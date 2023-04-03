Зеленский посетит Польшу на этой неделе – канцелярия Дуды

"После официальных переговоров с президентом Анджеем Дудой запланирована открытая встреча на Замковой площади в Варшаве", – сообщил глава Управления президента по международной политике Марцин Пшидач.

W * rod * , 5 kwietnia, spodziewamy si * oficjalnej wizyty Prezydenta Ukrainy @ZelenskyyUa w Polsce. Prezydent * w * rod * po po * udniu na Zamku Królewskim spotka si * z Polakami i Ukrai * cami przebywaj * cymi u nas — Szef @BPM_KPRP @marcin_przydacz w @RMF24pl. pic.twitter.com/mXnLIIk8kf — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 3, 2023

Офис президента Украины пока не объявлял официально о визите Зеленского в Польшу.

Зеленский 27 марта сообщил, что провел телефонный разговор с польским коллегой в контексте подготовки к "важным мероприятиям". Они обсуждали "оборонные потребности Украины и совместные дипломатические усилия на ближайшее время", написал Зеленский в Telegram.

В этот же день заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский сообщил, что Зеленский в ближайшее время может посетить Польшу.

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