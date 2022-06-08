Сын Роднянского из-за войны развелся с женой – известной актрисой из РФ

Бывшая невестка Роднянского заявила, что вместе с дочерью Анной остается в России Фото: yanina_studilina / Instagram

По словам Студилиной, "последние события поставили точку в отношениях". Актриса заявила, что после развода решила остаться в РФ, а Роднянский принял решение жить в Европе. Когда именно пара развелась, Студилина не уточнила.

Ни Роднянский-младший, ни его отец не комментировали развод со Студилиной.