Шмыгаль о намерении Украины подготовиться к вступлению в ЕС за два года: Амбициозная, но реалистичная цель

Об этом он сказал, отвечая на соответствующий вопрос, в интервью немецкому изданию Focus, перевод опубликовала пресс-служба Кабмина.
"Мы начали движение в ЕС не вчера и не в июне прошлого года. Этот процесс интеграции продолжается давно. Поэтому мы считаем, что это амбициозная, но реалистичная цель и мы можем получить консенсус европейских государств в ближайшем будущем", – сказал Шмыгаль.
Премьер обратил внимание, что в истории ЕС есть государства, которые прошли путь к членству не за 10–12, а за пять – семь лет.
"Когда война закончится, мы хотим жить в европейской, развитой и цивилизованной стране. И мы точно знаем, что для этого нужно сделать. Мы объединены в обществе и правительстве, и поэтому можем быстро принимать и утверждать европейское законодательство и нормативные документы", – подчеркнул Шмыгаль.
Глава Европейского совета Шарль Мишель заявлял в начале февраля, что планы Украины пройти путь переговоров о вступлении в ЕС менее чем за два года реальны, при условии что "с украинской стороны будет сильна политическая воля к ускорению".
Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции с февраля 2019 года.
28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата.
Украина предприняла все шаги, которые необходимы для выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по евроинтеграции, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Евросоюз согласился весной 2023 года предоставить Украине промежуточную оценку выполнения ею семи критериев для начала переговоров о вступлении в Евросоюз, говорится в совместном заявлении по итогам саммита Украина – ЕС, который прошел в Киеве 3 февраля.