Шмыгаль о намерении Украины подготовиться к вступлению в ЕС за два года: Амбициозная, но реалистичная цель

Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции уже четыре года Фото: depositphotos.com

Об этом он сказал, отвечая на соответствующий вопрос, в интервью немецкому изданию Focus, перевод опубликовала пресс-служба Кабмина.

"Мы начали движение в ЕС не вчера и не в июне прошлого года. Этот процесс интеграции продолжается давно. Поэтому мы считаем, что это амбициозная, но реалистичная цель и мы можем получить консенсус европейских государств в ближайшем будущем", – сказал Шмыгаль.

Премьер обратил внимание, что в истории ЕС есть государства, которые прошли путь к членству не за 10–12, а за пять – семь лет.

"Когда война закончится, мы хотим жить в европейской, развитой и цивилизованной стране. И мы точно знаем, что для этого нужно сделать. Мы объединены в обществе и правительстве, и поэтому можем быстро принимать и утверждать европейское законодательство и нормативные документы", – подчеркнул Шмыгаль.

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявлял в начале февраля, что планы Украины пройти путь переговоров о вступлении в ЕС менее чем за два года реальны, при условии что "с украинской стороны будет сильна политическая воля к ускорению".