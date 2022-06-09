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09 июня, 2022
 
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"Все обстоит иначе". Роднянский прокомментировал высказывание российской актрисы о причинах развода с его сыном – советником Зеленского

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У Роднянского-младшего и Студилиной есть дочь Анна
У Роднянского-младшего и Студилиной есть дочь Анна
Фото: yanina_studilina / Instagram

Украинско-российский продюсер Александр Роднянский 8 июня в Instagram прокомментировал заявление своей бывшей невестки, российской актрисы Янины Студилиной о разводе с его сыном Александром Роднянским-младшим после 10 лет совместной жизни.

"Придется высказаться и мне. Янина в своем интервью сказала: "Последние события окончательно поставили точку в наших отношениях, бывший супруг выбрал жизнь в Европе. А я решила остаться в России". Под уклончивой фразой о "последних событиях", как это часто бывает в России, подразумевается война в Украине. И в связи с этой фразой слова о том, что мой сын "выбрал жизнь в Европе", звучат по меньшей мере странно, – написал продюсер. – Все, конечно, обстоит несколько иначе. В момент самого тяжелого испытания, выпавшего на долю родной страны, Александр, будучи доктором экономических наук и профессором Кембриджа, выбрал не Европу, а Украину. Он взял академический отпуск и полностью сосредоточился на работе в команде президента [Украины Владимира] Зеленского, советником которого является. 24 февраля он был в Киеве, о начале войны я услышал по телефону именно от него. Во время нашего разговора я слышал взрывы российских бомб и ракет. С тех самых пор Александр со своей страной. И я очень горжусь им". 

По словам Роднянского, Студилина, являясь матерью его внучки, "всегда будет частью нашей семьи".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сын Роднянского (Александр Роднянский-младший) с марта 2021 года является членом наблюдательного совета "Ощадбанка" как представитель государства от президента Украины. До вхождения в набсовет Роднянский с октября 2019 года работал  главным советником по экономическим вопросам в Кабинете Министров Украины.

У Роднянского-младшего и Студилиной есть дочь Анна (2016). 

8 июня стало известно, что Роднянский-младший и Студилина развелись.

Теги: Александр Роднянский, война России против Украины, семья, развод
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