"Я такого искала очень долго. Мне кажется, я заслуживаю счастье". 32-летняя Миша Романова рассказала о своем бойфренде

Миша Романова о своем новом избраннике: Я когда его увидела, почувствовала, что это мой мужчина Фото: misharomanova / Instagram

"Это была любовь с первого взгляда. Я когда его увидела, почувствовала, что это мой мужчина. Я увидела его на фотке. Это был мой типаж. Он даже немного похож на моего отца. Как-то мы зафолловили друг друга, я написала ему сообщение, но удалила через пять минут, потому что подумала: "Боже, Миша Романова, ты же артистка. Что же ты делаешь?!". И он тут же мне ответил. Он написал: "Простите, женщина. Отправьте, пожалуйста, то, что вы удалили. Почему вы это удалили?". А я сказала, что я очень застенчивая женщина", – поделилась воспоминаниями певица.

Миша Романова призналась, что ее избранник живет в Украине. При этом его имя она называть не стала.

"Я такого мужчину искала очень-очень долго. Как мне кажется, что я заслуживаю счастье. Уже мне 32 года, я его встретила и я очень благодарна богу, что он у меня есть. Он меня поддерживает", – сказала артистка.

Миша Романова также отметила, что после победы Украины над российскими оккупантами планирует выйти замуж. На уточняющий вопрос ведущего, делал ли ее избранник ей предложение, артистка призналась, что такого разговора не было.