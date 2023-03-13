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82% украинцев считают, что процветание Украины зависит от вступления страны в Евросоюз – опрос

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В феврале 2022 года Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре
В феврале 2022 года Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре
Фото: depositphotos.com

82% украинцев считают, что процветание Украины зависит от вступления страны в Евросоюз. Об этом свидетельствуют опубликованные 12 марта результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Как отмечают социологи, 50% опрошенных сказали, что полностью уверены в важности присоединения Украины к ЕС. Еще 32% ответили, что скорее согласны с этим.

В то же время 14% граждан сомневаются в том, что будущее Украины как процветающей страны зависит от того, станет ли она членом ЕС.

Еще 4% респондентов не смогли определиться со своей позицией по этому поводу.

Опрос проводился с 22 февраля по 6 марта методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Было опрошено 2007 респондентов, проживающих во всех регионах Украины, кроме временно оккупированного Крыма. Опрашивались украинцы старше 18 лет, которые на момент проведения исследования проживали на контролируемых властями территориях Украины.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность выборки не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%; 2,1% – для показателей, близких к 25%; 1,5% – для показателей, близких к 10%; 1,1% – для показателей, близких к 5%.

В условиях войны также добавляется определенное систематическое отклонение, отметили в КМИС. Однако в целом социологи считают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.

Контекст:

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции с февраля 2019 года.

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата.

Украина предприняла все шаги, которые необходимы для выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по евроинтеграции, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте 2023 года, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Евросоюз согласился весной 2023 года предоставить Украине промежуточную оценку выполнения ею семи критериев для начала переговоров о вступлении в Евросоюз, говорится в совместном заявлении по итогам саммита Украина – ЕС, который прошел в Киеве 3 февраля.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что Украина может подготовиться к вступлению в Евросоюз за два года

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, соцопрос, евроинтеграция, Европейский союз, украинцы, КМИС, Евросоюз, присоединение, членство, ЕС
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