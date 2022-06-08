Бульвар Шоубиз
 
08 июня, 2022
 
Новости

Сын Роднянского из-за войны развелся с женой – известной актрисой из РФ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бывшая невестка Роднянского заявила, что вместе с дочерью Анной остается в России
Бывшая невестка Роднянского заявила, что вместе с дочерью Анной остается в России
Фото: yanina_studilina / Instagram

Российская актриса Янина Студилина, известная по российскому сериалу "Ранетки", в интервью, которое 6 июня опубликовало российское издание Woman Hit, заявила, что развелась со своим мужем, Александром Роднянским-младшим, сыном украинско-российского продюсера Александра Роднянского.

По словам Студилиной, "последние события поставили точку в отношениях". Актриса заявила, что после развода решила остаться в РФ, а Роднянский принял решение жить в Европе. Когда именно пара развелась, Студилина не уточнила. 

Ни Роднянский-младший, ни его отец не комментировали развод со Студилиной.

Контекст:

Сын Роднянского (Александр Роднянский – младший), по словам продюсера Роднянского, до войны вместе со своей семьей жил в Буче Киевской области. 

 С марта 2021 года он является членом наблюдательного совета "Ощадбанка" как представитель государства от президента Украины. До вхождения в набсовет Роднянский с октября 2019 года работал  главным советником по экономическим вопросам в Кабинете Министров Украины.

У Роднянского-младшего и Студилиной есть дочь Анна (2016). 

Теги: Александр Роднянский, война России против Украины, семья, развод
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Советник министра внутренних дел: Уровень преступности в Украине чрезвычайно упал после 24 февраля
Советник министра внутренних дел: Уровень преступности в Украине чрезвычайно упал после 24 февраля
Елена ПОСКАННАЯ
Командир батальона "Свобода" Кузык: Мы сражаемся с деградированными ублюдками за свое будущее. Ни ООН, ни ПАСЕ за нас не сработают
Командир батальона "Свобода" Кузык: Мы сражаемся с деградированными ублюдками за свое будущее. Ни ООН, ни ПАСЕ за нас не сработают
Елена ПОСКАННАЯ
Свободовец Гутнык: За два месяца Львов вырос на 300 тыс. жителей и уже перешагнул миллионный рубеж
Свободовец Гутнык: За два месяца Львов вырос на 300 тыс. жителей и уже перешагнул миллионный рубеж
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
40-летняя Мейхер снялась без бюстгальтера. Фото
40-летняя Мейхер снялась без бюстгальтера. Фото
Сын Роднянского из-за войны развелся с женой – известной актрисой из РФ
Сын Роднянского из-за войны развелся с женой – известной актрисой из РФ
Tarabarova призвала украинцев присоединиться к проекту "Малюнок Герою" и показала, какой рисунок для украинских защитников нарисовали ее дети
Tarabarova призвала украинцев присоединиться к проекту "Малюнок Герою" и показала, какой рисунок для украинских защитников нарисовали ее дети
"Как две капли воды". Павлик сравнил своего сына и себя в детстве. Фото
"Как две капли воды". Павлик сравнил своего сына и себя в детстве. Фото
"Традиция нарушилась". Grosu в свой день рождения поделилась редким архивным снимком
"Традиция нарушилась". Grosu в свой день рождения поделилась редким архивным снимком
Решетник: Наша победа должна быть убедительной, безапелляционной и без единых уступок
Решетник: Наша победа должна быть убедительной, безапелляционной и без единых уступок
Хайек в сиреневом бикини устроила танцы на столе для супруга
Хайек в сиреневом бикини устроила танцы на столе для супруга
"Мы готовы отдать свои жизни, чтобы в Украине не было никакого "русского мира". Саливанчук в патриотическом образе высказалась о войне
"Мы готовы отдать свои жизни, чтобы в Украине не было никакого "русского мира". Саливанчук в патриотическом образе высказалась о войне
  Арзуманян: Война меня очень сильно изменила. Я стал настоящим украинским националистом
  Арзуманян: Война меня очень сильно изменила. Я стал настоящим украинским националистом
Арестович прокомментировал петицию о присвоении Зеленскому и ему званий гетмана и кошевого атамана
Арестович прокомментировал петицию о присвоении Зеленскому и ему званий гетмана и кошевого атамана
"Раз них...я думать не умеете займитесь хотя бы чистописанием". Макаревич показал свои новые картины
"Раз них...я думать не умеете – займитесь хотя бы чистописанием". Макаревич показал свои новые картины
  "Я никому ничего не должен". В сети обсуждают поведение принца Луи, который на людях строил рожицы матери и показывал ей язык. Видео
  "Я никому ничего не должен". В сети обсуждают поведение принца Луи, который на людях строил рожицы матери и показывал ей язык. Видео
Тоня Матвиенко показала рисунок своей дочери для Героев Украины. Видео
Тоня Матвиенко показала рисунок своей дочери для Героев Украины. Видео
Шварценеггер получил в подарок от уроженца Бучи вышиванку. Фото
Шварценеггер получил в подарок от уроженца Бучи вышиванку. Фото
"Ощущения из прошлой жизни". Джамала впервые за три месяца войны вышла на прогулку со своими детьми. Фото
"Ощущения из прошлой жизни". Джамала впервые за три месяца войны вышла на прогулку со своими детьми. Фото
Осадчая объяснила, почему выступившая в Кремле перед оккупантами Повалий не может иметь украинское гражданство
Осадчая объяснила, почему выступившая в Кремле перед оккупантами Повалий не может иметь украинское гражданство
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 