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ПОЛИТИКА

Зеленский посетит Польшу на этой неделе – канцелярия Дуды

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Дуда и Зеленский встретятся в Польше 5 апреля
Дуда и Зеленский встретятся в Польше 5 апреля
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 5 апреля посетит Польшу. Об этом сообщила 3 апреля в Twitter канцелярия президента Польши Анджея Дуды.

"После официальных переговоров с президентом Анджеем Дудой запланирована открытая встреча на Замковой площади в Варшаве", – сообщил глава Управления президента по международной политике Марцин Пшидач.

Офис президента Украины пока не объявлял официально о визите Зеленского в Польшу.

Зеленский 27 марта сообщил, что провел телефонный разговор с польским коллегой в контексте подготовки к "важным мероприятиям". Они обсуждали "оборонные потребности Украины и совместные дипломатические усилия на ближайшее время", написал Зеленский в Telegram.

В этот же день заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский сообщил, что Зеленский в ближайшее время может посетить Польшу.

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Контекст:

Последний раз Зеленский и Дуда виделись вечером 9 февраля в Жешуве. Зеленский заехал в Польшу, возвращаясь с саммита ЕС в Брюсселе, за день до этого он посетил Лондон и Париж.

Польша последовательно поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессии, предоставляя гуманитарную и военную помощь, а также принимая украинских беженцев. В июле 2022 года министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Польша занимает второе место в мире после США по вопросам предоставления помощи Украине и помогает держать фронт.

Теги: Украина, Польша, Варшава, Ukraine, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, президент, визит, Офис президента Украины, встреча, канцелярия, Марцин Пшидач, ЕС
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