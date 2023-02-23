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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Победой Украины станет освобождение всех оккупированных территорий и членство в ЕС и НАТО – Ахметов

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Ринат Ахметов: Эта война это гораздо больше, чем попытка Путина захватить Украину
Ринат Ахметов: Эта война – это гораздо больше, чем попытка Путина захватить Украину
Фото: nv.ua

Победой Украины в войне с Россией будет полное освобождение всех оккупированных территорий, включая Крым и Донбасс, получение репараций и реализация плана восстановления Украины как члена Европейского союза и НАТО, заявил бизнесмен Ринат Ахметов в интервью американскому изданию Forbes.

"Победа для меня означает восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года, включая Донбасс и Крым. Это значит, что мы наказываем государство-агрессора за его преступления против человечности, получаем репарации от России и реализуем новый "план Маршалла" для Украины как члена ЕС и НАТО", – сказал Ахметов.

Бизнесмен поблагодарил США и западных союзников за поддержку и помощь в противостоянии агрессору.

"Американский народ знает, что такое борьба за свободу. Американский народ помогает Украине выиграть эту войну. В конце концов, эта война – это гораздо больше, чем попытка [президента России Владимира] Путина захватить Украину. Это война против свободы и человеческого достоинства, против демократии и свободного мира, против мирового порядка и безопасности. Мы защищаем и себя, и вас. Лидерство президента США [Джо] Байдена и его визит в Киев являются историческими, а двухпартийная поддержка Украины беспрецедентна. Я благодарен американскому народу и его лидерам за огромную помощь", – подчеркнул бизнесмен.

Forbes отмечает, что Ахметов с первого дня войны находится в Украине и ни разу не выезжал за ее пределы.

Теги: Россия, США, Ринат Ахметов, Крым, НАТО, Джо Байден, Донбасс, помощь, война России против Украины, план Маршалла, ЕС
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