Зеленский прибыл в Польшу

Глава управления международной политики канцелярии президента Польши Анджея Дуды Марцин Пшидач подтвердил gazeta.pl прибытие украинского президента в Польшу.
Сообщается, что в 11.00 по местному времени президент Анджей Дуда официально поприветствует Зеленского в президентском дворце, где начнется серия политических консультаций: между главами государств, делегациями, а также министрами в рамках межправительственных консультаций.
Президент Украины совершает официальный визит в Польшу впервые после полномасштабной российской агрессии, и это также первый заранее объявленный отъезд Зеленского из Украины.
27 марта заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский сообщил, что Зеленский в ближайшее время может посетить Польшу.
3 апреля глава управления по международной политике при президенте Польши Марцин Пшидач подтвердил предстоящий визит. В тот же день глава канцелярии президента Польши Гражина Игначак-Бандых сообщила, что визит продлится один день, но будет символичным и будет сопровождаться официальными церемониями.
За время полномасштабного вторжения России в Украину Зеленский совершил несколько зарубежных визитов. 21 декабря 2022 года он посетил США, 8–9 февраля 2023 года – Великобританию, Францию и Бельгию.