"Все обстоит иначе". Роднянский прокомментировал высказывание российской актрисы о причинах развода с его сыном – советником Зеленского

"Придется высказаться и мне. Янина в своем интервью сказала: "Последние события окончательно поставили точку в наших отношениях, бывший супруг выбрал жизнь в Европе. А я решила остаться в России". Под уклончивой фразой о "последних событиях", как это часто бывает в России, подразумевается война в Украине. И в связи с этой фразой слова о том, что мой сын "выбрал жизнь в Европе", звучат по меньшей мере странно, – написал продюсер. – Все, конечно, обстоит несколько иначе. В момент самого тяжелого испытания, выпавшего на долю родной страны, Александр, будучи доктором экономических наук и профессором Кембриджа, выбрал не Европу, а Украину. Он взял академический отпуск и полностью сосредоточился на работе в команде президента [Украины Владимира] Зеленского, советником которого является. 24 февраля он был в Киеве, о начале войны я услышал по телефону именно от него. Во время нашего разговора я слышал взрывы российских бомб и ракет. С тех самых пор Александр со своей страной. И я очень горжусь им".

По словам Роднянского, Студилина, являясь матерью его внучки, "всегда будет частью нашей семьи".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Роднянскии * (@alexander.rodnyansky)

Война России против Украины. Главное (обновляется)