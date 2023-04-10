Бойфрендом экс-участницы "ВИА Гры" Миши Романовой оказался советник Зеленского – СМИ

Певица впервые рассказала о новых отношениях в октябре 2022 года, но не стала называть имя своего избранника. 25 февраля в интервью украинскому ведущему Славе Демину певица рассказала, что познакомилась с бойфрендом в сети.

"Это была любовь с первого взгляда. Я когда его увидела, почувствовала, что это мой мужчина. Я увидела его на фотке. Это был мой типаж. Он даже немного похож на моего отца. Как-то мы зафолловили друг друга, я написала ему сообщение, но удалила через пять минут, потому что подумала: "Боже, Миша Романова, ты же артистка. Что же ты делаешь?!" И он тут же мне ответил. Он написал: "Простите, женщина. Отправьте, пожалуйста, то, что вы удалили. Почему вы это удалили?" А я сказала, что я очень застенчивая женщина", – поделилась воспоминаниями певица.

Миша Романова призналась, что ее избранник живет в Украине.

"Я такого мужчину искала очень-очень долго. Как мне кажется, я заслуживаю счастья. Уже мне 32 года, я его встретила, и я очень благодарна Богу, что он у меня есть. Он меня поддерживает", – сказала артистка.

Миша Романова также отметила, что после победы Украины над российскими оккупантами планирует выйти замуж. На уточняющий вопрос ведущего, делал ли ее избранник ей предложение, артистка призналась, что такого разговора не было.

Фото: alexander.rodnyansky / Instagram

Пара пока что не комментировала информацию, обнародованную украинскими СМИ.