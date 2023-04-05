Зеленский прибыл в Польшу

Глава управления международной политики канцелярии президента Польши Анджея Дуды Марцин Пшидач подтвердил gazeta.pl прибытие украинского президента в Польшу.

Сообщается, что в 11.00 по местному времени президент Анджей Дуда официально поприветствует Зеленского в президентском дворце, где начнется серия политических консультаций: между главами государств, делегациями, а также министрами в рамках межправительственных консультаций.

Президент Украины совершает официальный визит в Польшу впервые после полномасштабной российской агрессии, и это также первый заранее объявленный отъезд Зеленского из Украины.