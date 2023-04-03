Польские фермеры грозяться сорвать визит Зеленского из-за украинского зерна

Объединение польских фермеров Oszukana Wieś ("Обманутое село") на прошлой неделе заключило с правительством договоренность о выполнении 11 требований.
Помимо переналогообложения украинских зерновых, эти требования также включали: усиление пограничного контроля, 600 млн злотых (5,1 млрд грн) из бюджета для фермеров, опустошение складов за счет усиления экспорта, льготные кредиты ликвидности для фермеров с процентной ставкой 2%.
Но 3 апреля фермеры заявили, что ни один из пунктов так и не был выполнен. Из-за этого на 4 апреля они анонсировали новый протест в селе Черничин под Грубешувом (Любельское воеводство).
"На границе как шло [украинское зерно], так и идет. Даже ускоряется. Чтобы убедиться в этом, достаточно подъехать в Грубешов или Дорогуск", – добавляет представитель объединения Марцин Собчук.
"Значительная часть товаров едет дальше без проверки. В лучшем случае проверяется каждый второй вагон. Термин "техническая пшеница" был отвергнут, потому что он звучал плохо. Его оставили без названия. Мы видим, что ничего не изменилось. Зачем было министру [сельского хозяйства] давать надежду, врать людям?" – утверждает соорганизатор фермерских протестов Веслав Гринь.
Фермеры также не исключают, что могут устроить протесты во время визита Зеленского в Польшу 5 апреля.
"Варшаве стоит переосмыслить этот вопрос. Если министр [сельского хозяйства] хочет, чтобы ему испортили визит в столицу в среду, мы можем это организовать. Так же, как и приезд украинского президента. Только я не думаю, что дело в этом. Есть много идей, но об этом еще рано говорить", – заявил Собчук.
Фермерские протесты в Польше продолжаются с середины января. Как отмечает Strefa Agro причина акций – общая ситуация в сельском хозяйстве и неконтролируемый приток зерновых из Украины. После того как вывоз украинского зерна был осложнен из-за российской агрессии, альтернативные пути экспорта в Евросоюз прошли преимущественно через Румынию и Польшу.
Польские аграрии жалуются на резко упавшие закупочные цены на зерновые, пишет Business Insider. По их мнению, причина в украинском зерне, которое оседает в Польше и дальше не экспортируется.
По данным минсельхоза Польши, которые наводит Business Insider, в 2022 году в Польшу было импортировано 3,27 млн тонн зерновых, из которых 75% – из Украины. Для сравнения, польский урожай зерновых за прошлый год оценивается в 35,97 млн тонн.
При этом издание подчеркивает, что за год в стране закупочная цена на зерно упала почти вдвое: в марте этого года тонна пшеницы для в Польше стоила 950–1220 злотых (8141–10 455 грн) за тонну, тогда как в марте прошлого года цены приближались к 2000 злотых (17 140 грн) за тонну.
28 марта премьер Польши Матеуш Моравецкий и премьер-министр Румынии Николае Чукэ на экономическом форуме в Бухаресте заявили, что Польша и Румыния ведут переговоры с Европейской комиссией о механизмах отслеживания экспорта украинского зерна. Они отметили, что обе страны хотят убедиться, что их фермеры не пострадают от потока дешевого импорта из Украины.