Зеленский посетит Польшу на этой неделе – канцелярия Дуды

"После официальных переговоров с президентом Анджеем Дудой запланирована открытая встреча на Замковой площади в Варшаве", – сообщил глава Управления президента по международной политике Марцин Пшидач.
W * rod * , 5 kwietnia, spodziewamy si * oficjalnej wizyty Prezydenta Ukrainy @ZelenskyyUa w Polsce. Prezydent * w * rod * po po * udniu na Zamku Królewskim spotka si * z Polakami i Ukrai * cami przebywaj * cymi u nas — Szef @BPM_KPRP @marcin_przydacz w @RMF24pl. pic.twitter.com/mXnLIIk8kf— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 3, 2023
Офис президента Украины пока не объявлял официально о визите Зеленского в Польшу.
Зеленский 27 марта сообщил, что провел телефонный разговор с польским коллегой в контексте подготовки к "важным мероприятиям". Они обсуждали "оборонные потребности Украины и совместные дипломатические усилия на ближайшее время", написал Зеленский в Telegram.
В этот же день заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский сообщил, что Зеленский в ближайшее время может посетить Польшу.
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Последний раз Зеленский и Дуда виделись вечером 9 февраля в Жешуве. Зеленский заехал в Польшу, возвращаясь с саммита ЕС в Брюсселе, за день до этого он посетил Лондон и Париж.
Польша последовательно поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессии, предоставляя гуманитарную и военную помощь, а также принимая украинских беженцев. В июле 2022 года министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Польша занимает второе место в мире после США по вопросам предоставления помощи Украине и помогает держать фронт.