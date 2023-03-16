Дуда: Вступление Украины в ЕС – в интересах Польши и Чехии

Об этом 16 марта в Варшаве на совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом заявил президент Польши Анджей Дуда. Мероприятие транслировалось в Facebook канцелярии президента Польши.
По словам Дуды, и Польша, и Чехия предоставляют Украине не только гуманитарную, но и военную помощь.
"Наше сотрудничество в плане реального участия в восстановлении Украины во многих смыслах этого слова имеет большое будущее. Потому что не только участие в ее реконструкции в смысле непосредственно физического восстановления Украины от военных повреждений и построения ее как современного в инфраструктурном отношении государства. Но также строительство Украины как государства, которое, как мы глубоко верим, в будущем станет членом Европейского союза и НАТО, – сказал Дуда. – Мы с господином президентом [Павелом] не сомневаемся, что в наших общих интересах, чтобы Украина была частью Европейского союза. Это также очень сильное укрепление нашей части Евросоюза, если Украина вступит в ЕС, с учетом потенциала Украины".
Украина, как указал президент Польши, – это "огромная страна, более 600 тыс. км2, с огромными возможностями развития, когда речь идет о сельском хозяйстве, с невероятными возможностями развития, когда речь идет о природных ресурсах, развитии промышленности, а значит, экономическом развитии и экономическом сотрудничестве".
"Безусловно, в наших хорошо понимаемых интересах поддержать Украину в этом отношении. И мы обязательно постараемся действовать здесь в ближайшие годы с господином президентом. И в этом плане, и Польша, и Чехия ставят себя в положение конкретных адвокатов Украины, поддерживающих эти усилия, стремление к вступлению и развитию", – подчеркнул Дуда.
По словам президента, Польша передаст Украине четыре МиГ-29 в ближайшие дни.
На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в ЕС и НАТО, курс на вступление в эти организации зафиксирован в ее Конституции.
28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. 23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине статус кандидата. Евросоюз согласился весной 2023 года предоставить Украине промежуточную оценку выполнения ею семи критериев для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.
30 сентября – после того, как президент РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.
Министр обороны Алексей Резников 13 января отметил, что Украина де-факто уже стала членом НАТО. "Я уверен, что в ближайшее время мы станем членом НАТО де-юре", – добавил он.
В 2023 году Украина стремится начать переговоры о членстве в ЕС, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль 3 января. По его словам, Украина рассчитывает пройти путь переговоров о вступлении в ЕС менее чем за два года.