Зеленская выбрала для визита в Польшу платье-миди и кулон в виде трезубца. Фото

Супруга президента Польши выбрала для встречи с Зеленскими синий костюм, дополнив образ туфлями в тон.

Елена Зеленская во время визита была в темно-бордовом платье длины миди с длинным рукавом. Она дополнила образ тонким ремешком, туфлями-лодочками в тон и кулоном в виде трезубца на цепочке.

фотогалерея ( 1 из 4) Фото: ЕРА Фото: ЕРА Фото: ЕРА Фото: ЕРА