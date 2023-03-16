ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Дуда: Вступление Украины в ЕС – в интересах Польши и Чехии

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Павел и Дуда провели встречу в Варшаве 16 марта
Павел и Дуда провели встречу в Варшаве 16 марта
Фото: Grzegorz Jakubowski / prezydent.pl

Польша и Чехия находятся в "абсолютном авангарде", когда речь идет о поддержке Украины после полномасштабного вторжения РФ в феврале прошлого года.

Об этом 16 марта в Варшаве на совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом заявил президент Польши Анджей Дуда. Мероприятие транслировалось в Facebook канцелярии президента Польши.

По словам Дуды, и Польша, и Чехия предоставляют Украине не только гуманитарную, но и военную помощь.

"Наше сотрудничество в плане реального участия в восстановлении Украины во многих смыслах этого слова имеет большое будущее. Потому что не только участие в ее реконструкции в смысле непосредственно физического восстановления Украины от военных повреждений и построения ее как современного в инфраструктурном отношении государства. Но также строительство Украины как государства, которое, как мы глубоко верим, в будущем станет членом Европейского союза и НАТО, – сказал Дуда. – Мы с господином президентом [Павелом] не сомневаемся, что в наших общих интересах, чтобы Украина была частью Европейского союза. Это также очень сильное укрепление нашей части Евросоюза, если Украина вступит в ЕС, с учетом потенциала Украины".

Украина, как указал президент Польши, – это "огромная страна, более 600 тыс. км2, с огромными возможностями развития, когда речь идет о сельском хозяйстве, с невероятными возможностями развития, когда речь идет о природных ресурсах, развитии промышленности, а значит, экономическом развитии и экономическом сотрудничестве".

"Безусловно, в наших хорошо понимаемых интересах поддержать Украину в этом отношении. И мы обязательно постараемся действовать здесь в ближайшие годы с господином президентом. И в этом плане, и Польша, и Чехия ставят себя в положение конкретных адвокатов Украины, поддерживающих эти усилия, стремление к вступлению и развитию", – подчеркнул Дуда.

По словам президента, Польша передаст Украине четыре МиГ-29 в ближайшие дни.

https://www.facebook.com/prezydentpl/videos/1476265472777312/

Контекст:

На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в ЕС и НАТО, курс на вступление в эти организации зафиксирован в ее Конституции.

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. 23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине статус кандидата. Евросоюз согласился весной 2023 года предоставить Украине промежуточную оценку выполнения ею семи критериев для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.

30 сентября – после того, как президент РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре. 

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.

Министр обороны Алексей Резников 13 января отметил, что Украина де-факто уже стала членом НАТО. "Я уверен, что в ближайшее время мы станем членом НАТО де-юре", – добавил он.

В 2023 году Украина стремится начать переговоры о членстве в ЕС, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль 3 января. По его словам, Украина рассчитывает пройти путь переговоров о вступлении в ЕС менее чем за два года.

Теги: Украина, НАТО, Чехия, Польша, промышленность, военная помощь, гуманитарная помощь, Варшава, Европейский союз, Петр Павел, Анджей Дуда, президент, Евросоюз, пресс-конференция, инфраструктура, будущее, вступ, сотрудничество, членство, ЕС, восстановление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Можно ли заниматься сексом во время поста. Комментарий священника УГКЦ
Можно ли заниматься сексом во время поста. Комментарий священника УГКЦ
Галина ГРИШИНА
35-летняя plus size модель Грэм снялась лежа в ванне
35-летняя plus size модель Грэм снялась лежа в ванне
"Моя третья незапланированная собака". Кулеба рассказал о своем бульдоге, который родился в Мариуполе за пять дней до войны
"Моя третья незапланированная собака". Кулеба рассказал о своем бульдоге, который родился в Мариуполе за пять дней до войны
Галина ГРИШИНА
Как проверить яйца на свежесть. Простой лайфхак от фермера
Как проверить яйца на свежесть. Простой лайфхак от фермера
Галина ГРИШИНА
"Очень-очень плохо себя чувствую". Дорофеева из-за болезни перенесла свой концерт в Луцке
"Очень-очень плохо себя чувствую". Дорофеева из-за болезни перенесла свой концерт в Луцке
Галина ГРИШИНА
10 самых ярких идей для весеннего маникюра с трендовыми подсолнухами. Фото
10 самых ярких идей для весеннего маникюра с трендовыми подсолнухами. Фото
Галина ГРИШИНА
58-летняя Белуччи позировала для глянца, развалившись в кресле в черном боди
58-летняя Белуччи позировала для глянца, развалившись в кресле в черном боди
Галина ГРИШИНА
"Это к разговору, надо ли артистов выпускать за границу". Жадан показал, сколько денег привез из благотворительного тура по США
"Это к разговору, надо ли артистов выпускать за границу". Жадан показал, сколько денег привез из благотворительного тура по США
Галина ГРИШИНА
Гордон высказался о том, что делала Ани Лорак, когда убивали и бомбили украинцев
Гордон высказался о том, что делала Ани Лорак, когда убивали и бомбили украинцев
"Она много чего видела в этой жизни". Зять Нины Матвиенко рассказал, какие у них сложились отношения
"Она много чего видела в этой жизни". Зять Нины Матвиенко рассказал, какие у них сложились отношения
Галина ГРИШИНА
Хайек, Денев, Пфайффер и другие. Шесть идей красивых причесок от знаменитостей старше 50 лет. Фото
Хайек, Денев, Пфайффер и другие. Шесть идей красивых причесок от знаменитостей старше 50 лет. Фото
Галина ГРИШИНА
"Вот-вот все покажу". Мишина крупным планом продемонстрировала тело в нижнем белье с прорезями на груди и в паху
"Вот-вот все покажу". Мишина крупным планом продемонстрировала тело в нижнем белье с прорезями на груди и в паху
Рабочие случайно уничтожили работу Бэнкси на стене заброшенного дома в Великобритании
Рабочие случайно уничтожили работу Бэнкси на стене заброшенного дома в Великобритании
Галина ГРИШИНА
Ефросинина отреагировала на слухи, что ее мать ездила в РФ на день рождения внучки
Ефросинина отреагировала на слухи, что ее мать ездила в РФ на день рождения внучки
Галина ГРИШИНА
Лайфхак по уходу за цветами. Как сделать, чтобы срезанные розы и другие растения стояли долго
Лайфхак по уходу за цветами. Как сделать, чтобы срезанные розы и другие растения стояли долго
Галина ГРИШИНА
42-летняя дочь Ющенко сообщила о госпитализации в "Феофанию"
42-летняя дочь Ющенко сообщила о госпитализации в "Феофанию"
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Стилисты назвали самую актуальную длину волос для женщин старше 50 лет (64285)
2
"Я была одержима своим телом". Мишина в трусах выставила бедро перед зеркалом (57305)
3
Тина Кароль в ультрамини подняла подол платья в гостиничном номере перед зеркалом. Видео (53682)
4
47-летняя Джоли показала "самую красивую прическу этой весны". Фото до и после (53113)
5
Мирзоян высказался о творчестве Винника, который был ведущим на его свадьбе с Тоней Матвиенко (39993)
6
Дорофеева снялась сидя на стуле с разведенными ногами. Фото (21188)
7
64-летняя Джейми Ли Кертис показала, как выглядит на следующее утро после получения "Оскара" (20880)
8
"Люди исчезают – понимаете?!" Сумская призналась, что ее дочь в РФ поддерживает Украину, но "делает все, чтобы дети были в безопасности" (17671)
 
 
 
 