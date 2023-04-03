Польские фермеры грозяться сорвать визит Зеленского из-за украинского зерна

Объединение польских фермеров Oszukana Wieś ("Обманутое село") на прошлой неделе заключило с правительством договоренность о выполнении 11 требований.

Помимо переналогообложения украинских зерновых, эти требования также включали: усиление пограничного контроля, 600 млн злотых (5,1 млрд грн) из бюджета для фермеров, опустошение складов за счет усиления экспорта, льготные кредиты ликвидности для фермеров с процентной ставкой 2%.

Но 3 апреля фермеры заявили, что ни один из пунктов так и не был выполнен. Из-за этого на 4 апреля они анонсировали новый протест в селе Черничин под Грубешувом (Любельское воеводство).

"На границе как шло [украинское зерно], так и идет. Даже ускоряется. Чтобы убедиться в этом, достаточно подъехать в Грубешов или Дорогуск", – добавляет представитель объединения Марцин Собчук.

"Значительная часть товаров едет дальше без проверки. В лучшем случае проверяется каждый второй вагон. Термин "техническая пшеница" был отвергнут, потому что он звучал плохо. Его оставили без названия. Мы видим, что ничего не изменилось. Зачем было министру [сельского хозяйства] давать надежду, врать людям?" – утверждает соорганизатор фермерских протестов Веслав Гринь.

Фермеры также не исключают, что могут устроить протесты во время визита Зеленского в Польшу 5 апреля.

"Варшаве стоит переосмыслить этот вопрос. Если министр [сельского хозяйства] хочет, чтобы ему испортили визит в столицу в среду, мы можем это организовать. Так же, как и приезд украинского президента. Только я не думаю, что дело в этом. Есть много идей, но об этом еще рано говорить", – заявил Собчук.