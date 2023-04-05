Зеленская выбрала для визита в Польшу платье-миди и кулон в виде трезубца. Фото

Супруга президента Польши выбрала для встречи с Зеленскими синий костюм, дополнив образ туфлями в тон.
Елена Зеленская во время визита была в темно-бордовом платье длины миди с длинным рукавом. Она дополнила образ тонким ремешком, туфлями-лодочками в тон и кулоном в виде трезубца на цепочке.
Это первая совместная поездка Зеленских за границу после российского полномасштабного вторжения в Украину.
Для Зеленского официальный визит в Польшу – первый после полномасштабной российской агрессии, и это также первый заранее объявленный отъезд президента из Украины. В ходе встречи Зеленский и Дуда договорились о предоставлении Украине "мощного оборонного пакета".