82% украинцев считают, что процветание Украины зависит от вступления страны в Евросоюз – опрос

В феврале 2022 года Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре Фото: depositphotos.com

Как отмечают социологи, 50% опрошенных сказали, что полностью уверены в важности присоединения Украины к ЕС. Еще 32% ответили, что скорее согласны с этим.

В то же время 14% граждан сомневаются в том, что будущее Украины как процветающей страны зависит от того, станет ли она членом ЕС.

Еще 4% респондентов не смогли определиться со своей позицией по этому поводу.

Опрос проводился с 22 февраля по 6 марта методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Было опрошено 2007 респондентов, проживающих во всех регионах Украины, кроме временно оккупированного Крыма. Опрашивались украинцы старше 18 лет, которые на момент проведения исследования проживали на контролируемых властями территориях Украины.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность выборки не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%; 2,1% – для показателей, близких к 25%; 1,5% – для показателей, близких к 10%; 1,1% – для показателей, близких к 5%.

В условиях войны также добавляется определенное систематическое отклонение, отметили в КМИС. Однако в целом социологи считают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.