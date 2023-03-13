Кулеба рассказал о выгодах для Европы от вступления Украины в ЕС и НАТО и заявил, что Путин – "банкрот"

Членство Украины в ЕС и НАТО не следует воспринимать как благотворительность или откуп, отметил Кулеба Фото: EPA

Об этом 13 марта в ходе выступления в режиме онлайн на саммите Украина – Оксфорд 2023 "Европейские горизонты для Украины" заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, его цитирует пресс-центр внешнеполитического ведомства.

"Членство Украины в ЕС и НАТО не следует воспринимать как благотворительность или откуп. Оно представляет прагматичный интерес для самого европейского сообщества. Членство Украины в ЕС и НАТО станет гарантией долгосрочного мира и стабильности, – заверил Кулеба. – Зато дальнейшая неопределенность была бы очень опрометчивой. Половинчатые решения, такие как содержание Украины на периферии или в зале ожидания, способны лишь побудить дальнейшую российскую агрессию, не в интересах Европы".

По словам главы МИД Украины, "не нужно оглядываться на то, что скажут в Москве".

"С [президентом РФ Владимиром] Путиным все покончено. Он выложил все свои карты на стол. Он – банкрот. Но Украина должна победить, чтобы он не получил вознаграждение за все содеянное. Мы обязательно получим его при продолжительной и своевременной поддержке партнеров", – подчеркнул Кулеба.