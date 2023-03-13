Кулеба рассказал о выгодах для Европы от вступления Украины в ЕС и НАТО и заявил, что Путин – "банкрот"

Об этом 13 марта в ходе выступления в режиме онлайн на саммите Украина – Оксфорд 2023 "Европейские горизонты для Украины" заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, его цитирует пресс-центр внешнеполитического ведомства.
"Членство Украины в ЕС и НАТО не следует воспринимать как благотворительность или откуп. Оно представляет прагматичный интерес для самого европейского сообщества. Членство Украины в ЕС и НАТО станет гарантией долгосрочного мира и стабильности, – заверил Кулеба. – Зато дальнейшая неопределенность была бы очень опрометчивой. Половинчатые решения, такие как содержание Украины на периферии или в зале ожидания, способны лишь побудить дальнейшую российскую агрессию, не в интересах Европы".
По словам главы МИД Украины, "не нужно оглядываться на то, что скажут в Москве".
"С [президентом РФ Владимиром] Путиным все покончено. Он выложил все свои карты на стол. Он – банкрот. Но Украина должна победить, чтобы он не получил вознаграждение за все содеянное. Мы обязательно получим его при продолжительной и своевременной поддержке партнеров", – подчеркнул Кулеба.
На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в ЕС и НАТО, курс на вступление в эти организации зафиксирован в ее Конституции.
28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. 23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине статус кандидата. Евросоюз согласился весной 2023 года предоставить Украине промежуточную оценку выполнения ею семи критериев для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.
30 сентября – после того, как Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.
Министр обороны Алексей Резников 13 января отметил, что Украина де-факто уже стала членом НАТО. "Я уверен, что в ближайшее время мы станем членом НАТО де-юре", – добавил он.
В 2023 году Украина стремится начать переговоры о членстве в ЕС, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль 3 января. По его словам, Украина рассчитывает пройти путь переговоров о вступлении в ЕС менее чем за два года.