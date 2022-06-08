Сын Роднянского из-за войны развелся с женой – известной актрисой из РФ

По словам Студилиной, "последние события поставили точку в отношениях". Актриса заявила, что после развода решила остаться в РФ, а Роднянский принял решение жить в Европе. Когда именно пара развелась, Студилина не уточнила.
Ни Роднянский-младший, ни его отец не комментировали развод со Студилиной.
Сын Роднянского (Александр Роднянский – младший), по словам продюсера Роднянского, до войны вместе со своей семьей жил в Буче Киевской области.
С марта 2021 года он является членом наблюдательного совета "Ощадбанка" как представитель государства от президента Украины. До вхождения в набсовет Роднянский с октября 2019 года работал главным советником по экономическим вопросам в Кабинете Министров Украины.
У Роднянского-младшего и Студилиной есть дочь Анна (2016).