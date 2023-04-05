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05 апреля, 2023
 
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Зеленская выбрала для визита в Польшу платье-миди и кулон в виде трезубца. Фото

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Зеленская в Варшаве встретилась с первой леди Польши
Зеленская в Варшаве встретилась с первой леди Польши
Фото: Олена Зеленська / Facebook

5 апреля президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой прибыл с официальным визитом в Польшу. Фото Зеленских, на которых они запечатлены во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой и его женой Агатой Корнхаузер-Дудой в Президентском дворце в Варшаве, опубликовало фотоагентство ЕРА.

Супруга президента Польши выбрала для встречи с Зеленскими синий костюм, дополнив образ туфлями в тон. 

Елена Зеленская во время визита была в темно-бордовом платье длины миди с длинным рукавом. Она дополнила образ тонким ремешком, туфлями-лодочками в тон и кулоном в виде трезубца на цепочке.

Контекст:

Это первая совместная поездка Зеленских за границу после российского полномасштабного вторжения в Украину. 

Для Зеленского официальный визит в Польшу – первый после полномасштабной российской агрессии, и это также первый заранее объявленный отъезд президента из Украины. В ходе встречи Зеленский и Дуда договорились о предоставлении Украине "мощного оборонного пакета".

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Польша, Анджей Дуда, Агата Дуда, Елена Зеленская
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