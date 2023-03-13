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Кулеба рассказал о выгодах для Европы от вступления Украины в ЕС и НАТО и заявил, что Путин – "банкрот"

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Членство Украины в ЕС и НАТО не следует воспринимать как благотворительность или откуп, отметил Кулеба
Членство Украины в ЕС и НАТО не следует воспринимать как благотворительность или откуп, отметил Кулеба
Фото: EPA

Украина сегодня борется за "преуспевающий, мирный, свободный и демократический" мир для всех, только полная интеграция Украины в европейские и евроатлантические институции обеспечит такой мир.

Об этом 13 марта в ходе выступления в режиме онлайн на саммите Украина – Оксфорд 2023 "Европейские горизонты для Украины" заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, его цитирует пресс-центр внешнеполитического ведомства.

"Членство Украины в ЕС и НАТО не следует воспринимать как благотворительность или откуп. Оно представляет прагматичный интерес для самого европейского сообщества. Членство Украины в ЕС и НАТО станет гарантией долгосрочного мира и стабильности, – заверил Кулеба. – Зато дальнейшая неопределенность была бы очень опрометчивой. Половинчатые решения, такие как содержание Украины на периферии или в зале ожидания, способны лишь побудить дальнейшую российскую агрессию, не в интересах Европы".

По словам главы МИД Украины, "не нужно оглядываться на то, что скажут в Москве".

"С [президентом РФ Владимиром] Путиным все покончено. Он выложил все свои карты на стол. Он – банкрот. Но Украина должна победить, чтобы он не получил вознаграждение за все содеянное. Мы обязательно получим его при продолжительной и своевременной поддержке партнеров", – подчеркнул Кулеба.

Контекст:

На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в ЕС и НАТО, курс на вступление в эти организации зафиксирован в ее Конституции.

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. 23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине статус кандидата. Евросоюз согласился весной 2023 года предоставить Украине промежуточную оценку выполнения ею семи критериев для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.

30 сентября – после того, как Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре. 

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.

Министр обороны Алексей Резников 13 января отметил, что Украина де-факто уже стала членом НАТО. "Я уверен, что в ближайшее время мы станем членом НАТО де-юре", – добавил он.

В 2023 году Украина стремится начать переговоры о членстве в ЕС, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль 3 января. По его словам, Украина рассчитывает пройти путь переговоров о вступлении в ЕС менее чем за два года.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, НАТО, МИД Украины, Дмитрий Кулеба, Европейский союз, президент, безопасность, Евросоюз, вступ, членство, ЕС
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