группы "ВИА Гра" в 2013 году после победы в проекте "Хочу к Меладзе". Артистка покинула коллектив в начале 2018-го. Сейчас выступает сольно.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка вместе с сыном Мартином переехала в Германию. Осенью 2022 года она сообщила, что вернулась в Украину, а в феврале 2023-го вновь уехала за границу.

Мартин – единственный ребенок Романовой. Его отец – украинский режиссер, с которым артистка рассталась еще до рождения сына. Имени отца своего ребенка певица не называет.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Александр Роднянский, Владимир Зеленский, ВИА Гра, Миша Романова
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