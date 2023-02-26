"Я такого искала очень долго. Мне кажется, я заслуживаю счастье". 32-летняя Миша Романова рассказала о своем бойфренде

"Это была любовь с первого взгляда. Я когда его увидела, почувствовала, что это мой мужчина. Я увидела его на фотке. Это был мой типаж. Он даже немного похож на моего отца. Как-то мы зафолловили друг друга, я написала ему сообщение, но удалила через пять минут, потому что подумала: "Боже, Миша Романова, ты же артистка. Что же ты делаешь?!". И он тут же мне ответил. Он написал: "Простите, женщина. Отправьте, пожалуйста, то, что вы удалили. Почему вы это удалили?". А я сказала, что я очень застенчивая женщина", – поделилась воспоминаниями певица.
Миша Романова призналась, что ее избранник живет в Украине. При этом его имя она называть не стала.
"Я такого мужчину искала очень-очень долго. Как мне кажется, что я заслуживаю счастье. Уже мне 32 года, я его встретила и я очень благодарна богу, что он у меня есть. Он меня поддерживает", – сказала артистка.
Миша Романова также отметила, что после победы Украины над российскими оккупантами планирует выйти замуж. На уточняющий вопрос ведущего, делал ли ее избранник ей предложение, артистка призналась, что такого разговора не было.
Миша Романова (настоящее имя – Наталья Могиленец) родилась в Херсоне в 1993 году. Она стала участницей группы "ВИА Гра" в 2013 году после победы в проекте "Хочу к Меладзе". Артистка покинула коллектив в начале 2018-го. Сейчас выступает сольно.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка вместе с сыном Мартином переехала в Германию. Осенью 2022 года она сообщила, что вернулась в Украину, а в феврале 2023-го вновь уехала за границу.
Мартин – единственный ребенок Романовой. Его отец – украинский режиссер, с которым артистка рассталась еще до рождения сына. Имени отца своего ребенка певица не называет.
О новых отношениях Миша Романова впервые сообщила в октябре 2022 года.